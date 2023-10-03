«Заткнись на хрен, ты родился в США». Звезду UFC осудили за поддержку Палестины – до этого ему запретили выходить с флагом

Стрикленд против Белала Мухаммада.

Обострение палестино-израильского конфликта – главная тема последних дней. Оно потрясло весь мир, затронув даже спорт. Не остались в стороне и бойцы UFC, многие из которых активно высказываются в социальных сетях, поддерживая ту или иную сторону.

Особое внимание привлекли слова Белала Мухаммада – топового полусредневеса, выступающего в промоушене под флагом Палестины.

Что произошло?

Утром 7 октября израильские города подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа – одной из двух территорий, находящихся под контролем частично признанной Палестины. Ответственность за нападение на себя взяло движение ХАМАС, назвав его «ответом на продолжающиеся преступления против жителей страны».

В ответ правительство Израиля сообщило о начале контроперации, впервые за 50 лет объявив о переходе государства в «состояние войны». За три неполных дня жертвами конфликта стали более тысячи человек – число пострадавших продолжает расти.

Происходящее в Израиле вызвало бурную реакцию в мире – высказались и бойцы UFC. Действия Палестины поддержали Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Мухаммад Мокаев и Мовсар Евлоев.

Но наибольшее внимание привлекли слова полусредневеса Белала Мухаммада, который одним из первых выразил солидарность с Палестиной, призвав подписчиков молиться за страну. На его публикацию отреагировал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд. Стрикленд жестко раскритиковал позицию Мухаммада, назвав самого бойца «трусом».

«Вместо того чтобы выступить против терроризма и за мирное урегулирование, ты несешь эту чушь и игнорируешь то, что происходит… Белал, ты родился в Америке, ты живешь в Америке. Просто заткнись на хрен».

Мухаммад – сын палестинских иммигрантов, покинувших страну еще до его рождения. Он вырос в Чикаго, но не скрывает происхождение – до запрета на демонстрацию национальной символики, введенного в UFC весной-2022, Мухаммад всегда выходил в октагон под флагом Палестины.

«Во мне течет палестинская кровь. За моей спиной стоит целый народ. Чтобы представлять его, мне совсем не обязательно выносить флаг», – отреагировал тогда на решение промоушена Мухаммад.

«Белал не ищет пути решения ситуации, а пропагандирует войну». Мухаммад вызвал Стрикленда на бой – тот отбивается от сторонников Палестины

Интересно, что конфликт между Стриклендом и Мухаммадом завязался еще до обострения кризиса на Ближнем Востоке. В июльском эпизоде подкаста Джо Рогана Стрикленд обвинил Белала в разжигании ненависти, предложив палестинцам пойти на уступки Израилю.

«Им было бы намного лучше, если бы они избавились от ХАМАС и согласились на переговоры. Но Белал Мухаммад, практически не посещающий Палестину, предлагает послать Израиль на хрен. Вместо того чтобы способствовать поиску путей разрешения ситуации, он сидит на диване и пропагандирует войну».

И если раньше Мухаммад пытался не реагировать на заявления Стрикленда, то свежая порция критики не осталась без внимания – предложил разрешить разногласия в клетке: «Спросите у [президента UFC] Даны Уайта, сколько раз трусливый Шон отказывался со мной драться».

Высказывания Стрикленда вызвали волну негодования среди сторонников Палестины: его обвиняют в сионизме и ксенофобии. Боец уверяет, что его волнует только одно – скорейшее установление мира между двумя странами.

«Черт возьми, вы все потеряли. Необходимо перемирие, а если нет, то конечный результат будет таким же. За исключением того, что палестинских земель будет еще меньше. Вы пешки в ​​этой прокси-войне. Продолжайте создавать поколение ненависти».

Фото: Gettyimages.ru/Rey Del Rio / Freier Fotograf; Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press