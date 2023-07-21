История больших денег.

Дональд Трамп десятилетиями был важной фигурой в мире единоборств. Он дружит с боссом UFC Даной Уайтом, посещает турниры и комментирует боксерские поединки.

Отдельный фокус – бокс через призму бизнес-империи Трампа.

Трамп хотел сделать из Атлантик-Сити новый Вегас. Он открыл сеть казино, а для пиара использовал конкурсы красоты, рестлинг и бокс

В 1970-е Трамп стал успешным предпринимателем в сфере недвижимости Нью-Йорка. Молодой бизнесмен бросил вызов Лас-Вегасу и ворвался в мир азартных игр. Для этого выбрал Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, где в 1984-м построил 39-этажный небоскреб «Трамп Плаза».

В здании располагался люксовый отель: более 600 комнат, семь ресторанов, фитнес-клуб, конференц-зал на 750 мест и огромное казино. «Трамп Плаза» стало первым из трех казино Трампа в Атлантик-Сити. «Мне нравятся казино, – признался он в книге 1987-го «Искусство сделки». – Мне нравятся огромные масштабы, гламур. И больше всего мне нравятся деньги».

Атлантик-Сити стал крупнейшим игровым рынком после Лас-Вегаса и главным – на востоке США. В «Трамп Плаза» проводили конкурсы красоты и турниры по рестлингу (WrestleMania IV и WrestleMania V в 1988-89-м). Но главным зрелищем долгие годы был бокс.

С помощью громких поединков Трамп завлекал в казино богатых клиентов со всей страны. В 1984-м в Атлантик-Сити провели 123 турнира, в 1985-м – 144. Нередко в городе за неделю проходили три-четыре боксерских турнира. Считается, что «Трамп Плаза» одними из первых нанесли название на ринг и канаты – чтобы продвинуть бренд Трампа.

Первый боксерский поединок в «Трамп Плазе» прошел 7 декабря 1984-го: промоутер из Новой Англии Роберт Андреоли организовал скромный турнир с боем в легком весе по версии NABF между Гаем Вильегасом и Деннисом Крузом. В июле 1985-го молодой перспективный тяжеловес Майк Тайсон победил на арене техническим нокаутом во втором раунде Джона Олдерсона в поединке андеркарда.

Тайсон будет главной звездой Трампа: он сделает популярными его казино, а Атлантик-Сити станет «столицей» мирового бокса. В 1985-86-м Тайсон восемь раз дрался в Атлантик-Сити, в том числе четыре раза в «Трамп Плазе».

«Между нами и Вегасом возникла конкуренция, может быть, немного спорная, – признался Ларри Хаззард-старший, председатель Совета по спортивному контролю штата Нью-Джерси в 2009-м. – Но у нас было преимущество, ведь у нас был Тайсон».

Трамп сделал молодого Тайсона главным активом. Бой против Спинкса – ключевой: на него пришли звезды Голливуда, но все закончилось за 91 секунду

Трамп увидел в боксе инструмент пиара и привлечения клиентов в казино. В Тайсоне – новую мировую звезду. Трамп начал с небольших турниров, но в конце 80-х организовал крупнейшие бои. Не в «Трамп Плазе», а в «Бордволк Холле» («Boardwalk Hall») – арене на 16 тысяч человек, которая примыкала к его отелю.

Сперва Трамп проводил бои в компактном зале казино-отеля, но этого не хватало. Чтобы не строить новую площадку, Трамп провел пешеходную дорожку от «Трамп Плазы» – требовалась пара минут, чтобы попасть из казино на арену. В «Бордволк Холле» дрались звезды, но главной оставался Майк Тайсон.

Его ранние выступления, например, против Хосе Рибальты 17 августа 1986-го помогли Трампу получить права на топовые бои Тайсона в будущем: против Майкла Спинкса, Тайрелла Биггса, Ларри Холмса, Карла Уильямса и Алекса Стюарта.

«Бывшим менеджерам Тайсона Биллу Кейтону и Джиму Джейкобсу нужно было место для боя Тайсон-Рибальта, – вспоминал Берни Диллон, менеджер по организации мероприятий в казино с 1984 по 1991-й. – Бывшие руководители компании заключили сделку, которая предусматривала право первоочередного выкупа некоторых будущих боев Тайсона. Возможно, они больше подходили для Лас-Вегаса, но проходили в Атлантик-Сити».

