Встречался с королевой и притягивает большие чеки.

12 августа выступит звездный тяжеловес Энтони Джошуа. Против него на коротком уведомлении вместо провалившего допинг-тест Диллиана Уайта выйдет двухметровый гигант Роберт Хелениус (бои основного карда начнутся в 21:00 по мск).

Несмотря на отсутствие поясов, Джошуа по-прежнему собирает полные арены и высокие рейтинги. Поэтому главный тяж планеты Тайсон Фьюри хотел подраться с Эй Джеем в конце 2022 года, хотя у Джошуа два поражения подряд от Александра Усика.

Два британца – суперзвезды индустрии, которые делают большие цифры. Но откуда вокруг Джошуа столько внимания?

Фьюри и Джошуа могли подраться несколько раз, но все срывалось. Однажды в организацию боя вмешался даже арбитражный суд

После того как Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса в декабре-2019, а Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера, бой между двумя британскими чемпионами казался неизбежным. В 2021 году начались активные переговоры между Джошуа и Фьюри. Бой мог состояться 14 августа и принести обоим рекордный гонорар. Но на финише переговоров вмешался Деонтей Уайлдер – точнее суд.

Он требовал от Фьюри реванша, но получил отказ из-за истекших сроков – Уайлдер дважды переносил третий бой. Затем Уайлдер обвинял его в мошенничестве, после чего Тайсон принципиально не давал реванш. Поэтому Деонтей обратился в арбитражный суд, который постановил, чтобы Фьюри провел третий бой с Уайлдером. Таким образом, Джошуа предстояла обязательная защита по линии WBO против Усика. Эй Джей проиграл, а Фьюри закрыл трилогию еще одним нокаутом.

После реванша между Усиком и Джошуа Фьюри разнес обоих бойцов в соцсетях и объявил о возвращении в спорт. Сначала Тайсон предложил Усику бой на декабрь, но тот сослался на старые повреждения и нереальные сроки восстановления. Реванш прошел 20 августа, а Фьюри хотел, чтобы Усик вышел на ринг через четыре месяца.

Поэтому Фьюри переключился на Джошуа. Тот был ментально подавлен из-за второго поражения от Усика, но вступил в переговоры. Сторона Эй Джея оттягивала подписание контракта на бой, а Фьюри, напротив, форсировал их, установив дедлайн для подписания контракта. В итоге Джошуа и его команда не захотели выполнять выдвинутые им условия.

Почему Фьюри так настойчиво продавливал бой с Джошуа? Все дело в деньгах и рейтингах, которые генерирует Эй Джей. Джошуа – идеальный пример грамотного продвижения в медийном поле. В начале профессиональной карьеры он дрался против крепких трамплинов с именем (Денис Бахтов, Константин Айрих, Кевин Джонсон). А первый титульник провел против одного из самых слабых чемпионов мира в дивизионе Чарльза Мартина, который улетел в нокаут уже во втором раунде.

Джошуа – король PPV. Он превосходит Фьюри по этому показателю в четыре раза

Джошуа дебютировал в профи в 2013 году, а первый титульник состоялся в 2016-м. Тот бой против Чарльза Мартина собрал 1,37 млн платных просмотров. В 2015 году поединок Кличко – Фьюри накопил немыслимые 1,71 млн PPV. Но тут основная заслуга принадлежит Кличко, который правил дивизионом 10 лет. Тогда Тайсон был перспективным бойцом с имиджем выскочки.

Несмотря на легендарный ренессанс Фьюри против Уайлдера в 2018 году, снова был миллионный рейтинг PPV. Они сгенерировали 1,2 млн просмотров. С того момента Фьюри ни разу не пробивал эту цифру. Даже эпичная третья встреча собрала не миллион зрителей на платной платформе, а 900 тысяч.

Что касается Джошуа, то с 2016 года он пробивал миллион платных просмотров восемь раз. То есть в среднем Эй Джей выполняет этот норматив раз в год. Важно помнить, что не каждый бой с участием Джошуа собирает такие цифры, но подобная регулярность все равно впечатляет. Главное – это в четыре раза больше, чем у Фьюри.

