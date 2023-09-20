Разбираем слабости перед боем с Чарло.

30 сентября в Лас-Вегасе Сауль Альварес и Джермелл Чарло проведут титульный бой во втором среднем весе. Для Чарло поединок станет дебютным в новой категории.

После поражения от Дмитрия Бивола в мае-2022 Канело провел два не самых ярких боя и будто бы просел по уровню. Спад признает он сам: «В последних поединках я выглядел не так хорошо, как ранее. Но 30 сентября докажу всему миру, что я король бокса. Вы увидите лучшую мою версию».

Что не так с Канело и правда ли, что он на спаде?

Канело превратился в полноценного панчера, но стал более прямолинеен

После ничьей с Головкиным в 2017 году Сауль Альварес шел на серии из восьми побед. Он легко перемещался между средним, вторым средним и полутяжелым весами, в каждом из которых завоевывал титулы. За календарный год Канело прошелся по второму среднему весу и стал абсолютным чемпионом: 12 раундов избивал гиганта Каллума Смита, за три раунда разобрался с Авни Йылдырымом, сломал глазницу Билли Джо Сондерсу.

В ноябре-2021 Канело нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде и оказался на вершине. На его давление и мощь не было ответа, он чувствовал себя неуязвимым. А в следующем бою разгромно проиграл Дмитрию Биволу – это стало неожиданностью для всего мира и самого Канело.

Его стиль оказался не безупречен. Альварес не самый быстрый боец, который предпочитает вытягивать соперников на себя или спокойно преследовать, лишая путей к отступлению. Он испытывал сложности с быстрыми боксерами, которые много двигаются, такими как Флойд Мейвезер или Эрисланди Лара.

Поднявшись в весе, Канело стал еще менее подвижен. При росте 173 см он носит на себе 80+ кг и устает куда быстрее. Альварес больше не мог выбрасывать по 600 ударов за бой, как в рематче с Головкиным. Нужно было экономить силы – он сделал ставку на мощь и высокий блок вместо работы сериями и уклонов корпусом.

Ставка сработала – в поединках с Сондерсом и Плантом Канело давал себя перебоксировать и спокойно пропускал удары, полагаясь на железный подбородок. А сам тем временем отбивал корпус, выцеливал тяжелые контрпанчи и финишировал противников. В поединке с Билли Джо Сондерсом 58 из 73 достигших цели ударов Альвареса были силовыми.

Бивол вскрыл слабости Канело и разгромил

С Биволом эта прямолинейность и ставка на нокаут сыграла против него. Канело неспешно перемещался по рингу и заряжался на размашистые удары. Бивол держался на дистанции, заранее видел замахи Канело и перекрывался. А потом сам втыкал жесткие двойки – прямые удары опережали крюки противника.

Это был еще и поединок ног, и подвижный челнок Бивола весь бой контролировал дистанцию. Канело неплохо резал углы, но явно не успевал поймать противника в нужной точке. С восьмого раунда Канело задышал, а под конец поединка Бивол согласился на ближний бой и даже там был не хуже соперника.

«Канело ходит по зыбучему песку. Такой уж у него стиль. Ему удавалось это многие годы, он привык отправлять противников в нокаут, давить их своей мощью… Но с теми, кто постоянно начеку, кто заслоняет ему обзор джебом, кто держит дистанцию, как это делал Бивол, у Канело будут трудности», – сказал его бывший промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Сложно критиковать Канело за проигрыш Биволу – он поднялся в полутяжелый вес и встретился с бойцом, который был больше, быстрее и имел идеальный план на бой. Следующим выступлениям Канело сложнее найти оправдание: вместо рематча с Биволом он вытащил во второй средний вес заклятого противника – Геннадия Головкина. На момент третьего боя Головкину было 40 лет и он впервые дрался выше среднего веса.

После поражения Канело дважды неярко победил, а винил во всем травму кисти

Канело наконец уверенно победил Головкина, но ярким бой не получился. Оба боксера предпочли не рисковать и не рубиться, как в прошлых встречах. Канело был быстрее и работал первым номером, а Головкин зажимался и никак не мог поймать нужную дистанцию.

Но после восьмого раунда Альварес резко просел, а 40-летний ветеран перешел в наступление. Двое судей отдали Головкину три из четырех финальных раундов, что еще сильнее смазало впечатление от победы Канело – перед боем он обещал нокаутировать противника.

После боя Канело сказал, что ему требуется операция на кисти. «Моему телу нужен отдых. Я должен восстановить руку и тело и вернуться сильнее, чем когда-либо». Вскоре операция состоялась, а на май-2023 был назначен бой с Джоном Райдером – крепким свормером с рекордом 32-5, который не представлял большой опасности для Альвареса.

Канело быстро разбил Райдеру нос, а в пятом раунде уронил жесткой двойкой. Казалось, чемпион вот-вот закончит бой досрочно, но Райдер не сдавался. Его короткие апперкоты и хуки достигали цели все чаще, а Канело практически не двигал головой. В чемпионских раундах Альварес снова просел, и Райдер завершил бой убедительнее.

«Мне кажется, Канело уже на спаде, – сказал тренер Стивен Эдвардс. – Может, в поединке с Райдером с ним что-то было не так, не знаю. Но я уверен – три года назад этот бой длился бы три раунда». За полтора года Канело действительно не нокаутировал ни одного соперника.

Канело провел 18 лет на профессиональном ринге и сменил пять весовых. Возможно, это привело к спаду

Вот что сказал Канело в ответ на критику: «Понимаю, что говорят люди, и я согласен. Я не выглядел лучшим образом в последних двух поединках. Знаю, в чем причина, и готов к следующему бою». Канело ссылался на то, что еще не до конца восстановился после операции.

Но причины могут быть и в другом: Альварес боксирует на профессиональном ринге с 15 лет, он провел 63 поединка и побывал в серьезных битвах. Возможно, он просто изнашивается быстрее, чем усредненный современный боксер. Важным фактором могли стать и прыжки в весе. Многие боксеры, которые поднимались по категориям, а потом спускались назад, выглядели куда слабее. Самый наглядный пример – Рой Джонс-младший.

Следующий бой Канело проведет против Джермелла Чарло, которому придется прыгнуть на две весовые категории. Изначально боксерское сообщество восприняло этот бой как мисматч. Но чем он ближе, тем больше экспертов говорят о спаде Канело и шансах на победу Чарло.

Один из таких голосов – тренер Верджил Хантер. «Канело стал очень много пропускать. Он выбрасывает только один или два удара за раз. Думаю, у него проблемы с выносливостью… Если он устанет и в бою с Джермеллом – а Джермелл отлично проводит последние раунды – и даст поединку выйти за седьмой, восьмой раунды, для него это станет серьезным испытанием».

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Al Bello, Ethan Miller, Hector Vivas