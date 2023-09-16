Сидельников пришел к Федору 20 лет назад.

Федор Емельяненко не только легендарный боец, но и тренер и менеджер, который создал собственную команду. Бойцы Fedor Team дерутся преимущественно в Bellator, куда их привел Емельяненко. У него отличные отношения с главой лиги Скоттом Кокером, а желание привести с собой команду – проблема во всех переговорах.

Обсуждая контракт с UFC, Федор настаивал, чтобы лига подписала и его бойцов. Многих Емельяненко знает с юности – например, Вадима Немкова, ставшего чемпионом Bellator. Но самым перспективным долго считался тяжеловес Кирилл Сидельников, который сейчас скандально покинул Fedor Team.

Сидельников был лучшим учеником Федора и тренировался с ним с 16 лет. Он стал королем тяжеловесов в самбо, но провалился в ММА

Сидельников родился в Старом Осколе и уже в 2003-м тренировался в одном зале с Федором Емельяненко. Он поехал с ним на сборы в 16 лет, а в 20 – назывался главным спарринг-партнером Федора. Сидельников учился в одном классе с Иваном, самым младшим из братьев Емельяненко.

«Тогда у Федора была большая команда именитых бойцов, таких как Роман Зенцов и Омар Сулоев. Раньше я их видел только по телевизору, а здесь приехал на сбор и увидел всех воочию. Как молодому парню, мне было очень приятно тренироваться в такой компании», – вспоминал боец.

Федор разглядел талант в Сидельникове, который тогда занимался дзюдо. Под руководством Емельяненко он покорил боевое самбо, стал шестикратным чемпионом мира в категории свыше 100 кг, а в 2007-м дебютировал в профессиональных ММА. Федор всегда с особой теплотой говорил про Сидельникова – тот отвечал взаимностью:

«Когда Федор в зале у всех становится совершенно другой настрой на тренировку и повышается мотивация. Он во всей нашей команде пользуется таким уважением, что мотивирует одним своим присутствием. Все прекрасно понимают, каких высот достиг этот человек в спорте, а потому не могут его не слушать».

За антропометрию, лишний вес и заслуги в самбо Сидельников получил громкое прозвище – Baby Fedor. В футболе молодых звезд называют «новыми Месси», в ММА – аналогия с Емельяненко. Даниэля Кормье из UFC называли «Черным Федором», а Сидельникова – «Малышом Федором» (это далеко не все «Федоры» в ММА).

Несмотря на заслуги в самбо, карьера в ММА у Сидельникова не сложилась. Он нигде не стал чемпионом, не проявил себя в американских Affliction и Bellator, а в 2009-м в США был пойман на допинге – нашли анаболический стероид станозолол. После этого провел несколько боев в России, в одном из которых ему сломали челюсть. В 2010-м Сидельников на пять лет ушел из ММА, вернувшись в боевое самбо, где продолжил собирать победы – почти каждый год брал золото на чемпионатах мира и Европы.

В 2015-м Сидельников вернулся в бои и дважды победил в японском Rizin, куда его провел Федор, но не построил большой карьеры в ММА. На тот момент у Сидельникова уже был образ нереализованного таланта: он пришел за Федором в Fight Nights, где тот подрался с Фабио Мальдонадо в 2016-м. Но после двух побед Сидельников тяжело проиграл Сергею Павловичу в первом раунде техническим нокаутом (пропустил знаменитый «длинный» оверхенд Павловича).

Несмотря на это, в следующем поединке Сидельников за Федором отправился в Bellator – где снова проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Когда бойцы Fedor Team в следующие годы зажигали в Bellator, Сидельников оставался в тени. За последние четыре года у него всего четыре боя, один из них – поражение в Bellator, где он до сих пор числится на контракте.

Сидельников почти не дерется, хотя имеет семью и маленького ребенка – считает это главным достижением в жизни. В июле 2022-го Сидельников получил предложение от нового промоушена друга – Радмира Габдуллина. В дебютном турнире Ural FC нокаутировал Фабио Мальдонадо – того самого бразильца-ветерана, который в 2016-м чуть не победил Федора.

