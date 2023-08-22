«Иногда он похож на пиньяту, поглощающую мощные удары».

26 августа ветеран UFC Чан Сон Юнг подерется с Максом Холлоуэйем – бой пройдет в главном событии турнира в Сингапуре. В мире смешанных единоборств Юнг больше известен как «Корейский Зомби».

Откуда у него такое прозвище?

Над Зомби издевались в школе и били даже девочки – из-за буллинга он занялся единоборствами

Юнг родился в южнокорейском Пхохане, но в подростковом возрасте переехал в небольшой город под Сеулом, где столкнулся с серьезной травлей. Сверстники не только считали его чужаком, но и смеялись над телосложением – Юнг был невысоким и худым. Он постоянно попадал в драки, но не давал достойный отпор: «Меня задирали и обзывали каждый день. У меня не было друзей – били даже девочки. Оставалось только терпеть».

Все изменилось, когда тетя Юнга привела его в секцию хапкидо – корейского национального боевого искусства. Через год он переключился на кикбоксинг, попробовал себя в дзюдо и бразильском джиу-джитсу, а в 18 лет сконцентрировался на тхэквондо. Карьеру в ММА Юнг начал с девяти побед в небольших азиатских промоушенах – лишь два поединка дошли до судейского решения.

Юнг зашел на американскую аудиторию в 2010 году – и это было ярко. На турнире WEC 48, который возглавил поединок Жозе Альдо и Юрайи Фэйбера, он устроил трехраундовую рубку с Леонардом Гарсией – Юнг хоть и проиграл, но получил бонус за лучший бой вечера и полюбился болельщикам. Выступление впечатлило руководство UFC – в тот же день на официальном сайте промоушена появилась небольшая статья о молодом бойце.

«Этот дерзкий 23-летний парень известен безбашенным стилем. Мысли о защите для него имеют второстепенное значение, руки всегда опущены, а подбородок отважно поднят – это по-настоящему завораживает. Он не замечает удары соперников и идет вперед, как супергерой из мультфильмов. Иногда он похож на пиньяту, поглощающую мощные удары руками и ногами – они его не беспокоят. Америка приветствует Корейского Зомби».

«Для меня очень важно дарить людям захватывающие бои». Зомби обожает прозвище и выходит на поединки под песню группы The Cranberries

Прозвище «Зомби» закрепилось за Юнгом еще во времена выступлений в южнокорейских промоушенах. Все из-за стиля ведения боя – он не только часто бьет, но и не боится пропускать.

Агрессивное поведение в клетке и невероятная стойкость Юнга принесли ему уважение болельщиков, которые называют технику «Стилем зомби». По словам его спарринг-партнеров, он не жалеет и одноклубников – тренировки для него ничем не отличаются от настоящих поединков.

Юнг стал «Корейским Зомби» после переезда в США. Тогда же он начал активно выстраивать личный бренд, запустив собственную линию мерчендайза и проработав выход в октагон – с тех пор каждое появление на арене сопровождает бессмертная песня группы The Cranberries «Zombie»:

«Для меня очень важно дарить людям захватывающие бои. Мне нравится мой стиль. Считаю, что мое прозвище – лучшее в смешанных единоборствах. Я готов выдержать огромное количество ударов и нанести в ответ еще больше».

Зомби 36 лет. У него огромный опыт, два титульных боя и целая куча ярких выступлений. Несмотря на это, к поединку с Холлоуэем он подходит в статусе безоговорочного андердога – удивит ли он и напомнит, за что получил легендарное прозвище?

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger; AFP/Jasmin Frank