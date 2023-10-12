Тайсон Фьюри – главный стиляга в боксе. У него тот же дизайнер, что и у Конора, и костюмы с собственным лицом

Красавчик.

Личность Тайсона Фьюри выходит далеко за пределы ринга. Он уничтожает соперников трештоком, поет American Pie после боев и мощно празднует победы.

А на публике появляется в ярких нарядах, которые ему разрабатывает директор бренда Claudio Lugli Навид Салимиан. Они сотрудничают уже восемь лет.

В таком костюме Фьюри пришел на пресс-конференцию перед боем с Фрэнсисом Нганну:

Пиджак с таким принтом надел перед боем с Диллианом Уайтом:

А так появился перед боем с Томом Шварцем – обратите внимание на изображение боксеров:

Черепа на пиджаке перед третьим боем против Дерека Чисоры:

А вот классический Фьюри в костюме-тройнике перед первым боем с Деонтеем Уайлдером:

На разработку первого костюма дизайнеру дали 18 часов: сдал в срок – но Фьюри все равно вышел в костюме Бэтмена

История сотрудничества Фьюри и Салимиана началась в 2015 году во время подготовки к бою с Владимиром Кличко. Дизайнеру позвонили с неизвестного номера и спросили, знает ли он Тайсона Фьюри? Салимиан следит за миром бокса, знал про Фьюри и ранее разрабатывал костюмы для известных спортсменов. Поэтому получил заказ на новый костюм, но с жестким дедлайном – всего 18 часов.

Салимиан и его команда справились, а за прообраз взяли Дона Карлеоне: «Я начал изучать Тайсона, его личность, и у меня возникла идея [костюма], напоминающая босса мафии Дона Корлеоне или Тони Сопрано. И я выбрал эти смелые клетчатые ткани с жилетом покроя 1950-х годов. Получилась классика с небольшими изменениями».

Команда дизайнера сделала костюм заранее, чтобы Фьюри успел примерить его до пресс-конференции. Все подошло, но манжеты были короче на семь сантиметров. Салимиану дали еще 48 часов на доработку. Команда отправила исправленный костюм через жену Тайсона Пэрис, а сам дизайнер приехал на пресс-конференцию, чтобы увидеть боксера в обновленном наряде. Но сильно удивился – Фьюри пришел в костюме Бэтмена.

«Я не знал, доволен ли он длиной рукавов и конечным продуктом. Но все это было, думаю, частью его уловки на день. Он хотел прийти в костюме Бэтмена, сбить противника с толку, а потом вернуться в костюме Брюса Уэйна. И тогда я понял, что у этого парня есть юмористическая сторона. У него такая индивидуальность и чертовски много харизмы», – сказал Салимиан.

После боя с Кличко Фьюри впал в депрессию и пропал из инфополя на несколько лет. Но Салимиан поддерживал связь с боксером даже в трудные времена: «Я просто сказал: «Чемпион, когда бы тебе ни понадобился костюм, мы готовы. Неважно, какого ты размера, мы все сделаем». Думаю, что это его зацепило. И мы продолжали общаться. Когда он вернулся [в бокс], одним из первых было сообщение, что через четыре месяца ему нужен костюм».

Так возобновилось сотрудничество, сделавшее Фьюри самым ярким боксером за пределами ринга, а Claudio Lugli получил новых клиентов-знаменитостей. Именно сотрудничество с Фьюри раскрыло потенциал обеих сторон – дизайнеры создавали экстраординарные фасоны через образ Фьюри, а Тайсон открылся аудитории совершенно с другой стороны.

«Мы создали наряд, который демонстрирует все выражения его лица. Например, грустное, счастливое, решительное, сосредоточенное, а поверх принта мы наложили его цитаты о ментальном здоровье.

Поэтому, когда он приехал в Лас-Вегас на поединок с Деонтеем Уайлдером, мы хотели использовать эту возможность, чтобы подчеркнуть, что Тайсон выступает за сохранение ментального здоровья, поскольку это важная часть его наследия как на ринге, так и за его пределами», – рассказывал Салимиан.

Но самый известный наряд – копия легендарного костюма Конора Макгрегора, в котором он пришел на пресс-конференцию перед боем с Флойдом Мейвезером. Только вместо «Fuck you» вдоль костюма были принты фирменной фразы Фьюри «You big dosser» с различными шрифтами, адресованная Деонтею Уайлдеру. Салимиан признал, что это дань уважения Макгрегору. Но они создали такой фасон для игр разума с Уайлдером.

В отличие от Макгрегора, который ушел к крупным брендам и известным домам моды, Фьюри остался верен Салимиану. Хотя ему поступали предложения от мировых брендов. Но вместо этого их сотрудничество обросло крутыми нарядами, сделавшие Фьюри одним из самых ярких и стильных боксеров современности.

«Когда мы ехали в машине с шоу Джонатана Росса, он показал мне предложение от неназванного мирового итальянского дома моды и сказал: «Знаешь, очень важно оставаться с теми людьми, которые рядом с тобой неважно, когда ты скатываешься вниз или идешь к вершине. Где они были, когда я проходил через самые тяжелые времена? Они просто хотят быть со мной на вершине», – признался Салимиан.

