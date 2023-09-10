Там уже выступают профессиональные бойцы.

В соцсетях популярен необычный спорт – бои на подушках. Правила просты: два бойца берут в руки специальную подушку, которой бьют соперника. Она не похожа на те, которые мы используем для сна: тяжелая и прочная и имеет специальную ручку. При этом бойцы используют разную технику: кто-то держит подушку одной рукой, а второй защищается, кто-то – наносит силовые удары, ухватившись обеими.

Создатели лиги PFC (Pillow Fighting Championship) называют это альтернативой ММА. Бои на подушках показали даже на ESPN, что задело UFC: лиге не понравился логотип PFC – может дойти до суда.

Юристы UFC против промоушена по боям на подушках – из-за схожего логотипа. Глава PFC вызвал на поединок Дану Уайта

Бои на подушках давно вирусятся в соцсетях: пока не набирают миллионы просмотров (самый популярный выпуск на ютуб-канале – 275 тысяч просмотров), но нашли свою аудиторию.

Когда PFC устроил первые ивенты, встал вопрос – насколько серьезны бои на подушках? Кто-то видел в этом альтернативу ММА, а в лиге – конкурента UFC. Недавние события показали, что UFC не нравится такое соседство.

Турниры UFC транслируются на ESPN, где показали бои PFC. Это произошло в рамках ESPN: The Ocho – ежегодной акции, когда канал один день транслирует самые странные виды спорта. Например, чемпионат мира по Excel, гонки на одном колесе или бои на подушках.

ESPN показал лишь пару боев PFC, но этого хватило юристам UFC. Они нашли проблему в логотипе PFC, который подозрительно напоминает интеллектуальную собственность UFC: красные буквы и аббревиатура из трех букв, в которой две – совпадают.

В Ведомство по патентам и товарным знакам США поступило заявление от UFC – они не хотят, чтобы PFC регистрировал права на товарный знак. Причина простая: это может вызвать «путаницу» с логотипом UFC. Говоря юридически – сходство до степени смешения, когда потребитель вводится в заблуждение.

Генеральный директор PFC Стив Уильямс отметил, что заявления UFC «смехотворны» и вызвал на бой Дану Уайта. Но защитился от иска, изменив логотип: аббревиатура PFC теперь оранжевая, а надпись под ней – черная.

Бои на подушках популярны в Японии, но в США стали более жесткими. В PFC есть правила и дерутся даже бойцы UFC

Бои на подушках не новая идея: они проводятся в Японии, хотя и в другом формате. В небольшом рыбацком городе Ито, к югу от Токио, с 2013-го проходит ежегодный чемпионат по боям на подушках. Японцы со всей страны приезжают, чтобы поучаствовать в забавном состязании.

В Канаде в 2004-2009-м тоже проводились бои на подушках, но женские. Это происходило в малоизвестной лиге PFL, которую создали исполнители бурлеск-труппы «Skin Tight Outta Sight». Японский аналог не драка: каждый раунд начинается с того, что команды расходятся на противоположные стороны поля, ложатся под одеяло и изображают сон.

Свисток судьи пробуждает команды: игроки бегут к границе, чтобы схватить подушку и бросить ее в соперника. Это похоже на вышибалы, но в японской версии есть защита – можно создавать щиты, растягивая одеяло.

Около 500 человек соревнуются каждый год: турниры подходят для всех возрастов – с призовым фондом почти $1000. В PFC концепция другая – это бои, хотя и без крови. Но организаторы уверены, что в этом их сила:

«Мы даем зрителю драму рукопашного боя, но без кровопролития, которое есть в ММА или боксе. Но это не то же самое, как если вы деретесь дома, смеетесь, а вокруг летают перья. Тут все серьезно, это жесткие удары специальными подушками. Единственная разница между нашими боями и боями ММА в том, что у нас никто не травмируется».

PFC появился в 2021-м во время пандемии: большинство участников – блогеры, фрики или бойцы. Участники используют подушку весом почти 1 кг – в специальном чехле из нейлона с шестью ремешками. Это дает больше контроля над снарядом, позволяя бить под разными углами.

Правила боев на подушках в PFC:

• 3 раунда по 90 секунд;

• боец должен ударить другого бойца подушкой по голове, чтобы набрать очко;

• удары по ногам и туловищу не считаются;

• боец может оформить тейкдаун подушкой – за это дают 3 очка;

• бойцу нельзя держать противника за руки во время атаки;

• не допускаются удары, захваты или тейкдауны без подушек;

• рефери следит за бойцами на ринге.

Большинство бойцов, добившихся успеха в PFC – это профи из ММА. Есть даже известные: действующая боец UFC Истела Нуньес (проиграла в июле Виктории Дудаковой, сломав руку) и ветераны промоушена – Маркус Бримэдж (он проигрывал Конору и Гарбрандту) и Маркус Перес.

Фото: Wei Peng/Global Look Press