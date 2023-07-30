Кажется, это спасет его карьеру.

Боец тяжелого веса Деррик Льюис устроил главный перформанс на UFC 291. На турнире в Солт-Лейк-Сити он встретился с Маркосом Рожерио де Лимой – красиво нокаутировал соперника в первом раунде, установил рекорд и танцем отпраздновал победу.

«Я просто решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду». Сумасшедшее колено принесло Льюису победу за 33 секунды

Льюис пошумел еще до боя с де Лимой. За несколько дней до турнира он рассказал, что изменил подход к питанию и пообещал продемонстрировать на взвешивании кубики пресса – сдержал слово:

«В последних поединках я не был здоров. Во время прошлой весогонки даже потерял сознание – мне казалось, что я умер. На бои энергии совсем не оставалось. Я привык гонять вес за три дня до взвешивания – не ел, только пил воду. Но после того случая я решил сесть на диету».

К встрече с де Лимой Льюис подходил как андердог – в последний раз он побеждал в 2021 году, за это время трижды проиграв. Но результат поединка удивил, а сам бой закончился очень быстро.

Льюис отправил де Лиму в нокдаун коленом в прыжке и продолжил добивать на земле – поединок закончился через 33 секунды после начала. Для Льюиса эта победа стала самой быстрой в UFC и сделала его рекордсменом промоушена по количеству нокаутов – 14.

В интервью Льюис признался, что отрабатывал удар коленом пять последних лет, но не планировал использовать его в этом поединке.

«Нет, я не готовил его заранее. Просто решил выбросить какое-нибудь дерьмо и надеялся, что попаду. И попал. Хорошо, что победил – перед поединком я даже думал о завершении карьеры».

Высоко оценили прием не только фанаты, но и бойцы UFC.

•‎ «Он только что его отмасвидалил», – написал в соцсетях Марлон Вера.

•‎ «Разблокирован новый мифический боец! Деррик Льюис с кубиками», – отреагировал на нокаут Адриан Янез.

•‎ «С ума сойти!» – прокомментировал результат боя Джамал Хилл.

Льюис станцевал без шорт прямо в октагоне. Объяснил, что у его члена есть собственный разум

Деррик Льюис превратил празднование победы над де Лимой в супершоу – снял шорты и станцевал прямо в октагоне. Он делает это не впервые – уже раздевался до нижнего белья после победы над Александром Волковым в октябре-2018. Тогда Льюис объяснил поступок тем, что у него просто «вспотели яйца».

Теперь перед официальным объявлением результата боя неожиданно снял перчатки. Показалось, что это жест о завершении карьеры, но он просто подарил их толпе – вместе с ракушкой для защиты паха.

Празднование – первое, о чем Льюиса спросили на пресс-конференции. Он признался, что снял шорты на эмоциях: «Это экспромт. У моего члена собственный разум. Он делает все, что хочет».

Бой с де Лимой стал для Льюиса последним по истекающему контракту. Кажется, он не против драться дальше – только если его продлит UFC: «Посмотрим, что будет – теперь я свободный агент. Надеюсь, промоушен предложит мне новый контракт. Если нет, то нахрен это все».

Нет сомнений, что UFC продлит контракт с Льюисом, хотя ему 38 лет. Особенно после настолько яркого выступления.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges/Zuffa LLC