В 1988-м Трамп потратит рекордные $11 млн, чтобы Тайсон подрался с Майклом Спинксом в Атлантик-Сити. Это был супербой непобежденных боксеров – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона и бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе и бывшего чемпиона по версии IBF в тяжелом весе Спинкса.

Впервые после первого боя Али и Фрейзера на ринге сошлись два непобежденных чемпиона мира. Это было главное событие в боксе – за звание сильнейшего боксера-тяжеловеса. У обоих были безупречные рекорды – Тайсон с 34 победами (30 нокаутами) и Спинкс с 31 победой (21 нокаут).

Бой проходил в «Бордволк Холле», а принимал гостей отель «Трамп Плаза». Бары, рестораны и игровые столы заполнили селебрити и любители азартных игр. За ночь поединка Трамп заработал больше $26 млн (15 млн – доход от азартных игр и 11 млн – от зрителей, наблюдавших за поединком).

Считается, что бой принес Атлантик-Сити $344 млн за выходные. В день поединка зарегистрировали рекордный проигрыш в «Трамп Плазе» – $11,5 млн. «Это было потрясающее событие, возможно, самое лучшее, которое когда-либо видел Атлантик-Сити. Ажиотаж вокруг боя был невероятным», – признался Трамп в 2013-м.

Перед турниром Атлантик-Сити был переполнен: номера в гостиницах распродали, а пробки на шоссе растянулись более чем на 30 км. Перед боем Трамп вышел на ринг с Мухаммедом Али, а в зале сидели звезды шоу-бизнеса: Брюс Уиллис, Джек Николсон, Мадонна с мужем Шоном Пенном, писатель Стивен Кинг с сыном, телеведущие Ларри Кинг и Опра Уинфри.

Пришел почти весь состав фильма «Рокки»: Сильвестр Сталлоне, Берт Янг (Поли), Карл Уэзерс (Аполло Крид) и Дольф Лундгрен (Иван Драго). Трамп сидел в первом ряду: с сыном Дональдом-младшим, женой Иваной и ее отцом Милошем Зельничеком.

Бой закончился через 91 секунду – сокрушительным нокаутом от Тайсона. Но это имело второстепенное значение: турнир привлек внимание и деньги, помог наладить связи. На арену пришли не только селебрити, но и топовые бизнесмены: миллиардеры Карл Айкан из Icahn Enterprises Карл Айкан и Кирк Керкорян из Tracinda Corporation.

Трамп подружился с Доном Кингом, чтобы получить контроль над Тайсоном. Он флиртовал с женой Майка – тот хотел избить его прямо в офисе

Майк Тайсон пять раз выходил на ринг в «Бордволк Холле», став спортивным лицом империи Трампа. Между ними была крепкая связь, которая сохранилась спустя годы. «Мы люди одного типа. Жажда силы, могущества. Чем бы мы ни занимались, нам нужно доминировать», – так в 2016-м Тайсон поддержал Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Тайсон объяснил выбор: «Слушайте, я черный ублюдок из беднейшего города страны. Я многое пережил в жизни. И я знаю Трампа. Когда я встречаю его, он жмет мне руку и уважает мою семью. Никто из них, ни Барак Обама, никто другой не сделал бы этого. Так что я голосую за Трампа».

Известный боксерский промоутер Дон Кинг тоже поддержал Трампа в 2016-м. Кинг – противоречивый персонаж: многие уверены, что он обкрадывал боксеров и сильно навредил – особенно Али и Тайсону. Но Кинг был главным промоутером конца века и организовывал топовые бои. Рядом с ним обосновался Трамп – бизнесмен, быстро понявший, кто главный в игре.

Тайсон – самый молодой абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Он привлек внимание магнатов и стал звездой поп-культуры – как Майкл Джордан или Мухаммед Али. Тренер Тайсона Кас Д’Амато ограждал его от влияния дурных людей. Он стал для него вторым отцом, но умер в 1985-м. Уже через три года скончался от лейкемии менеджер Тайсона Джимми Джейкобс. Боксер потерял двух близких людей, которые работали с ним с начала карьеры.

Тогда контроль над Тайсоном получили другие люди. В феврале-1988 он женился на актрисе и звезде ситкомов Робин Гивенс, которая приручила Тайсона и умело им манипулировала. Д’Амато был против брака, ведь девушка охотилась за звездами – до Тайсона были Эдди Мерфи и Майкл Джордан. Майк влюбился и завалил жену дорогими подарками: от роскошных автомобилей до золотой ванны за $2,2 млн.