Сидельников не скрывал, что пришел в Ural FC за деньгами, чтобы кормить семью. Потому что ему предложили не только бои, но и работу в «Уралхиме»:

«Ко мне обратились с помощью Радмир Илдарович Габдуллин, Ленар Ганеев, предложили выступать у них в Ural FC, сотрудничество с их организацией. Работу в «Уралхиме» предложили, что тоже мне очень интересно. Мне нужно дальше двигаться, дальше жить, дальше кормить семью. Я не имел права отказываться».

Сидельников покинул Fedor Team из-за конфликта с Емельяненко. Он дерется в промоушене Ural FC Габдуллина – соперника Федора по Союзу ММА

На днях стало известно: Сидельников покинул Fedor Team из-за конфликта с Емельяненко. Это подтвердил сам боец, который отметил, что помнит добрые поступки Федора:

«Живу и готовлюсь сейчас в Москве. Можно сказать, что я ушел из Fedor Team – так сложились обстоятельства. У нас случились определенные разногласия, было принято обоюдное решение, что я больше не в команде.

С Федором остался в сложных отношениях, но я благодарен ему за все те годы, которые он на меня потратил, так ему и сказал. Он был для меня большим примером, но так происходит в жизни, что люди расходятся. Случились нюансы, некоторое недопонимание, но если ему когда-нибудь понадобится моя помощь, то я всегда помогу».

Вероятная причина конфликта – бои Сидельникова в лиге Ural FC, принадлежащей Габдуллину. Это бывший ученик Емельяненко и его спарринг-партнер, который в 2018-м стал президентом Союза ММА (при поддержке Федора), но потом – его соперником.

Федор критиковал бывшего соратника и добился внеочередных выборов: победил, и Габдуллин оставил должность, а впоследствии Союз. Сам Федор в августе покинул пост президента, но Габдуллин туда едва ли вернется. Вместе с Ленаром Ганеевым, другим «врагом» Федора из Союза, он создал промоушен Ural FC и планирует проводить 7-8 турниров в год.

Сейчас Сидельников тренируется в Москве и готовится боксировать 20 октября в Ural FC, соперник – марокканский кикбоксер из Glory Нидаль Бикири. Сидельников признал, что дружба с Габдуллиным спровоцировала ссору с Федором, но была лишь одним одним из факторов. Он отметил, что последний раз общался с Емельяненко в мае, а сейчас их отношения сложные:

«Является Радмир Габдуллин причиной моего разлада с Федором Емельяненко? Там в совокупности много чего. Не могу сказать, что именно это одна из причин. Там накопленные некоторые моменты. Они еще с того года шли. Плюс какие-то нюансы, по которым можно было пообщаться, поговорить, а Федор их держал в себе. Держал в себе, а потом просто выплеснул. Вот так вот получилось».

Уход Сидельникова из Fedor Team стал второй громкой потерей команды за последние полгода. В марте стало известно, что Григорий Пономарев, экс-чемпион Fight Nights и боец АСА, перешел в «Стрелу» и начал тренироваться под руководством Тараса Кияшко, тренера тяжа UFC Александра Волкова. Пономарев недолго пробыл в Fedor Team, но получил громкое прозвище «Гигант из зала Федора».

«Это стало глотком воздуха свободы. Я ни про кого не говорю плохо, но я недавно смотрел интервью Вадима Немкова. И там прозвучала фраза, что «Гриша такой громкий, не для их клуба» – может быть, это и правда. Может быть, этой внутренней составляющей я маленько не для их клуба.

Все равно они в интервью больше любители поскромничать – в бою-то они вообще звери все. А я где-то маленько и поговорить люблю, где-то что-то высказать, где-то и сматериться. Для их воспитания это неприемлемо. А клуб «Стрела» сборный, здесь есть люди из поп-ММА, из кулачки, с UFC, отовсюду. В этом варишься и более раскрепощенный становишься в этом плане», – признался Пономарев.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; bellator.com; fide.com; instagram.com; GABDRADMIR.ru