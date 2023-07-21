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Бой Хабиба и Конора – самый жирный в UFC. Принес бойцам $30 млн и стал рекордным по PPV

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
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Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

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Sports.ru продолжает сериал, посвященный бою Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора – в 2023 году легендарной бойне исполняется пять лет.

Вместе с баскетболистом Андреем Кириленко, находившимся на стадионе в первых рядах, мы вспомнили ту самую драку, которая сделала поединок легендарным.

Второй материал – про бизнес-масштабы. Бой Хабиба и Конора на UFC 229 стал главным в истории ММА, показал рекордные цифры PPV и собрал гигантскую аудиторию.

Сколько заработали Конор и Хабиб?

Заработок Хабиба и Конора – конфиденциальная информация. Цифры формируются из разных составляющих, фиксированный гонорар – только часть. В общую сумму входят спонсорские выплаты, бонусы от UFC и процент от продажи PPV – если бой титульный или претендентский (это правило может нарушаться).

Например, первый крупный гонорар Конора – против Чеда Мендеса. Это был первый турнир, за который Макгрегор получил процент с PPV и заработал больше $1 млн. Трансляцию купили 825 тысяч человек + гонорар: $500 тысяч – за выступление, $50 тысяч – бонус за выступление вечера, $30 тысяч – выплаты Reebok.

За бой с Хабибом Макгрегор получил фиксированный гонорар в $3 млн. Скромно на фоне заработка в боксе – за Мейвезера он получил гонорар $30 млн, с PPV – больше $100 млн. Хабиб получил фиксированные $2 млн, но из-за драки после боя выплатил штраф $500 тысяч (хотели лишить гонорара). Макгрегора тоже оштрафовали, но всего на $50 тысяч.

Для Конора фиксированный гонорар в $3 млн не был рекордным – до этого он получал столько за Нейта Диаса и Альвареса. Зато для Хабиба это был прорыв – в титульнике с Яквинтой он получил лишь $500 тысяч. Хабиб медийно взлетел после Конора, и его фиксированный гонорар (против Гейджи и Порье) не падал ниже $3 млн.

Но это гарантированные гонорары, которые составляют меньшую часть заработка звезд UFC. Они получают процент от PPV – чем больше продано трансляций, тем больше получит боец. Модель простая: $1 за каждую трансляцию, проданную в диапазоне от 200 тысяч до 400 тысяч. $2, если продано от 400 тысяч до 600 тысяч. За продажи больше 600 тысяч бойцы UFC получают по $2,5. У некоторых звезд особые контракты, по которым им полагается повышенный процент с продаж PPV, который в разы превышает фиксированный гонорар бойца.

Сколько заработали Хабиб и Конор с учетом PPV? В сети мелькают разные цифры, но они сходятся в том, что Конор получил больший процент от PPV. Примерные цифры назвал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье: «Хабиб, вероятно, заработал 10 млн. Конор – 15-20 млн».

Конор говорил, что получил $50 млн. Бизнес-аналитик Bloody Elbow Джон Нэш объяснил, почему это неправда: «Я не склонен относиться к заявлениям Макгрегора, особенно в отношении того, сколько он зарабатывает, слишком серьезно. Он – шоумен, вероятно, лучший в истории ММА. И быть «богатым» Макгрегором – большая часть бренда, который он продает. По какой-то причине его поклонникам и СМИ нравится обсуждать, сколько он зарабатывает. Он знает это и подыгрывает».

20 тысяч фанатов на стадионе, 4 млн зрителей в России, больше $86 млн от продаж PPV

UFC 229 собрал больше 2,4 млн PPV [платные трансляции] – лучший показатель в истории. Дальше идут (по данным Tapology):

• UFC 257 Порье – Макгрегор 2 (1,6 млн);

• UFC 202 Диас – Макгрегор 2 (1,6 млн);

• UFC 264 Порье – Макгрегор 3 (1,5 млн);

• UFC 246 Макгрегор – Серроне (1,35 млн);

• UFC 196 Макгрегор – Диас (1,31 млн).

Больше всего UFC зарабатывает на PPV в США – около 85%. Международный рынок приносит лишь 15%, лидеры – Канада и Австралия. По оценке экспертов, в 2018-м за один показ UFC получал около $36, остальное уходило провайдерам. Президент Дана Уайт рассчитывал на 3 млн PPV – это около $108 млн. Получилось скромнее – 2,4 млн PPV и $86,4 млн, но это все равно рекорд промоушена.

Бой прошел на Т-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где играет «Вегас» из НХЛ. Турнир побил рекорд по купленным билетам: пришло 20 тысяч человек – UFC получил больше $17 млн. Билеты распродали за несколько минут: самые дешевые стоили $205, места возле октагона – почти $2,5 тысячи.

В России бой показывали на «Матч ТВ»: трансляция началась в 5 утра – ее посмотрели более 4 млн зрителей, из них 67,5% в Москве. В Великобритании бой смотрели около 1,3 млн зрителей на платном BT Sport 1: из них больше 260 тысяч зрителей – в прямом эфире в час ночи, больше миллиона – в 6 утра.

А сколько UFC потратил на организацию?

Промоушен нанимает большие команды для проведения трансляции в прямом эфире (это не только операторы и монтажеры). Поэтому UFC обычно тратит больше $1,5 млн на проведение турниров. Еще одна серьезная статья расходов – реклама. Исторически сложилось, что UFC ежегодно выделяет до 10% от общих доходов на маркетинговые расходы.

В 2019-м UFC опубликовал исследование Applied Analysis. «Во время подготовки к поединку я сказал, что это будет крупнейшее событие в истории UFC. Теперь у нас есть все цифры, чтобы доказать это», – сказал тогда Дана Уайт.

Оказалось, UFC 229 имел социальный эффект – турнир принес $17,2 млн в виде зарплаты американцам и $3,7 млн штату Невада в виде налогов от продажи товаров и услуг. Благодаря бою сохранилось 414 рабочих мест. 20% гостей задержались в Лас-Вегасе минимум на пять дней, а почти 40% – потратили более $2 тысяч на товары и услуги, не связанные с турниром.

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Фото: Gettyimages.ru/Steven Ryan; eastnews.ru/John Locher, Vasily MAXIMOV

3 комментария

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Yavich
Интересно, если дальше список крупнейших продаж PPV посмотреть, на каком месте будет бой без Макгрегора? )
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Фарид Харисов
Ответ Yavich
Интересно, если дальше список крупнейших продаж PPV посмотреть, на каком месте будет бой без Макгрегора? )
Макгрегор Альварес, Макгрегор Альдо, Макгрегор Диаз 1 и 2, Макгрегор Порье 2 и 3 — Почти все самые проданные ППВ за Конором.

Близко к его результатам на регулярной основе был Леснар. 3 боя его хорошо продались, это ещё с учётом, что во времена Леснара трансляции покупали не так охотно.
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Купаж
Ответ Yavich
Интересно, если дальше список крупнейших продаж PPV посмотреть, на каком месте будет бой без Макгрегора? )
Когда-то нас пытались убедить, что в топ-5 ппв входит Хабиб-Гейджи, но как мы видим, это профанация. И где-то уже мелькал тезис, что на турнирах в Абу-Даби нет ппв.
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