Другой проблемой Тайсона стал промоутер Дон Кинг. Долгое время команда Майка отговаривала его от сотрудничества с ним. Но Трамп убедил Тайсона: он выставил менеджера Билла Кейтона и тренера Кевина Руни скрягами, присваивающими гонорары боксера. Он действовал через Гивенс и ее мать Рут, которые влияли на Майка.

В 1986-м Кинг хотел, чтобы Тайсон подрался против Спикса, а Трамп – чтобы это прошло в Атлантик-Сити. Команда Тайсона несколько лет отказывалась от боя, но после успешной обработки Трампом его жены бой состоялся. Тайсон победил и сообщил о разрыве соглашения с Кейтоном. «Отныне имя моего финансового консультанта – Дональд Трамп!» – выпалил он репортерам.

Это важный момент в карьере Тайсона: он попал в руки жадных магнатов – Кинга и Трампа, которые видели в нем ресурс, который нужно использовать и выбросить. С этого момента карьера Майка плавно пошла вниз – несмотря на победы и выросшие гонорары.

После смерти Д’Амато и Джейкобса Тайсон остался у менеджера Билла Кейтона, с которым был не так близок. Кинг и Трамп сделали хитрый шаг – спровоцировав раскол между Тайсоном и Кейтоном. Кейтон получил судебные документы прямо перед боем со Спинксом. Тайсон подал в суд на менеджера, утверждая, что никто не сообщил ему, что второй менеджер Джимми Джейкобс умирает. Он утверждал, что это аннулирует его договоренность с Кейтоном.

В день боя Трамп утешил Кейтона и заверил брошенного менеджера: «Билл, я с тобой на 100%». Менее чем через две недели, 9 июля 1988-го, он публично раскритиковал Кейтона: сообщил прессе, что поможет Тайсону в судебном процессе, и назвал контракт «обременительным и несправедливым».

У Кейтона была своя версия: «Мы смотрели дальше спортивной карьеры Майка. Хотели, чтобы он постиг принципы бизнеса и стал профессиональным менеджером. Он был хорошим учеником, и все пошло бы по-другому, не свяжись он с Кингом».

Трамп сыграл важную роль, ведь Тайсон хотел перейти к главному конкуренту Кинга – Бобу Аруму. Но Трамп переубедил его, а Кинг использовал тот же аргумент, что и с Али: «Белым нельзя доверять, я твой черный брат, я тебя никогда не ограблю». Это работало со всеми клиентами Кинга – у него почти не было белых боксеров.

Бизнесмены манипулировали Тайсоном при помощи его жены, мечтавшей о славе и деньгах. Трамп тесно общался с Гивенс – настолько, что Тайсон заподозрил их в романе. Однажды он ворвался в нью-йоркский офис Трампа, вырубил охранника, прервал деловую встречу и заорал: «Ты что, трахаешь мою жену?!» Тайсона усмирили с помощью полиции, а Трамп сказал партнерам: «Вот чемпион мира в супертяжелом весе, и он крепкий, непрошибаемый идиот».

Трамп стал советником Тайсона и привел к первому поражению в карьере. Спустя годы Майк поддержал его на выборах президента США

За бой со Спинксом Тайсон получил крупнейший гонорар в истории бокса на тот момент ($22 млн). После боя Трамп хлопал Майка по плечу и шептал на ухо: «Дружище, ты всегда будешь зарабатывать столько, если станешь клиентом Дона Кинга!» Интересы Трампа и Кинга сошлись в том, что благодаря боксу Дональд раскручивал казино и отели в Атлантик-Сити, а Кинг получил место, где всегда можно собрать лучшую кассу.

Трамп стал советником Тайсона и вошел в совет директоров Mike Tyson Enterprises – компании, занимающейся консультированием по вопросам бокса и бизнес-решений. Но с работой Трампа связан упадок Тайсона, который совпал с разводом с Гивенс в 1989-м. Брак Тайсона продлился недолго – из-за ревности и домашнего насилия. После этого он охладел к Трампу и понял, что тот манипулировал им через жену и тещу.

При этом Трамп продолжил участвовать в организации боев Тайсона. Апогей работы Трампа и Кинга – бой против Джеймса Дугласа в Токио. Ставки в пользу Тайсона были 42 к 1, но он вышел в ужасной форме: не тренировался, подсел на алкоголь и наркотики, а после развода стал сексоголиком. В Японии он резвился с проститутками, а на открытой тренировке упал в нокдаун. Дуглас нокаутировал Тайсона в 10-м раунде, а его победа стала одним из величайших апсетов в истории бокса.

