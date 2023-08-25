Безумный Макс.

26 августа Макс Холлоуэй подерется с Корейским Зомби в главном событии турнира UFC в Сингапуре. Для Холлоуэя это очередная возможность обновить рекорд промоушена по количеству нанесенных ударов – их за карьеру он выбросил больше трех тысяч.

Интересно, что Макс лидирует и по количеству пропущенных ударов – но почему он принимает так много урона и как это влияет на его здоровье?

«Ребята, берегите мозг». Холлоуэй пропустил две тысячи ударов, но никогда не оказывался в нокауте – уверяет, что причина в отказе от спаррингов

Холлоуэю 31 год – в UFC он выступает с 2012-го. За это время он поучаствовал в 27 поединках, проведя в октагоне больше семи часов. В истории промоушена есть только два человека, превосходящих Холлоуэя по этому показателю – Рафаэль дос Аньос и Фрэнки Эдгар. Несмотря на то что в последнее время его бои редко заканчиваются досрочно, болельщики обожают Макса за яркий стиль – он не только много бьет, но и позволяет соперникам попадать.

За 11-летнюю карьеру в UFC Холлоуэй пропустил 2086 ударов, и это абсолютный рекорд промоушена. В среднем каждую минуту по нему попадают почти пять раз – это много. Например, показатель чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски – 3,36. Король легкого веса Ислам Махачев пропускает еще меньше – 1,27 удара в минуту. Несмотря на это, Холлоуэй не только никогда не падал в нокаут, но даже не оказывался в нокдауне – в этом его уникальность.

Стойкостью Холлоуэя восхищаются даже соперники – сам он считает, что справляться с таким большим количеством ударов ему помогает отказ от спаррингов: «Ребята, берегите мозг – он у вас один. Вы достаточно много тренируетесь, подумайте о голове. Не стоит рисковать во время подготовки. Вы ведь знаете, как правильно драться. Знаете, как нанести удар. Зачем принимать лишний урон еще до выхода в октагон?»

Хоть Холлоуэй и уверяет, что пропущенные удары никак не сказываются на его здоровье, тревожные инциденты уже случались. Самый серьезный – в 2018 году. За несколько дней до поединка с Брайаном Ортегой Холлоуэй попал в больницу, куда его увезли с симптомами сотрясения мозга: «Я посещал разных экспертов, но никто не объяснил, что именно случилось. Дело точно не в весогонке, со мной происходило что-то странное. Врагу такого не пожелаешь. Сумасшедшая неделя».

Ходили слухи, что Холлоуэй перенес инсульт. Президент UFC Дана Уайт их опроверг, но от контактных тренировок Макса все-таки отстранили: «Когда мы были в отделении неотложной помощи, врачи ни разу не произнесли слово «инсульт». Я был в шоке, когда узнал об этих слухах. Сначала подумал, что это какой-то кликбейт. Поверьте, если бы все было настолько серьезно, то так быстро меня бы из больницы не выписали».

Холлоуэй признается, что этот случай помог ему разобраться в себе – теперь он куда серьезнее относится к процессу восстановления: «Я понял, что должен тренироваться с умом, а не усердством. Должен уделять внимание травмам, которые получил за все эти годы. Когда все было нормально, я слишком многого от себя требовал, хотя должен был поступать мудрее. Речь о восстановлении – не только физическом, но и ментальном. Я вырос как человек».

Такое количество пропущенных ударов как-то связано с техникой или неудачной тактикой? Объясняет тактический автор Sports.ru Артем Нагорный

Нельзя сказать, что Холлоуэй плох в обороне в стойке. Его показатель по защите от ударов лучше, чем у Алекса Волкановски, Келвина Каттара и Яира Родригеса – других общепризнанно сильных ударников из полулегкого веса. Проблема Макса в сочетании его качеств.

Он ударник, который уже 12 поединков бьется в мейн-ивентах или титульниках (бой с Корейским Зомби станет 13-м). При этом Холлоуэй не обладает серьезной нокаутирующей мощью и сам не улетает в нокдауны и нокауты. Что привело к восьми подряд поединкам, прошедшим все 25 минут.

Обычно он не проводит тейкдауны, а уронить его самого на землю очень тяжело (84% защиты от тейкдаунов). Это означает, что Макс Холлоуэй – боец с самым большим количеством времени поединков, проведенных в стойке.

Еще одна проблема – его стиль. Холлоуэй – высокий боец для полулегкого дивизиона, но его размах рук меньше, чем даже у Волкановски, который на 12 см ниже. Это заставляет его постоянно сокращать дистанцию и вступать в перестрелки в ближнем бою.

До поединков с Волкановски это работало. Макс получал два, но возвращал сопернику три. Таким образом, он выигрывал поединки и влюблял в себя фанатов. Но Алекс Волкановски перестрелял Холлоуэя в трех боях подряд, что заставило изменить тактику.

Поединок против Арнольда Аллена был другим. Макс больше не прессинговал оппонента, а выжидал ошибку и подлавливал его на ней. Это позволило Максу закончить бой с менее чем 80 пропущенными ударами впервые с поединка против Жозе Альдо в июле-2017.

Конечно, в этом помог стиль Аллена, который сам любит прессинговать и давить соперника. Бой против Корейского Зомби позволит понять, действительно ли Макс изменился или просто подстроился под конкретного оппонента.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Steve Marcus, Carmen Mandato