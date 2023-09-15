7 комментариев

Подерется с экс-чемпионом Bellator.

Владимир Минеев – один из главных бойцов в российских ММА. Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, а противостояние с Магомедом Исмаиловым стало хитом.

С начала года Минеев находился в зоне боевых действий, поэтому приостановил карьеру. Теперь вернулся в спорт и 15 сентября подерется с экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» – по правилам кикбоксинга.

Минеев поехал на фронт, где потерял брата

Когда Минеев был звездой ММА, он поступил контрактником в армию. В 2009-м прошел срочную службу во внутренних войсках МВД России, а в 2018-м – присоединился к 31-й гвардейской десантной бригаде ВДВ. Минеев говорил, что продолжает династию – его отец был военным врачом: «Наверное, это гены по мужской линии – все воины… Отец служил, дед служил. Я думаю, и прадеды тоже воевали».

После начала боевых действий на Украине Минеев редко высказывался. Но в марте-2022 случилась трагедия: на Украине погиб его родной брат – 30-летний Петр Минеев. Он служил по контракту в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Ульяновске.

Для Минеева гибель брата стала потрясением – у него осталась жена и двое маленьких детей. «Друзья, мир рухнул и перевернулся, а жизнь круто поменялась, но не останавливается», – написал в соцсетях боец.

В сентябре-2022 Минеев получил повестку и пришел в военкомат. Ему предоставили бронь, но Минеев добровольцем подписал контракт. 18 ноября он победил Фернандо Родригеса и выиграл пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжелом весе. Сообщил, что готовится к службе, а в январе президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил: боец уехал на Донбасс.

Минеев говорил, что после смерти брата остался единственным мужчиной на четыре семьи. Но это его не остановило: «У меня, помимо своей семьи, племянники, от первого брака дочь, мама и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там – как решит Родина. Я попадаю под первую категорию: десантник, служил «срочку» и контракт».

Минеев признался, что мама была в шоке, когда он решил ехать на Донбасс: «Конечно, поплакала, как и любая мать. Я просто ей сказал: «Мама, ну это же ты меня так воспитала. Я не могу по-другому». Для меня понятие Родина сродни понятию мать».

Минеев сильно набрал во время службы – весит больше 100 кг. Худеет, чтобы подраться с экс-чемпионом Bellator

После отправки на Украину Минеева троллили в сети. Когда пошел по повестке в военкомат – говорили, что не поедет на передовую. Когда поступил в часть – что отсиживается в тылу. Один из аргументов: на фронте Минеев заметно набрал в весе. Боец поправился, поэтому комментаторы решили, что он не был на передовой.

Минеев признается, что полюбил Донбасс и местных жителей: «Когда я впервые оказался здесь, то увидел людей с очень добрыми, но грустными глазами. Здесь живет очень честный трудовой народ, добрый, веселый, по-особенному искренний, и на долю которого выпало очень много трудностей. Люди здесь привыкли преодолевать и привыкли трудиться, не ожидая что-то взамен, просто потому что нужно жить».

На фронте Минеев продолжал тренироваться. Нашел сослуживцев-бойцов и поддерживал форму – сварил кувалду и бил по шине. В мае Минеев получил увольнение на месяц из-за рождения дочки. А потом объявил о возвращении в спорт – согласившись подраться с Рафаэлем Карвальо в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Минеев обратился к сопернику в видео из армии:

«Русские десантники ничего не боятся – ни пота, ни крови, ни грязи, ни холода. Поэтому приезжай, я тебя жду. И не забудь оформить российскую медицинскую страховку».

На бой Минеев выйдет чиновником – он стал депутатом Донецкого народного совета, получив в подарок бейсболку с надписью «Донбасс». В ней он пришел на стердаун с Карвальо. Теперь Минеева можно называть бойцом с Донбасса – он хочет перевезти семью в Донецк:

«В статусе депутата можно служить в армии, чем мы и занимаемся. Мало времени остается на личную жизнь, семью. Может, нужно будет перевезти ее ближе к работе, в Донецк».

Соперник Минеева – 37-летний Рафаэль Карвальо, экс-чемпион в среднем весе Bellator, который проиграл четыре боя подряд в ММА с 2019-го. Карвальо уже не топ, но и Минеев не в лучшей форме. Раньше он дрался в категории до 84 кг, а сейчас приехал с весом 100+ кг. Сбросил до 98, но должен еще – до 93 кг, чтобы уместиться в категорию.

Минеев готовился всего около месяца, но 15 сентября хочет показать шоу для сослуживцев на Донбассе: «Будут смотреть все, кто не пойдет на задачу в этот вечер. Кто пойдет на задачу, посмотрят потом в повторе».

Фото: instagram.com/mineevmma; instagram.com/mineevshop; instagram.com/fightnights