Трамп и Кинг сидели в зале и видели поражение Тайсона. Бой сразу не задался, но Кинг уверял, что Тайсон проснется и вырубит Дугласа. После пятого раунда он заговорил с Трампом о реванше. Уже по ходу боя они заключили соглашение, что новый поединок состоится в Атлантик-Сити, в одном из казино Трампа. «Ты не можешь проиграть, тебе принадлежит опцион на обоих боксеров», – сказал Трамп Кингу.

Дуглас тоже был боксером Дона, но его команда отказалась от реванша. После боя Кинг заявил, что рефери слишком долго считал нокдаун Дугласу, а Тайсон победил нокаутом в восьмом раунде. Сам Тайсон признал поражение и прошел курс лечения от алкоголизма. Он подтвердил, что отдалился от спорта: «Я не тренировался, вообще».

Реванш с Дугласом не состоялся: он проиграл Холифилду, растолстел и получил прозвище «Одноразового чемпиона». Тайсон же продолжил падение и в 1992-м сел в тюрьму за изнасилование 18-летней Дезиры «Черной мисс штата Род-Айленд» Вашингтон. Трамп не оставил боксера и нанял лучших адвокатов.

Он просил создать Тайсону условия для тренировок и разрешить выступать, отдавая часть денег в фонд помощи жертвам насилия. Но ничего не вышло: Тайсон сел на шесть лет, из которых отсидел три.

После тюрьмы Тайсон возобновил сотрудничество с Трампом, но инцидент с откушенным ухом Холифилда все перечеркнул. Вопреки утверждению, что он консультировал Тайсона бесплатно, Трамп потребовал благотворительное пожертвование. Он запросил $2 млн в Фонд Трампа, утверждая, что сэкономил Тайсону $50 млн благодаря участию в судебном процессе Кейтона.

Постепенно Трамп ушел из бокса, а Тайсон подал в суд на Дона Кинга и обвинил его в украденных $100 млн

Последним большим поединком Трампа в Атлантик-Сити стал Холифилд – Форман. В апреле-1990 около 20 тысяч болельщиков заполнили арену, чтобы посмотреть, как Холифилд победит единогласным решением в 12 раундах. Трамп заложил больше $10 млн на бой, но сэкономил, использовав юридическую лазейку – он прописал в контракте, что сумма уменьшалась вдвое, если США вступали в войну. Многие считают, что Трамп знал о готовящейся операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе.

После этого Трамп плавно ушел из бокса, а его казино разорилось. Последний бой в «Трамп Плазе» состоялся 19 августа 1994-го: в главном событии вечера Тони Маршалл в среднем весе победил Лонни Бизли раздельным решением судей в 10 раундах. В 2021-м «Трамп Плазу» снесли.

Компания Caesars Entertainment заняла место Трампа и сохранила в городе большой бокс. Реконструкция арены «Бордволк Холл» стоимостью $90 млн, завершенная в 2002-м, сократила вместимость зала до 14 тысяч мест. Но крупные бои с участием Артуро Гатти, Серхио Мартинеса, Келли Павлика, Бернарда Хопкинса, Холифилда некоторое время поддерживали популярность Атлантик-Сити.

Дон Кинг больше 10 лет был промоутером Тайсона. Майк избавился от него только в 1998-м – побил и подал в суд. Он насчитал около $100 млн, которые тот украл:

«Я связался с Доном Кингом. С этим отвратительным и поганым сукиным сыном. А он должен был быть черным братом. Он очень плохой человек. Кинг собственную мать убьет за доллар. Он никого не может любить, таким он родился. Мой друг сказал, что большая часть моих активов украдена, тогда я проверил банковские счета.

Денег не было. Я высказал все Кингу в лицо, он же все отрицал. Тогда я отделал его перед старыми дряхлыми белыми женщинами. Я напал на него и бил ногами. Он отнял у меня $100 млн А в суде мне вернули лишь незначительную часть – 20 или 30 млн».

В второй половине 80-х он был марионеткой Кинга – убедил, что благодаря ему Тайсон стал звездой и получал огромные гонорары. Чтобы получить контроль над Тайсоном, Трамп подружился с Кингом. Удивительно, но спустя годы Майк любит Трампа – не считая, что тот навредил его карьере.

Фото: Gettyimages.ru/Holyfield; AP Photo/Richard Drew, Michael Baytoff, Ron Frehm, Al Messerschmidt, Tsugufumi Matsumoto, Charles Rex Arbogast