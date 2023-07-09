Галерея фриков.

На ранних этапах развития ММА не существовало весовых категорий, поэтому в клетку выходили не только подтянутые профессионалы, но и настоящие гиганты.

Некоторые из них навсегда останутся в истории смешанных единоборств, но не из-за спортивных достижений – изучаем главных фриков.

Александру Лунгу (22-5)

Лунгу пришел в ММА из дзюдо, где добился значительных успехов – в 1994 году взял золото ЧМ среди юниоров и стал третьим на ЧЕ-1999. Первый бой по правилам смешанных единоборств Лунгу провел в 2005 году, дрался в японском Pride и британском Cage Rage, но большую часть карьеры провел в небольших промоушенах родной Румынии.

160-килограммовый Лунгу – по-настоящему зрелищный боец. Каждый из его поединков закончился досрочно, а больше пяти минут продлились всего четыре боя (в двух из которых Лунгу проиграл). Карьеру в смешанных единоборствах он совмещает с выступлениями в кикбоксинге, в котором дебютировал победой над легендарным Бобом Саппом.

Сейчас Лунгу 48 лет, но он не думает о завершении карьеры – в июне задушил Деяна Бубича из Сербии в главном событии HFL 7.

Хонг Ман Чой (4-5)

Карьеру 218-сантиметрового Чоя в ММА запустила победа на Гран-при по кикбоксингу, куда он перешел после завоевания золотой медали на чемпионате Южной Кореи по национальной борьбе ссирым. Дебют был успешным – Чой нокаутировал соперника уже на 16-й секунде боя, но дальше столкнулся с серьезной оппозицией.

Сначала Чой досрочно проиграл Федору Емельяненко, а потом его финишировал Мирко Филипович. Дальше – победа над 45-летним экс-бейсболистом Хосе Кансеко и еще два поражения, после которых он взял паузу в выступлениях.

В 2015-м Чой был арестован по обвинению в мошенничестве – ему дали условный срок за то, что он занял и не отдал другу $900. После возвращения в единоборства Чой сконцентрировался на кикбоксинге и в последний раз дрался в 2019 году.

Эрик «Баттербин» Эш (15-10-1)

Эш провел больше 90 профессиональных боев по правилам бокса, завоевывал чемпионские титулы, выступал в рестлинге, появлялся в видеоиграх и снимался в кино.

Первый бой по правилам ММА Эш провел в 2003 году, а за восемь лет в смешанных единоборствах подрался в Pride, Cage Rage и польском KSW. Самые известные соперники – Мариуш Пудзяновски и Джеймс Томпсон (тот самый качок, которого Александр Емельяненко нокаутировал на 11-й секунде боя).

В 2006 году Эш планировал подраться с Марком Хантом, но Атлетическая комиссия штата Невада, где должен был пройти турнир с участием бойцов, отказалась санкционировать поединок – ее представители сослались на то, что разница в уровне между тяжеловесами была слишком большой.

За карьеру «Баттербин» выиграл в 15 поединках, но особенно впечатляет количество побед сабмишеном – семь. 54-летний Эш не дрался с 2013 года, но недавно заявил, что может возобновить карьеру – ради боя с блогером Джейком Полом.

Гигант Сильва (2-6)

Как и Хонг Ман Чой, Сильва страдает от акромегалии – заболевания, которое провоцирует чрезмерную выработку гормона роста. В отличие от Чоя, до перехода в ММА Сильва никогда не занимался единоборствами – играл за сборную Бразилии по баскетболу и выступал в рестлинге, проведя два года в крупнейшем промоушене мира WWE (который тогда назывался WWF).

В 2003 году Сильва дебютировал в Pride – первым соперником стал Хиз Херринг, известный по выступлениям в UFC и нокаутом поцеловавшего его в губы японца. Несмотря на разгромное поражение, промоушен не избавился от Сильвы – вскоре он победил сумоиста Генри Миллера и провел еще шесть поединков по правилам ММА, проиграв в пяти из них. После окончательного ухода из смешанных единоборств Сильва сконцентрировался на рестлинге, а спортивную карьеру завершил в 2010 году.

