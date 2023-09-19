Попала в ММА благодаря Серроне.

В ночь на воскресенье состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого подерутся Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот. В основном карде встретятся женщины: Мишель Уотерсон попытается взять реванш у Марины Родригес.

Уотерсон – 37-летний ветеран UFC и секс-символ ММА 2010-х. Она пришла в бои, поработав моделью и официанткой в Hooters. Сейчас Уотерсон – счастливая мать, которая исповедует буддизм и не стесняется сниматься голой.

Уотерсон обожала «Черепашек-ниндзя» и занималась каратэ. Влюбилась в ММА, когда работала ринг-герл – помог Дональд Серроне

Мама Уотерсон, тайка по национальности, работала в Германии медсестрой, когда в госпиталь попал американский солдат. У них закрутился роман, а потом пара переехала в США.

В детстве лучшим другом Уотерсон был брат Макс. Они обожали мультики, а когда брат пошел на каратэ, то 10-летняя сестра записалась с ним. «Мы выросли, смотря «Черепашек-ниндзя» и Mortal Combat, поэтому хотели быть похожими на их героев. Когда неподалеку открылся зал боевых искусств, мы записались и быстро прогрессировали».

В школе Уотерсон не считала себя красивой и комплексовала из-за внешности. Но после совершеннолетия изменилась: работала официанткой в ресторане Hooters (там разносят заказы красивые девушки в обтягивающей одежде) и моделью для фотосессий в бикини.

Прозвище «Горячая каратистка» пришло из той периода. Когда Уоттерсон снималась для календаря Hooters, ее заметил владелец сайта Bikini.com и предложил сняться для сайта в образе каратистки. Именно там она получила прозвище.

Молодая Уотерсон совмещала множество занятий: училась в колледже, подрабатывала моделью и официанткой, но всегда тренировалась. Однажды она работала ринг-герл на скромном турнире по ММА, когда поняла, что тоже хочет драться.

Уотерсон спросила у организаторов, может ли поучаствовать. «Эй, у меня есть опыт боевых искусств. Я бы с удовольствием дралась. Думаю, это было бы весело», – сказала Мишель.

Промоутеры рассмеялись, но разговор услышал будущий боец UFC Дональд Серроне. На следующий день он пришел в Hooters и оставил Уотерсон записку: «Если ты серьезно относишься к тренировкам, тащи задницу в спортзал».

Став профессионалом в 2007-м, Уотерсон переехала в Альбукерке, чтобы тренироваться в Jackson Wink. Культовый зал воспитал таких звезд, как Джон Джонс и Холли Холм, которая стала подругой Уотерсон.

«Она пришла, была очень скромной, трудолюбивой, спарринговала с кем угодно и не жаловалась. Вы можете обучить бойца технике, но не дадите ему горящее сердце. В ней был этот огонь», – вспоминала Холм.

Денег не хватало, поэтому Уотерсон спала на чердаке в Jackson Wink и работала в Hooters, чтобы оплачивать обучение. «Тогда я переживала очень мрачный период. Я была совсем одна. Тренировалась, но меня избивали каждый день».

Уотерсон стала звездой в UFC, зажгла на MTV и победила Пейдж Ванзант. Она снялась голой для ESPN – как и Конор

Карьера Уотерсон в ММА началась в 2007-м, но к концу года результаты не впечатляли – 2-2. Она не сдалась и продолжила тренироваться, быстро прогрессируя: в 2013-м стала чемпионкой женского промоушена Invicta FC, а в 2015-м выиграла сезон реалити-шоу TUF, получив контракт с UFC.

В лучшей лиге мира Уотерсон не затерялась – из-за яркой внешности. Она не стала чемпионкой, хотя дралась с топами: Роуз Намаюнас, Йоанна Енджейчик, Карла Эспарса (всем проиграла). Ярким моментом стала победа над другой красоткой из ММА – Пейдж Ванзант в 2016-м.

До дебюта в UFC Уотерсон засветилась на ТВ: в 2010-м в шоу Bully Beatdown («Избиение хулигана») на канале MTV. Сюжет передачи необычный: хулиганы, которые издеваются над слабыми, встречаются в клетке с настоящими бойцами – в битве за $10 тысяч.

Первый раунд – борьба, второй – ударка (хулигану надевали шлем, дрались в боксерских перчатках). Если хулиган попадался на прием или падал в нокаут, то штрафовался на сумму, которая шла жертве хулигана.

В третьей серии третьего сезона Уотерсон уничтожила хулиганку Аманду, деклассировав ее на всех этажах. В первом раунде она легко переводила соперницу в партер и постоянно выходила на армбар. Во втором – избивала ударами по ногам и корпусу, но потом перешла на голову. Трибуны ревели, хотя шоу шло по сценарию – участники играли хулиганок и специально вели себя вызывающе.

В UFC Уотерсон запомнилась внешностью и ярким прозвищем. Есть целая легенда: после первого боя промоутер спросил, как ее называть. Первый же запрос в гугле выдал фотографии Уотерсон на сайте бикини, поэтому промоутер прозвал ее «Горячей каратисткой».

Уотерсон работала моделью, поэтому часто участвует в фотосессиях. В 2017-м она снялась обнаженной для журнала ESPN – вместе с другими суперзвездами ММА: Джоном Джонсом, Мишей Тейт, Рондой Роузи и даже Конором.

Уотерсон снимается в кино, появится на Netflix и исповедует буддизм, который помогает ей побеждать страх в октагоне

Сейчас Уотерсон не топ UFC: ей 37, она проиграла три раза подряд и выходит большим андердогом против Марины Родригес (ей она уже уступала). Но в жизни Уотерсон – гармония: она замужем, воспитывает дочь и обожает работу.

Кумиром Уотерсон называет мужа – чемпиона Вооруженных сил США по любительскому боксу Джошуа Гомеса. По ее признанию, он многим пожертвовал ради семьи: оставил армию и помогал с карьерой. Супруги любят единоборства и с детства берут дочь на тренировки и даже бои.

Уотерсон работала моделью, но всегда мечтала стать актрисой. Сейчас она уже исполнила несколько эпизодических ролей, а в 2018-м – даже одну из главных в фильме «Перейти черту». В 2023-м на Netflix выходит боевик «Опустошение» с Томом Харди, где она сыграет злодейку.

Уотерсон называет себя счастливой и много говорит о гармонии. Основа ее убеждений – буддизм. Она помнит про тайские корни и чтит полученное воспитание:

«Я воспитывалась как буддистка. Медитативная часть буддизма учит вас, как жить в настоящем моменте и блокировать все лишнее. В бою важно медитировать, потому что в ту минуту, когда ты начинаешь думать о том, что произошло две секунды назад, или о том, что может произойти через минуту, то вылетаешь из момента. Это опасно, ведь тогда ты можешь пострадать и проиграть».

Когда Мишель страшно выходить в октагон, она медитирует, визуализируя себя как цветок лотоса, прорастающий из грязи. Это помогает ей справиться с нервами и успокоиться.

Фото: instagram.com/karatehottiemma; Gettyimages.ru/Ethan Miller; East News/AP Photo/John Locher