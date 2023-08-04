Нестыдное поражение Нейта Диаза от Джейка Пола: улетел в нокдаун, бодался и заставил трибуны скандировать имя
Планируют реванш по MMA.
В ночь на 6 августа блогер Джейк Пол подрался с экс-звездой UFC Нейтом Диазом. Пол вернулся после первого поражения в карьере – в конце февраля он проиграл брату Тайсона Фьюри Томми. Диаз – освободился от контракта с UFC и принял денежный бой с блогером.
Чем закончился боксерский поединок?
Джейк Пол построил имя в боксе, избивая ветеранов UFC. В первом же поединке с профессионалом проиграл судейским решением
Томми Фьюри стал первым боксером-профессионалом в карьере Пола. До этого Джейк бил блогеров и ветеранов UFC, которых превосходил в габаритах, скорости и боксерском опыте (он тренируется в ринге с 2018-го). Каждый соперник был удобен: ударка Бена Аскрена стала мемом в UFC, Вудли сдал и не умел боксировать, а Андерсону Сильве было почти 50 лет.
Фьюри-младший показал близкий бой, но вскрыл технические пробелы Пола. Против Диаза Джейк снова вышел фаворитом – вернувшись на ветеранскую диету. На взвешивании он показал 83,9 кг и разделся, чтобы уложиться в лимит. Диаз, который последний раз дрался в 77 кг, вышел с небольшим животом – вероятно, он минимально гонял вес.
Диазу 38, и он давно сдал в UFC: редко дрался, замедлился, а его стиль без джебов не подходит для бокса. Единственный шанс для Диаза – 10-раундовый поединок: у Пола не лучшая выносливость, а Нейт славится мощным кардио – в пятом раунде он чуть не вырубил Леона Эдвардса. Рэпер Дрейк поставил на Диаза $250 тысяч, а Майкл Чендлер предсказал победу: «Нейтан Диаз просто отдубасит этого мальчика из ютуба».
До боя Пол сказал, что вырубит Диаза в пятом раунде. Он приехал на арену на танке и дал флеш-интервью Ариэлю Хельвани – словно уже победил.
В пятом раунде Пол отправил Диаза в нокдаун, а потом предложил реванш по MMA
В первом раунде Пол дал Диазу поработать, после чего обрушился с не самыми техничными ударами. Диаз защищался, но чувствовал попадания. Пол не стал вымахиваться и дал Нейту подышать – в конце тот даже покривлялся.
Во втором раунде Диаз владел инициативой, а Пол почти не отвечал. Вероятно, потому что опасался 10-раундовой дистанции и застаивался. Диаз работал фирменными сериями – не вкладывался в удары, но брал количеством и успевал общаться с залом. Он таранил Пола без ударов и с глухим блоком, чтобы забраться на ближнюю дистанцию, где был заметно лучше.
К пятому раунду не было очевидно, кто выигрывал по очкам. Но Диаз задышал, а Пол включился и отправил его в нокдаун. Джейк попытался финишировать Нейта, но опытный соперник восстановился. Дальше раунды становились все более конкурентными: в восьмом Диаз потряс Пола на последних секундах, а после гонга – боднул головой.
Финальные раунды проходили по схожей схеме: первую минуту Пол двигался, попадал, а Диаз принимал удары и преследовал соперника. Как только тот уставал и замедлялся, Нейт заходил на ближнюю дистанцию, где снова попадал сериями. За 20 секунд до финального гонга Диаз даже взял Пола на гильотину, а потом улыбался.
Пол провел на ринге 10 раундов и победил единогласным решением судей. Это справедливо: Диаз много пропускал, сокращал дистанцию без джеба или ударов в корпус. Пол экономил энергию, из-за чего донес в несколько раз меньше ударов, но попадал сильнее и точнее.
После победы Пол согласился на реванш с Диазом в PFL по правилам ММА. Это смелый поступок: Джейк занимается джиу-джитсу, но Диаз – опытный ветеран, который может финишировать в партере. Нейт не сказал точно, согласен ли на реванш, но упомянул, что ждет большие имена. Пол вспомнил Томми Фьюри, которому проиграл раздельным и, как он считает, спорным решением.
Джейк Пол был звездой Disney, но хотел покончить с собой. Его спас бокс – отказался от алкоголя и (почти!) от секса
Джейк Пол – вообще боксер?
Фото: Gettyimages.ru/Sam Hodde, Christian Petersen
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