Зулузиньо (12-12)

Зулузиньо – сын легендарного бойца вале-тудо Рея Зулу, обладающего рекордом 155-10. К дебюту в Pride он подходил на серии из семи досрочных побед – один бой был признан несостоявшимся из-за того, что 180-килограммовый Зулузиньо вместе с соперником вывалился за пределы ринга.

Карьера Зулузиньо в японском промоушене началась с яркой победы, которая настолько восхитила руководство организации, что его свели с Федором Емельяненко – на нокаут у Федора ушло всего 26 секунд. После этого Зулузиньо проиграл Антонио Родриго Ногейре и вскоре был уволен из промоушена. Карьера бразильца пошла вниз – он чередовал серии поражений с редкими победами и ушел из ММА на целых восемь лет.

Зулузиньо возобновил карьеру в 2018 году и с тех пор провел семь поединков – дважды выступал в России: «Главной мотивацией для возвращения стали моя семья, дети и народ Бразилии, который всегда заряжает меня энергией». В последний раз Зулузиньо дрался в сентябре-2022, когда проиграл нокаутом Серину Усману Диа из Сенегала.

Акэбоно (0-4)

Акэбоно – первый сумоист неяпонского происхождения, достигший звания екодзуны. У него более тысячи схваток и 11 чемпионств – 10-й показатель за всю историю. Акэбоно ушел из сумо из-за неудачного вложения в ресторанный бизнес – в 2003 году он подписал контракт с K-1, где гонорары были сильно выше.

Проиграв четыре боя по правилам кикбоксинга, Акэбоно сконцентрировался на ММА – дебютный поединок он провел против легендарного Ройса Грейси. Несмотря на огромную разницу в весе, Акэбоно не воспользовался преимуществом и попался на болевой прием уже на второй минуте.

После этого он проиграл телеведущему Бобби Ологуну, победителю двух турниров UFC Дону Фраю и Гиганту Сильве – на этом карьера Акэбоно в смешанных единоборствах закончилась. В 2018 году он перенес сердечный приступ, провел две недели в коме и перестал ходить. По словам жены, после комы Акэбоно полностью утратил воспоминания о карьере в ММА, но до сих пор помнит об успехах в сумо.

Эммануэль Ярборо (1-2)

Проблемы с лишним весом сопровождали Ярборо всю жизнь. Уже в 14 лет он весил 145 кг, а после поступления в университет получил ироничное прозвище «Малыш» – так его называл тренер команды по американскому футболу. Вскоре Ярборо переключился на борьбу, где быстро добрался до первого дивизиона NCAA. После окончания обучения он увлекся дзюдо, завоевал коричневый пояс и даже дошел до финала чемпионата США.

В 1992 году Ярборо дебютировал в сумо. Сначала просто выступал на любительских турнирах, но вскоре стал вторым на чемпионате мира – всего в числе призеров международных соревнований он оказывался трижды. В 1994 году Ярборо дебютировал в UFC – на момент поединка против Кита Хекни его вес составлял 270 кг. Ярборо проиграл техническим нокаутом, но продолжил драться – через четыре года он досрочно победил 174-сантиметрового Тацуо Накано и перешел в Pride. Карьеру в ММА Ярборо завершил в 1998 году – после поражения Даиджу Такасе.

После ухода из смешанных единоборств вес Ярборо увеличился на 50 кг, что сделало его самым тяжелым профессиональным спортсменом в истории и позволило попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ярборо снимался в рекламе и даже появился в популярном сериале «Тюрьма Оз» от телеканала HBO. Он долго боролся с лишним весом, но не добился успехов – в 2015 году Ярборо скончался из-за сердечного приступа.

Фото: AFP/YOSHIKAZU TSUNO; Gettyimages.ru/Stephen Dunn, Hiroki Watanabe, Peter Kramer