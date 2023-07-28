Перформанс сильнейшего боксера современности.

Главный бой десятилетия за абсолютное чемпионство в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом оказался довольно односторонним. Кроуфорд доминировал, трижды отправил Спенса в нокдаун и удосрочил в девятом раунде.

Почему бой двух чемпионов получился неконкурентным?

Кроуфорд навязал свой темп боя – любое промедление от Спенса давало возможности для атак

В этом противостоянии двух непобежденных чемпионов равным получился только первый раунд – обычная разведка джебами, Спенс был чуть активнее. Во втором раунде Кроуфорд забрал инициативу, а под конец поймал чересчур вытянувшегося Спенса жесткой двойкой и отправил в первый нокдаун в карьере. Кроуфорд так и не позволил противнику вернуться в бой – он был быстрее, точнее, умнее и безжалостнее.

Грамотного бокса и физической мощи Спенса оказалось недостаточно против самого умного бойца современности. Кроуфорд делал ровно то, чего от него и ждали – контратаковал, боксировал в стойке левши, бил одновременно с противником. Но делал это настолько виртуозно, что лучший комплимент – лицо Флойда Мейвезера, которого поймала камера после третьего раунда. Он просто смеялся, наблюдая, как Кроуфорд делает историю.

Привыкший диктовать темп поединка Спенс столкнулся с тем, что каждое его промедление или передышка превращались в возможности для атак Кроуфорда. Приходилось реагировать быстрее обычного, Спенс не успевал за происходящим. Сказались недочеты в защите – он почти не двигал головой, отступал по прямой линии, становясь уязвимым для тяжелых джебов и хуков.

Кроуфорд нейтрализовал главное оружие Спенса – джеб

Многие отметили мощный джеб Кроуфорда. «Мы сосредоточились на его джебе. Хотели забрать его главное оружие, – сказал Теренс. – Обычно мы используем фликер джеб (быстрый легкий джеб), но понимали, что с Эрролом Спенсом это не сработает. Так что готовили сильный крепкий джеб, чтобы остановить на подходе». Затяжные атаки Спенс всегда начинал с джеба, но в этом бою сразу сталкивался с сопротивлением и не мог продвинуться.

Кроуфорд великолепно защищался и не дал Спенсу создать практически ничего и на ближней дистанции. Теренс грамотно боролся, клинчевал, а потом и контратаковал куда острее и резче соперника. К поединку он подошел в невероятной форме и выглядел чуть ли не мощнее известного атлетизмом Спенса. В итоге Спенс донес всего лишь 33 джеба и 37 излюбленных ударов по корпусу.

Спенс – очень хороший боксер, Кроуфорд – великий

Многие скажут, что Спенса переоценивали. Это не так. Да, скорее всего, автомобильная авария и долгие простои сказались на его последних выступлениях. Но главный фактор – талант Теренса Кроуфорда. Как и любой великий боксер он выступил на высочайшем уровне, когда этого требовал масштаб события. 60% силовых ударов и 50% всех ударов Кроуфорда достигли цели – невероятный показатель.

«Я во всем лучше Эррола. То, что я делаю в ринге, куда лучше, чем то, что делает он», – говорил Кроуфорд перед боем и подтвердил слова на ринге. Дело не в том, что Спенс оказался раскрученной фигурой. Просто очень хороший боец выглядел посредственно на фоне великолепного бойца. Совсем недавно мы уже видели это на примере Наоя Инуэ и Стивена Фултона.

Боксер, который подолгу игрался с Хосе Бенавидесом и Эгидиюсом Каваляускасом, вышел на ринг как убийца и не оставил одному из лучших боксеров-панчеров современности ни единого шанса. Он опроверг миф о победах над слабой оппозицией и окончательно вписал себя в историю бокса.

Фото: East News/AP Photo/John Locher; ютуб-канал Premier Boxing Champions