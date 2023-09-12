«Америка стала мягкой – это проблема».

Пирс Морган – известный британский телеведущий, прославившийся противоречивыми и скандальными интервью. Его гостями становились Криштиану Роналду, Тайсон Фьюри, Луис Рубиалес и даже Дональд Трамп. Недавно он встретился с президентом UFC Даной Уайтом.

О чем они говорили?

«Никому не хочется видеть, как его пьяные и тупые родители бьют друг друга на камеру»

С первых секунд беседы вместо того чтобы расположить к себе гостя, Морган первым делом затронул тяжелую для Уайта тему детства – президент UFC всегда избегал разговоров о личной жизни. Было очевидно, что Уайту некомфортно обсуждать отношения с родителями, но Морган его разговорил.

По словам Уайта, родители разошлись вскоре после его рождения. Отец был алкоголиком, а мать не уделяла воспитанию сына должного внимания. При этом Уайт признается, что ни о чем не жалеет – отношения с родителями сделали его тем, кто он есть: «У меня никогда не было желания изменить прошлое. Я вынес ценный урок – понял, что не хочу быть таким же, какими были мои родители».

Уайт сообщил, что они совсем недавно умерли – на похоронах родителей он не присутствовал, но помог родственникам отца с организацией церемонии: «Нет, мне не было грустно. Честно говоря, эти события не вызвали у меня никаких эмоций. Отношения с родителями я давно оставил в прошлом, а сейчас меня интересуют только мои дети».

Морган затронул тему веры – в детстве Уайт посещал католическую школу. Но, по словам президента UFC, обучение там только оттолкнуло его от религии: «Мы слишком серьезно к себе относимся. Многим хочется верить во что-то, чтобы справиться с повседневной жизнью. Я не нуждаюсь в этом, а просто пытаюсь быть хорошим человеком. Я не верю в чудеса, но верю в карму».

Главной ценностью в жизни каждого человека Уайт считает детей. «Я живу ради них, никогда не поступлю с ними так, как со мной поступил отец. Я взял на себя ответственность и не имею права уйти, сдаться. Если моим детям что-то нужно, я всегда рядом. Они мое наследие. Мы все допускаем ошибки, но если ты провалился как отец – прожил жизнь зря».

Не обошлось без упоминания январского скандала – зимой в сеть попало видео драки между президентом UFC и его женой. Инцидент спровоцировал волну критики в соцсетях, а проект Уайта «Power Slap League» сняли с эфира американского телевидения. Но Уайт признается, что больше всего скандал повлиял на его отношения с детьми.

«Никому не хочется видеть, как его пьяные и тупые родители бьют друг друга на камеру. Старший сын не разговаривал со мной четыре дня. Это было унизительно, но мы со всем справились».

Уайт рассказал о помощи Трампа UFC и назвал США слишком мягкой страной

О деньгах: «Деньги никогда не были для меня главной мотивацией. Если бы это было так, то я бы ушел на пенсию еще в 2016 году. Мне нравится бить рекорды, делать невозможное – когда ты ставишь себе подобные цели, деньги приходят сами».

О Дональде Трампе: «Когда мы выкупили UFC, то столкнулись с трудностями в поиске площадок – владельцы арен не хотели с нами сотрудничать. Это сейчас мы бьем рекорды по посещаемости, но тогда все было совсем по-другому.

Трамп поверил в нас. Он взял UFC под свое крыло и заключил с нами отличную сделку. Мы провели два турнира в его казино – с тех пор он всегда был первым, кто звонил мне и поздравлял с успехами. Я никогда не скажу о нем ничего плохого».

О молодом поколении: «Америка стала мягкой – это проблема. Люди не хотят работать, сидят дома. Поверьте, так успеха не добьешься. Всегда будет небольшая группа голодных дикарей, которые переедут каждого из вас, пока вы будете стоять на месте, плакать и жаловаться, что у вас украли возможность».

Об отношении к сотрудникам UFC: «В первый же день, когда объявили о пандемии и позакрывали все вокруг, я собрал работников и сказал: «Не знаю, что происходит, но если вам страшно, если вы хотите побыть с семьями – можете сосредоточиться на этом. Увольнений не будет».

Я никогда не пожертвую людьми ради денег. Был готов отдать собственные зарплату и бонусы ради комфорта сотрудников. Мы либо вместе пройдем через все трудности, либо вместе пойдем ко дну».

О турнирах в ОАЭ: «Мы сотрудничаем больше 15 лет. Королевская семья добилась невероятных успехов, сделала многое для страны. Права человека? Это сложный вопрос. Уверен, что и в других странах можно найти целый ряд проблем. Я нахожусь в прекрасных отношениях с руководителями ОАЭ, уважаю их и считаю друзьями».

О поединке Илона Маска и Марка Цукерберга: «Думаю, что бой все-таки не состоится. Но если бы мы его организовали, то заработали бы миллиарды долларов. Это был бы самый большой поединок в истории, превзойти который могла лишь схватка между Трампом и Путиным».

О трансгендерах в спорте: «Это очередное сумасшедшее явление, которое захватывает весь мир. У меня есть дочь, и я не хочу, чтобы с ней соревновались биологические мужчины».

О величайшем бойце в истории: «Я большой фанат Мохаммеда Али. Он был настоящей легендой, многое изменил. Но у него есть поражения. Джон Джонс никогда не проигрывал. Он победил каждого из соперников. Если мы говорим о звании самого опасного человека в мире, то с этим не поспоришь – Джонс его заслуживает».

Фото: ютуб-канал Piers Morgan Uncensored