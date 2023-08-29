Главный момент августа.

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, закончившийся победой украинского чемпиона, оставил открытым главный вопрос – был ли удар Дюбуа в пятом раунде ниже пояса или нет.

Правильно ли поступил рефери Луис Пабон, дав Усику время на восстановление и продолжив бой? Чтобы разобраться в нюансах, Sports.ru связался с судьей первой категории Андреем Макейчевым.

Что такое удар ниже пояса и как его определить?

Удар ниже пояса – удар, наносящийся ниже так называемой ватерлинии. Это нижняя граница пояса. То есть если перчатка частично задевает сам пояс, а частично проходит ниже ватерлинии, это нарушение правил.

Перед боем судья проверяет наличие защитного бандажа и может опустить трусы на уровень поясницы, если ватерлиния расположена значительно выше бандажа.

Был ли удар Дюбуа запрещенным?

Это был удар на грани. И тут стоило дать возможность Усику продолжить бой, но за это с Дюбуа стоило снять как минимум два очка. Потому что это грубейшее нарушение правил.

Какие санкции можно получить за удар ниже пояса?

Так как удар ниже пояса относится к грубейшему нарушению, выбор санкции широкий – от предупреждения до дисквалификации. Тип санкции зависит от области попадания. Например, удар в бедро карается не так жестко, как удар в область паха. И в профессионалах судья реже останавливает бой из-за этого нарушения, чем в любителях.

Дисквалификацию можно получить за умышленный удар ниже пояса в район паха, после которого боксер не может продолжить бой. Дисквалификация возможна за повторное нанесение удара в эту область.

На дисквалификацию влияет умысел. Если судья это видит (например, неоднократное попадание в область ниже пояса), то может дисквалифицировать бойца или снять балл.

Что будет, если пострадавший не продолжит бой по прошествии времени восстановления?

На восстановление в любителях пострадавшему бойцу дается 1,5 минуты, в профессионалах – пять.

Согласно уставам WBC, WBA и IBF, если боец не восстановился в течение пяти минут и не может продолжить поединок, тогда победа присуждается его оппоненту. Но есть нюансы. Обратимся к уставу международной боксерской ассоциации IBA, хотя порядок действий актуален и для профессионального бокса.

Если пострадавший боксер не жалуется и удар ниже пояса не был сильным и умышленным, рефери должен сделать предупреждение о фоле, не прерывая поединок.

Если пострадавший боксер жалуется на тяжесть удара ниже пояса, у рефери есть два варианта действий:

• Если удар был умышленным и сильным, боксер будет немедленно дисквалифицирован;

• Начать отсчет до восьми.

Примечание: рефери может остановить отсчет и дисквалифицировать боксера, нарушившего правила.

Но после того как рефери завершит отсчет, он должен перейти к следующим двум вариантам:

• Боксер в состоянии продолжить поединок: рефери может сделать предупреждение нарушителю, если он считает это необходимым – поединок будет продолжен;

• Боксер не в состоянии продолжать поединок: рефери дает боксеру определенное время, чтобы восстановиться – максимум до 90 секунд.

По истечении вышеуказанного времени у рефери будет два варианта действий:

• Боксер в состоянии драться дальше: рефери может сделать предупреждение нарушителю и поединок будет продолжен;

• Боксер не в состоянии продолжать поединок: соперник объявляется победителем.

В уставе WBO есть такой пункт: любой участник, умышленно сфоливший на сопернике во время боя, будет наказан потерей очков или дисквалификацией в зависимости от тяжести нарушения и его воздействия на соперника.

Значит ли это, что Усик мог проиграть бой, если бы отказался его продолжить?

Это решается на усмотрение судьи, но вероятность присуждения победы Дюбуа была. Поэтому Усик продолжил бой, чтобы не рисковать. Но если бы судья увидел злой умысел в действиях Дюбуа, то мог бы его дисквалифицировать.

Если удар был бы признан неумышленным, тогда Усик мог рассчитывать на техническое решение. Хотя мог и проиграть техническим нокаутом.

В каких случаях судья прибегает к техническому решению, а в каких признает бой несостоявшимся?

Техническое решение – это подсчет баллов на судейских записках завершившихся раундов. Оно выносится после полных четырех раундов. Самая распространенная причина перехода к техническому решению – серьезные повреждения в результате столкновения головами. Если бой остановлен до конца четвертой трехминутки, тогда поединок признается несостоявшимся.

В уставе IBF подробно расписан порядок действий на разные случаи.

Если произошел умышленный фол и поединок может быть продолжен, то за фол обязательно снимается два очка. Если в последующих раундах травма становится настолько серьезной, что поединок нужно остановить, решение выносится следующим образом:

• Техническая ничья – если на момент остановки поединка травмированный боксер уступает по очкам на судейских карточках;

• Техническое решение – если пострадавший боксер опережает по очкам на судейских карточках на момент остановки поединка.

Важное дополнение из устава WBC про подсчет незавершенного раунда: если никаких действий не произошло, раунд должен быть оценен как равный, и это остается на усмотрение судей. То есть если по ходу раунда был нокдаун или с бойца снимали балл за нарушение правил, в этом случае счет не будет равным.

Может ли главный судья вмешаться в бой, если видит ошибку рефери?

В любительском боксе – да. Тем более в IBA есть такой пункт: если у рефери есть основания полагать, что фол был совершен незаметно, он может обратиться к судьям.

Но в профессионалах у рефери нет такой возможности. Супервайзер поединка оценивает работу судьи только после окончания поединка. То есть санкции на работу судьи – например, отстранение за неудовлетворительную работу – осуществляются после боя. И это никак не влияет на результат боя.

Можно ли аннулировать результат боя апелляцией?

В любительском боксе – да. Результат боя замораживают на время рассмотрения апелляции и в конце соревновательного дня выносят решение. В профессионалах это так не работает. Единственное, чего может добиться команда Дюбуа, – реванш. Результат остается неизменным.

Какова вероятность введения видеоассистента в бокс?

С такой инициативой выступил тренер Дюбуа Дон Чарльз: «На 100% уверен, что в боксе нужен VAR (система видеопомощи, используемая в футболе). Это необходимо! Если это применили в футболе, то можно перенести и в бокс!»

Его вряд ли введут, потому что время боя затянется. В боксе скоротечные раунды, и перерывы на три-четыре минуты навредят трансляции и серьезно повлияют на ход поединка. Этот проект, скорее всего, окажется нежизнеспособным.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriel Kuchta