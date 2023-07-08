«UFC отдали молодых на съедение старикам».

На «Кинопоиске» вышел новый эпизод 31-го сезона The Ultimate Fighter, в котором борются команды Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Впервые в истории шоу одна из команд может вылететь на стадии четвертьфинала. Как это возможно?

«Такого не было за всю историю». Фанаты ругают шоу за очередную победу ветерана над проспектом – команда Конора проигрывает 0-7

В седьмой серии The Ultimate Fighter встретились ветеран Джейсон Найт и Ландон Киньонес из команды проспектов Макгрегора. Перед поединком Киньонес был убежден в победе и считал, что у него преимущество в борьбе. Найт отмечал незрелость соперника: «Это бой молодого парнишки и взрослого мужика. Мамочка и папочка все еще заботятся о нем, у меня же семья, которую надо содержать. Он здесь для веселья, я – ради бизнеса».

На старте поединка Киньонес пропустил несколько болезненных ударов в стойке, поэтому при первой же возможности провел тейкдаун. В партере опытный Найт не паниковал и удосрочил соперника уже на 53 секунде, закрыв треугольник. После боя Джейсон крикнул в лицо сопернику: «Не стоило проводить тейкдаун, мальчик!»

Команда Макгрегора проиграла все бои и уступает бойцам Чендлера со счетом 0-7. Остался всего один четвертьфинальный поединок – высока вероятность, что в полуфинале не будет ни одного проспекта. Вылет всей команды – такого не было за все 30 сезонов The Ultimate Fighter.

После поединка Конор Макгрегор подошел к Дане Уайту с продюсерами шоу и спросил: «А что, если они [команда Чендлера] выиграют все бои?» Исполнительный продюсер Гари ДеФранко ответил: «Раньше такого не было. Посмотрим, может кто-то захочет перейти в другую команду».

У Уайта тоже не было ответа: «Это сумасшествие. Такого не было за всю историю шоу. Если все бойцы вылетят, то, возможно, нам придется что-то менять». Остается надежда только на последнего бойца из команды Макгрегора Рико ДеШульо.

Спустя семь эпизодов можно уверенно заявить, что формат «ветераны против проспектов» – плохая идея. Фанаты в соцсетях изначально были уверены, что ни к чему хорошему это не приведет. Вот некоторые комментарии к посту об анонсе 31-го сезона:

«Это не имеет никакого смысла»

«Думал, идея шоу – дать новым бойцам шанс на контракт UFC. Если выиграет ветеран, то какой смысл?»

«Они и правда решили отдать молодых на съедение старикам»

Проблему усугубляет уровень проспектов. Каковы были шансы Киньонеса против Найта? У новичка столько же боев в карьере, сколько у Найта только в UFC (9). Правильно ли было сводить Тревора Веллса с рекордом 8-3 против чемпиона Европы по панкратиону, мастера спорта по самбо и экс-бойца UFC Тимура Валиева?

Бывают новички уровня Пэдди Пимблетта и Шона О’Мэлли, готовые со старта драться с серьезной оппозицией, но такой силы проспектов в этом сезоне TUF нет. Тот же О’Мэлли попал в UFC через другое шоу UFC – Dana White’s Contender Series. Получил бы он контракт, если бы его первым же соперником стал Джейсон Найт?

Конора обвиняют в плохом драфте и слабом тренерстве, но его защищает Чендлер

Шоу The Ultimate Fighter стартовал в 2005 году. За 18 лет лишь раз вся команда чуть не вылетела после первой стадии соревнований. В 2009 году в 10-м сезоне TUF бойцы «Рэмпейджа» Джексона уступили команде Рашада Эванса со счетом 7-1. Квалификационный этап прошел лишь Маркус Джонс, дошедший затем до полуфинала, где улетел в нокаут от Брендана Шауба.

В том сезоне не было формата «ветераны против молодых». Причинами провала «Рэмпейджа» стали неудачный выбор и слабый тренерский состав. В углу у Рашада Эванса были Грег Джексон и Тревор Уиттман, которые помогли с выбором хороших бойцов: Роя Нельсона (победитель сезона), Брендана Шауба, Мэтта Митриона. Топ-3 пика Джексона: Кимбо Слайс, Эйб Вагнер (кто? ч.1) и последнего бойца из команды Макгрегора Демико Роджерс (кто? ч.2).

Конора обвиняют в плохом драфте (выиграл жеребьевку и выбрал проспектов) и слабом тренерстве. Неожиданно за него вступился Майкл Чендлер, заявивший, что UFC специально показывают Макгрегора с плохой стороны: «На самом деле Конор всегда был со своими ребятами. Он приходил на каждую тренировку, занимался вместе с ними. Это реалити-шоу, здесь всегда монтируют так, чтобы выставлять все под определенным углом».

В следующей серии Рико ДеШульо, последний боец из команды Макгрегора, встретится с Хантером Азурой (2-2 в UFC). Только он может спасти Конора от окончательного позора.

Фото: скриншоты TUF