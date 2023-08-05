«Я здесь казино».

На «Кинопоиске» вышел предпоследний эпизод 31-го сезона The Ultimate Fighter, в котором соревнуются команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

В 11-й серии Макгрегор и Чендлер сразились в интеллектуальной дуэли, а участники проекта устроили один из лучших боев в истории шоу.

«Богатые богатеют». Конор выиграл квиз по MMA (спрашивали про бой с Хабибом), просидев 20 минут в ванной со льдом

В новом эпизоде состоялась традиционная битва тренеров на TUF. В этот раз Майкл Чендлер и Конор Макгрегор соревновались в квизе на знания ММА, но отвечать на вопросы им предстояло в ледяной ванне.

Ведущим викторины был ринг-анонсер Брюс Баффер. Он даже изменил фирменное «It’s Time!» на «It’s Bath Time!» (время для ванны). На кону – $10 тысяч победившему тренеру и по $1,5 тысячи каждому бойцу из его команды (даже выбывшим из шоу).

Майкл Чендлер сразу заявил, что хоть он и любит ММА, но слабый знаток и с трудом переносит нахождение в ледяных ваннах. Зато Макгрегор излучал уверенность. Поведя в счете в первом раунде, Конор закричал: «Сами знаете, я в UFC с тех пор, как он [Чендлер] под стол ходил!» Майкл лишь продолжал оправдываться, что ММА-викторины не его сильная сторона.

Были как банальные, так и очень интересные вопросы. Например, у Чендлера спросили, в каком раунде Хабиб Нурмагомедов финишировал Макгрегора. Конор, услышав вопрос, лишь посмеялся.

В итоге тренеры просидели в ледяной ванне больше 20 минут, пока Макгрегор в последнем раунде не забрал победу со счетом 16-14. «Богатые богатеют», – остроумно заметил Баффер. Радостный Макгрегор сказал: «Казино всегда выигрывает, детка. И я здесь казино».

Вдохновившись эпизодом, мы подготовили небольшой квиз на знание ММА (ответы – внизу материала):

1. Кто из этих бойцов выступал главным тренером на TUF?

а) Хабиб Нурмагомедов

б) Робби Лоулер

в) Жорж Сен-Пьер

2. Кто из этих бойцов участвовал, но так и не стал победителем TUF?

а) Роберт Уиттакер

б) Паоло Коста

в) Нейт Диаз

Кому из этих бойцов проиграл Конор Макгрегор?

а) Иван Бухингер

б) Дейв Хилл

в) Джо Даффи

Какой на данный момент рекорд у Чендлера в UFC?

а) 3-2

б) 3-3

в) 2-3

На каком ивенте дебютировал Брюс Баффер как ринг-анонсер в UFC?

а) UFC 1

б) UFC 8

в) UFC 10

Найт против Холобау – лучший бой сезона, хотя мог состояться еще 10 лет назад. Конор сказал, что это станет классикой TUF

Первым финалистом турнира легковесов стал ветеран Остин Хаббард. За вторую путевку в финал бились Курт Холобау и Джейсон Найт из команды Чендлера. В четвертьфинале Найт задушил в первом раунде проспекта Ландона Киньонеса, а Холобау совершил апсет и выбил из турнира фаворита шоу (и друга Макгрегора) Ли Хаммонда.

Холобау и Найт должны были драться еще 10 лет назад. Тогда они были начинающими бойцами и выступали в одном региональном промоушене. Встреча не состоялась из-за травмы Найта, которую он получил в результате ДТП. «Тогда его рекорд был 7-0, у меня – 4-0. Мы были восходящими проспектами и даже жили в полутора часах езды друг от друга», – говорил Холобау.

Перед поединком никакого трэштока не было. Оба бойца после взвешивания даже вместе помолились.

С первых же секунд поединка началась настоящая рубка. Холобау прессинговал и выцеливал в голову оппонента правым прямым. Найт пытался разбить прессинг боди-киками и взрывался комбинациями. Джейсон несколько раз падал в партер, но Курт жестом показывал сопернику подниматься.

Под конец первого раунда Холобау прочувствовал ритм и дистанцию – его удар справа раз за разом попадал в цель. Лицо Найта было разбито, но он не сдавался. «Я же говорил вам, что мы зарубимся!» – кричал Джейсон сидящим на трибунах бойцам.

Во втором раунде преимущество Холобау увеличилось. Он вновь зажимал Найта у сетки и наказывал его за плохую защиту и слабое чувство дистанции. На второй минуте Курт потряс Джейсона и пошел вперед за финишем. Если удары по голове Найт еще мог хоть как-то стерпеть, то точное попадание в печень окончательно его добило.

Дана Уайт был в шоке от увиденного: «Невероятно! Это лучший бой сезона». Макгрегор согласился с президентом. «Этот бой будет классикой шоу! Отличная работа, джентльмены», – сказал Конор.

В финал 31-го сезона TUF Курт Холобау встречается с еще одним бойцом из команды Чендлера Остином Хаббардом. В последнем поединке сезона за выход в финал турнира легчайшего веса подерутся Рики ДеШульо и Коди Гибсон.

Ответы на викторину: 1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – в; 5 – б.

Фото: кадры трансляции