С кем сотрудничал дизайнер Фьюри? Член зала славы UFC Майкл Биспинг, экс-чемпион мира по боксу Амир Хан и даже Конор

Тайсон Фьюри не единственный известный клиент Навида Салимиана. Первую известность бренду принес боец Амир Хан. Работа с экс-чемпионом мира по боксу привела Салимиана к сотрудничеству с самыми крутыми бойцами современности.

«Я фотографировал одежду, делал мудборды и рассылал их различным знаменитостям через инстаграм, твиттер и по электронной почте, звонил агентам. В конечном итоге из 100 звонков Хан был единственным, кто перезвонил.

Амир действительно открыл для нас дверь и представил широкой аудитории. Благодаря нему мы познакомились с Макгрегором, а нас увидели различные издания. Во время одной из встреч с прессой с нами связался общий друг Тайсона, и все остальное уже история», – рассказал Салимиан.

Сотрудничество с Макгрегором получилось недолгим, но продуктивным. Оно выпало на 2015 год перед боями против Денниса Сивера и Чеда Мендеса. В рамках пресс-тура в Лондоне Конора одевал как раз Claudio Lugli. На телемост с Мендесом Макгрегор пришел в костюме от Lugli и переехал того в словесной перепалке.

«Конор настоял, что ему нужен классический костюм с оттенками «Аль Капоне». Команда с радостью согласилась, и мы создали серый костюм в бордовую клетку, дополненный жилетом чашеобразного кроя», – поделился подробностями Салимиан.

Но Салимиан не сохранил Макгрегора, и тот ушел к крупным брендам. В то же время набирал популярность Майкл Биспинг. Сначала он отказал шоуруму, а потом обратился сам, когда его включили в зал славы UFC в 2019 году. На церемонию он пришел в их костюме. Кроме Биспинга, Салимиан работал с экс-бойцом UFC Джими Манувой и бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Кроллой.

В футболе Салимиан работал только с легендарным Майклом Оуэном. Их сотрудничество выпало на период, когда Оуэн выступал как футбольный эксперт и комментатор. Оуэн носил костюмы от Claudio Lugli не только в футбольных студиях, но и фотографировался в одном из них для обложки своей книги «Перезагрузка: моя жизнь, мое время».

Еще Claudio Lugli – технический партнер WWE, для которого бренд создает рубашки. Их сотрудничество началось благодаря контракту Фьюри с этим промоушеном в 2019 году.

Самые яркие концепты из коллаборации Фьюри с Claudio Lugli: костюмы с изображениями собственного лица и цветными черепами

Сотрудничество Фьюри и Салимиана – союз таланта и дерзости. Кроме классических костюмов в клетку, для Фьюри делали наряды с яркими и неожиданными узорами. Один из примеров – костюм с эмблемой пояса WBC, представленный на пресс-конференции перед третьим боем с Уайлдером. Тогда Фьюри владел поясом по этой версии.

«Я надевал на него много одежды, а он говорил: «Нав, это недостаточно громко. Она должна быть смелее, ярче, красочнее. Я Цыганский король, я иду на телевидение, я должен украсть шоу». Именно в такие моменты он говорил, что нам нужно повысить уровень», – сказал Салимиан.

Помимо «You big dosser», Фьюри поразил аудиторию костюмом с собственным изображением перед третьим поединком с Уайлдером. На пиджаке были изображены моменты со второго боя: пафосный выход Фьюри на ринг в мантии и короне и празднование победы с поясами, а на подкладке – коллаж из изображений титула WBC.

«Там я на троне, там я одет в королевский костюм, там я с поясом, который выиграл. Это костюм на память, как Деонтею Уайлдеру надрали задницу», – напомнил Фьюри.

Перед боем с Томом Шварцом Салимиан сшил костюм с изображением чемпионов мира по боксу в тяжелом весе, вставленных в 1910 рамок, которые похожи на сигаретные карточки.

«Мы сделали костюм с принтом, которого я еще нигде не видел в боксе. За основу мы взяли чемпионов мира в тяжелом весе, которыми он восхищается, и рисовали все вручную», – объяснил Салимиан.

Перед поединком с Диллианом Уайтом Фьюри носил костюм с изображением короны на пиджаке и рубашке.

А перед третьим боем с Дереком Чисорой он отличился сразу несколькими яркими нарядами. Первый – костюм с цветными черепами, второй – с фамильным лозунгом «Есть только один Тайсон Фьюри», написанный на латыни.

На 90-летие промоутера Боба Арума Фьюри прилетел в Нью-Йорк в черном костюме с цветами.

Сколько стоят костюмы Фьюри? И где они продаются?

Наряды есть в открытом доступе – на сайте Claudio Lugli в разделе «Тайсон Фьюри: коллекция Цыганского короля». Но так как коллекция лимитированная, сейчас там продаются только рубашки с самыми известными фасонами – «You big dosser», изображения Фьюри из второго боя с Уайлдером и с цитатами о ментальном здоровье. Их стоимость варьируется от 80 до 95 фунтов.

Костюмы стоят около 500 фунтов. По словам Салимиана, средний срок их пошива – шесть-восемь недель.

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28 октября Тайсон Фьюри проведет бой по правилам бокса против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Фото: Gettyimages.ru/James Chance, Dennis Grombkowski/Bongarts, Ethan Miller, Jeff Bottari / Kontributor, Meg Oliphant, Warren Little, Mike Stobe, Justin Setterfield, Sarah Stier, Victor Decolongon, Alex Burstow; imago-images.de/Global Look Press