У Фьюри большая фан-база в США, но это не помогает делать высокие рейтинги. При этом в Англии заметное преимущество у Джошуа. Это позволяет собирать хорошие цифры против не самых медийных бойцов среди английской аудитории.

• Чарльз Мартин – Энтони Джошуа (1,37 млн платных просмотров);

• Энтони Джошуа – Владимир Кличко (1,63 млн);

• Энтони Джошуа – Карлос Такам (1,0 млн);

• Энтони Джошуа – Джозеф Паркер (1,45 млн);

• Энтони Джошуа – Александр Поветкин (1,25 млн);

• Энди Руис – Энтони Джошуа-2 (1,58 млн);

• Энтони Джошуа – Александр Усик-1 (1,23 млн);

• Александр Усик – Энтони Джошуа-2 (1,25 млн).

Очень маловероятно, что Фьюри сгенерировал бы миллионные просмотры с такими бойцами, как Поветкин, Паркер, Такам и Мартин. Поэтому он бросает вызовы Джошуа, даже если Эй Джей по-прежнему без поясов. В последний раз Фьюри вызывал Джошуа в мае-2023. Но если Джошуа победит Хелениуса, то, вероятно, подерется с Деонтеем Уайлдером.

Средний гонорар Джошуа почти в два раза выше, чем у Фьюри. За реванш Эй Джей и Усик заработали больше, чем Фьюри за всю трилогию с Уайлдером

Важное замечание – в большинстве боев гонорары сообщаются без учета сборов с платных просмотров, потому что бродкастеры и организаторы скрывают данные, а их публикация может не соответствовать действительности. Поэтому большинство гонораров публикуется без учета PPV и спонсорских бонусов от партнеров бойцов.

Первый по-настоящему крупный гонорар Джошуа получил в реванше с Энди Руисом в Саудовской Аравии. По версии TalkSport, он заработал от $55 до $82 млн. Журналист Крис Маккенна заявил, что Эй Джей получил $60 млн, а гонорар за первый бой составил $25 млн.

Аналогичная ситуация в противостоянии с Усиком. За бой в Лондоне Джошуа получил $20 млн, а за реванш в саудовской Джидде – $75 млн. Это больше, чем суммарный гонорар Тайсона Фьюри за трилогию с Деонтеем Уайлдером. Фьюри собрал около $65 млн: $10 млн – за первый бой, $25 млн – за второй, $30 млн – за третий.

При этом Evening Standard и Daily Star сообщили, что Усик и Джошуа получили по $38,5 млн. Но это без учета платных просмотров, которые принесли не менее $10 млн.

Ниже приведены гонорары Джошуа за последние 10 боев:

• Энтони Джошуа – Владимир Кличко ($18,3 млн);

• Энтони Джошуа – Карлос Такам ($13,1 млн);

• Энтони Джошуа – Джозеф Паркер ($16,8 млн);

• Энтони Джошуа – Александр Поветкин ($25 млн);

• Энтони Джошуа – Энди Руис-1 ($25 млн);

• Энди Руис – Энтони Джошуа-2 ($55-82 млн);

• Энтони Джошуа – Кубрат Пулев ($10 млн);

• Энтони Джошуа – Александр Усик-1 ($13,8 млн);

• Александр Усик – Энтони Джошуа-2 ($38,5 млн);

• Энтони Джошуа – Джермейн Франклин ($26 млн).

По минимальной оценке, Джошуа заработал $241 млн, по максимальной – $268 млн. А сколько заработал Фьюри за такое же количество поединков? Отметим, что в открытом доступе нет сведений по гонорару третьего боя против Дерека Чисоры и поединка против Франческо Пьянеты.

• Тайсон Фьюри – Дерек Чисора ($12 млн);

• Тайсон Фьюри – Кристиан Хаммер ($5 млн);

• Владимир Кличко – Тайсон Фьюри ($7,5 млн);

• Тайсон Фьюри – Сефер Сефери ($2 млн);

• Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри-1 ($10 млн);

• Тайсон Фьюри – Том Шварц ($9 млн);

• Тайсон Фьюри – Отто Валлин ($12 млн);

• Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри-2 ($25 млн);

• Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер-3 ($30 млн);

• Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт ($33,6 млн).

