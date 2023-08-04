Планируют реванш по MMA.

В ночь на 6 августа блогер Джейк Пол подрался с экс-звездой UFC Нейтом Диазом. Пол вернулся после первого поражения в карьере – в конце февраля он проиграл брату Тайсона Фьюри Томми. Диаз – освободился от контракта с UFC и принял денежный бой с блогером.

Чем закончился боксерский поединок?

Джейк Пол построил имя в боксе, избивая ветеранов UFC. В первом же поединке с профессионалом проиграл судейским решением

Томми Фьюри стал первым боксером-профессионалом в карьере Пола. До этого Джейк бил блогеров и ветеранов UFC, которых превосходил в габаритах, скорости и боксерском опыте (он тренируется в ринге с 2018-го). Каждый соперник был удобен: ударка Бена Аскрена стала мемом в UFC, Вудли сдал и не умел боксировать, а Андерсону Сильве было почти 50 лет.

Фьюри-младший показал близкий бой, но вскрыл технические пробелы Пола. Против Диаза Джейк снова вышел фаворитом – вернувшись на ветеранскую диету. На взвешивании он показал 83,9 кг и разделся, чтобы уложиться в лимит. Диаз, который последний раз дрался в 77 кг, вышел с небольшим животом – вероятно, он минимально гонял вес.

Диазу 38, и он давно сдал в UFC: редко дрался, замедлился, а его стиль без джебов не подходит для бокса. Единственный шанс для Диаза – 10-раундовый поединок: у Пола не лучшая выносливость, а Нейт славится мощным кардио – в пятом раунде он чуть не вырубил Леона Эдвардса. Рэпер Дрейк поставил на Диаза $250 тысяч, а Майкл Чендлер предсказал победу: «Нейтан Диаз просто отдубасит этого мальчика из ютуба».

До боя Пол сказал, что вырубит Диаза в пятом раунде. Он приехал на арену на танке и дал флеш-интервью Ариэлю Хельвани – словно уже победил.

В пятом раунде Пол отправил Диаза в нокдаун, а потом предложил реванш по MMA

В первом раунде Пол дал Диазу поработать, после чего обрушился с не самыми техничными ударами. Диаз защищался, но чувствовал попадания. Пол не стал вымахиваться и дал Нейту подышать – в конце тот даже покривлялся.

Во втором раунде Диаз владел инициативой, а Пол почти не отвечал. Вероятно, потому что опасался 10-раундовой дистанции и застаивался. Диаз работал фирменными сериями – не вкладывался в удары, но брал количеством и успевал общаться с залом. Он таранил Пола без ударов и с глухим блоком, чтобы забраться на ближнюю дистанцию, где был заметно лучше.

К пятому раунду не было очевидно, кто выигрывал по очкам. Но Диаз задышал, а Пол включился и отправил его в нокдаун. Джейк попытался финишировать Нейта, но опытный соперник восстановился. Дальше раунды становились все более конкурентными: в восьмом Диаз потряс Пола на последних секундах, а после гонга – боднул головой.

Финальные раунды проходили по схожей схеме: первую минуту Пол двигался, попадал, а Диаз принимал удары и преследовал соперника. Как только тот уставал и замедлялся, Нейт заходил на ближнюю дистанцию, где снова попадал сериями. За 20 секунд до финального гонга Диаз даже взял Пола на гильотину, а потом улыбался.

Пол провел на ринге 10 раундов и победил единогласным решением судей. Это справедливо: Диаз много пропускал, сокращал дистанцию без джеба или ударов в корпус. Пол экономил энергию, из-за чего донес в несколько раз меньше ударов, но попадал сильнее и точнее.

После победы Пол согласился на реванш с Диазом в PFL по правилам ММА. Это смелый поступок: Джейк занимается джиу-джитсу, но Диаз – опытный ветеран, который может финишировать в партере. Нейт не сказал точно, согласен ли на реванш, но упомянул, что ждет большие имена. Пол вспомнил Томми Фьюри, которому проиграл раздельным и, как он считает, спорным решением.

Фото: Gettyimages.ru/Sam Hodde, Christian Petersen