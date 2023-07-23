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Тяжелое поражение Мурада, кинувшего таксиста, в поп-ММА: кажется, кикбоксер сломал ему нос

Мурад Легенда
Наше Дело
Поп ММА
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Кровавая победа Фарида Ядуллаева.

22 июля в лиге «Наше Дело» прошел громкий бой: Мурад «Легенда» против звезды поп-ММА Фарида Ядуллаева. Это первый профи в спортивной карьере Мурада – до этого были только блогеры.

Мурад стал звездой поп-ММА и встретился с дерзким трэштокером. Фарид славится нокаутами, но много проигрывал из-за плохой формы

Мурад – человек, который прославился тем, что не заплатил таксисту. Вирусный ролик на канале Вадима Иванова набрал больше 10 млн просмотров, сделав Мурада звездой. Он использовал хайп и стал бойцом поп-ММА – добился мощной формы и побеждает блогеров. 

Сейчас Мураду 37 лет: он провел в поп-ММА девять боев, проиграв лишь экс-участнику «Дома-2» Андрею Черкасову в августе-2022. Мурад быстро устал, а соперник проявил характер и вырвал концовку, победив решением судей. Бой прославил Черкасова в соцсетях, но в реванше он проиграл.

Ядуллаев – боец, а не блогер. Он прославился в поп-ММА не только трэштоком и конфликтами. У Фары хватает поражений (рекорд в поп-ММА 9-10), но он регулярно дерется со спортсменами. В индустрии он запомнился нокаутирующей силой и быстротой рук – их он использует не только в клетке. У него нет отточенной техники – обожает боковые удары, которыми забивает неопытных соперников. Если ударник мастеровитый, то начинаются трудности.

Для Мурада это был вызов: Ядуллаев – опытный боец поп-ММА и мастер спорта по кикбоксингу. Формат боя – три раунда по три минуты с ограничением в партере 30 секунд. Шанс Мурада был в партере: у Фары слабая борьба – из-за этого он уже в первом раунде проиграл главе промоушена Hype FC Альфредо, с которым у него был конфликт. 

Фара уступал Мураду в борьбе, но потряс ударами из кикбоксинга. Тот закончил в крови и признался в тяжелой травме

На пресс-конференции Фара заверял, что удивит всех борьбой. Но в первом раунде не удалось: Мурад напролом бежал на него, после чего легко переводил. Мурад почти не делает сабмишены и пассивен в граунд-энд-паунде. Фару спасло правило в партере – через 30 секунд их поднимали.

Во втором раунде Мурад замедлился, а Фара нащупал дистанцию и избивал соперника. Он вспомнил базу кикбоксинга: разбивал ноги и кидал левый хай-кик, раз за разом попадая в цель. Мурад несколько раз был близок к нокауту, но чудом выживал в партере.

Он переводил в борьбу, но Фара свипал уставшего соперника. Судьи единогласно отдали победу Ядуллаеву – 30-27. Это самое тяжелое поражение Мурада в поп-ММА. Показалось, что Фара сломал ему нос – он искривился и кровоточил. 

После поражения Мурад дал интервью на канвасе. Он признался, что вышел на бой со сломанной челюстью. Фара же пообещал, что станет чемпионом «Нашего Дела». Он набрал форму: подсушился и показал хорошую выносливость – с этим у него были проблемы.

Помните Мурада, который кинул таксиста? Он стал звездой поп-ММА и зарубился с десантником из «Дома-2»

4 комментария

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xion76
Какая приятная новость перед сном. Спать буду как младенец)
+4
0
+4
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Jason Kidd
Зачем я это прочитал... 🤦‍♂️
+3
-1
+2
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Shoxrux Axmatov
maxmid mirodov jagi
0
0
0
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enrique rodriguez
Никак не могу выбрать, за чем следить на спорце: поп ММА, медиалигой или звëздами в Африке
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