Итого: $147 млн. Это почти в два раза меньше, чем у Энтони Джошуа.

Фьюри побил рекорд Джошуа на «Уэмбли». Но Эй Джей в два раза чаще него собирал стадионы

Несмотря на то, что Джошуа – регулярный резидент лондонской O2 Arena, где выступал восемь раз, он провел несколько поединков на стадионах. У него шесть боев на футбольных аренах: три – на «Уэмбли», два – на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, один – на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Причем Джошуа установил кассовый рекорд на «Уэмбли». Это было перед боем с Владимиром Кличко. За три месяца до встречи свободных билетов не было, поэтому промоутер Эдди Хирн запросил увеличение вместимости стадиона на пять тысяч мест. Мэр Лондона Садик Хан согласился и выделил еще 10 тысяч. В итоге на этом бое присутствовало 90 тысяч зрителей. И это был самый посещаемый поединок за последние 90 лет в истории тяжелого веса.

У Фьюри в два раза меньше стадионных боев: по одному на «Уэмбли», «Тоттенхэм Хотспур» и ESPRIT Arena в Дюссельдорфе. Но в 2022 году он превзошел показатель боя Джошуа – Кличко, собрав 94 тысячи зрителей на «Уэмбли» во время поединка против Диллиана Уайта.

Еще у Фьюри преимущество в количестве американских арен – MGM Grand, T-Mobile Arena и Staples Center, где суммарно он провел пять боев. Зато Джошуа собирал легендарный Madison Square Garden, где состоялся первый поединок против Энди Руиса. Хотя у Эй Джея есть бонус – под реванш с Руисом в Саудовской Аравии построили арену вместимостью 15 тысяч человек, которую начали строить менее чем за два месяца до боя.

За последние пять лет Фьюри прокачался в медиа-пространстве. Но Джошуа на другом уровне: встречался с королевой и доминирует в соцсетях

После героического первого боя против Уайлдера Фьюри признали народным чемпионом. Он дрался ярко и самоотверженно, за что получил долгожданное признание после депрессивного перерыва. Несмотря на излюбленный трэшток и мотивационные ролики, отставание Фьюри от Джошуа по размеру аудитории гигантское.

С 2018 года Фьюри набрал 5,9 млн подписчиков в инстаграме. Аудитория Джошуа почти в три раза больше – 15,6 млн. Если просуммировать аудиторию топ-10 тяжеловесов и сравнить ее с количеством подписчиков Джошуа, даже в этом случае Эй Джей будет впереди – 15,6 млн против 13,2 млн подписчиков у остальных бойцов из топ-10.

Поэтому у Джошуа много эксклюзивных контрактов с престижными брендами. Еще в 2019 году он сотрудничал с Under Armour, Jaguar Land Rover, Beats, StubHub, Hugo Boss, Lucozade Sport и производителем люксовых швейцарских часов класса Audemars Piguet. Сотрудничество с этими брендами ежегодно приносит $10 млн. Это в два раза больше, чем у Сауля Альвареса.

У Джошуа хрестоматийная история становления личности – был проблемным подростком, который едва не попал в тюрьму. Но справился с трудностями и через год стал олимпийским чемпионом. Такие истории любят все, поэтому от такого бэкграунда легко отталкиваться при создании имиджа. Важный стратегический момент – продвижение, которым занимается промоутер Эдди Хирн.

До поражения от Энди Руиса статистика Эй Джея была безупречной: 22 победы (21 – нокаутом) и ни одного поражения. Неудивительно, что на фоне такого подъема в 2018-м он получил рыцарский орден Британской империи, а через два года встретился с королевой Англии. В какой-то момент взаимодействие с Хирном сделало Джошуа полубогом.

Да, он не станет величайшим бойцом в истории Англии, но его бои будут собирать миллионы платных просмотров еще несколько лет даже после лишения поясов и проигрышей Александру Усику.

Фото:Gettyimages.ru/Richard Heathcote / Staff, Francois Nel / Staff, Warren Little / Staff, Chris Hyde / Freier Fotograf