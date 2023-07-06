10 звезд, которых не подписал Дана Уайт.

UFC – монополист в ММА и главная лига для всех бойцов. Промоушен переманивает звезд у конкурентов: Эдди Альвареса и Майкла Чендлера – из Bellator, Бена Аскрена – из ONE, Иржи Прохазку – из Rizin.

Кто из звезд MMA так и не выступал в UFC?

Кайла Харрисон (PFL, 15-1)

Кайла Харрисон – титулованная дзюдоистка, выигравшая Олимпийские игры в 2012 и 2016 годах. Харрисон перешла в ММА после ОИ-2016 и подписала контракт с PFL. Там собрала 14 побед подряд – всего за четыре года (еще одну в Invicta). В ноябре-2022 Харрисон проиграла в трилогии Лариссе Пачеко и потеряла титул.

Несмотря на поражение, Харрисон – звезда женских ММА. Фанаты мечтали увидеть ее бой с Амандой Нуньес, но та закончила карьеру. После ухода Нуньес и кризиса Шевченко UFC нужны женщины-звезды. Но Харрисон вряд ли подойдет: она дерется в легком весе, а в UFC закрывает даже полулегкий – слишком мало бойцов. Харрисон – фактурная девушка, которая доминирует в партере и уничтожает соперниц, но не подходит UFC.

Ярослав Амосов (Bellator, 27-0)

29-летний Ярослав Амосов – один из лучших бойцов Bellator. Он идет с рекордом 27-0, за что сравнивается с Хабибом. Амосов покорил полусредний дивизион: защитил титул и стал третьим бойцом Bellator P4P. Амосов побеждает борьбой, которую хвалил даже топ UFC Хамзат Чимаев:

«Парень очень хорош в своей стихии. Борьба хорошая, техника есть. Я учусь у него, он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда были на высочайшем уровне. У нас хорошие схватки получаются, учимся друг у друга».

Амосов дважды победил решением борца Логана Сторли, а пояс забрал у легенды Bellator Дугласа Лимы. Больше топовых соперников не было, а в дивизионе – мало именитых претендентов. Амосов мечтал о поясе UFC, но считал условия в Bellator лучше:

«Мне нравятся отношение, спонсорские моменты. Мне комфортно в этой лиге. Хотелось бы попробовать себя и в UFC, но это уже после Bellator. Хочется подраться за титул, взять пояс. Тогда уже можно о чем-то раздумывать. Я не любитель загадывать наперед, так что пока дерусь в Bellator».

Эй Джей Макки (Bellator, 20-1)

Эй Джей Макки – боец новой школы, который с детства занимается ММА (его отец тоже дрался – с рекордом 30-6). Он всю жизнь выступает в Bellator: дебютировал в 20 лет и набил рекорд 20-1, забрав Гран-при за $1 млн и пояс в полулегком весе (уступил в реванше с Патрисио Фрейре).

Сейчас Макки 28 лет, и он поднялся в легкий вес, где доминирует двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов. Макки – универсальный боец: он опасен как в стойке, так и в партере. Усман стал чемпионом Bellator, но пока не дрался с топами, поэтому его нет в списке. Макки – готовое усиление для UFC, хотя и не чемпионского уровня:

«Если лига не будет платить мне миллион долларов за бой, то мы можем расстаться. Каждый раз, когда я выхожу в клетку, мой гонорар увеличивается. Это бизнес. У меня есть семья, о которой я должен заботиться.

Моей целью всегда был чемпионский пояс UFC. Это произойдет, это просто неизбежно. Это тот пояс, который я хотел бы видеть на себе. Я рос на боях Куинтона Джексона. Кроме того, пояс UFC находился в зале, где я тренировался. Это был первый пояс чемпиона, который я когда-либо видел вживую.

Думаю, что могу повторить путь Майкла Чендлера. Ворвусь и побью любого из первой тройки рейтинга, а затем получу бой за титул. Я бы хотел подраться с Волкановски, но бой мечты – против Макса Холлоуэя».

Сергей Харитонов (Bellator, 32-8)

Сергей Харитонов – тяжеловес, который долго считался вторым по силе россиянином после Федора. В 2000-м он вступил в Russian Top Team, где тренировались братья Емельяненко, Волк-Хан и Михаил Илюхин. Харитонов проявил себя: побеждал Сэмми Шилта, Педро Риззо и Фабрисио Вердума и нокаутировал легенд ММА – Алистара Оверима и Андрея Орловского, набив к концу карьеры рекорд 32-8.

Харитонов не выигрывал титулы, но везде был топом – в Pride, Dream, Strikeforce и Bellator. Последние годы его критикуют, но забывают про заслуги – он больше 20 лет дерется на высоком уровне. Харитонов бился с легендами 2000-х и популяризировал ММА с Федором, хотя и остался в его тени. Сейчас он на контракте в Bellator, но периодически выступает в России – лига разрешает.

Дуглас Лима (Bellator, 33-11)

Дуглас Лима больше 10 лет имел репутацию лучшего полусредневеса вне UFC. Он трижды выиграл Гран-при Bellator, становился чемпионом и побеждал топов лиги: Рори Макдональда, Андрея Корешкова, Майкла Пейджа, Пола Дейли и Лоренца Ларкина. У Лимы были проблемы с борьбой, из-за которых он проиграл в 2012-м Бену Аскрену. Но на пике был опасен – сейчас ему 35 и три поражения подряд.

Лима никогда не дрался UFC, а в 2021-м предположил, что там боятся его уровня: «Они не рискнут дать мне бой с их чемпионом Камару Усманом». Диего Лима, брат Дугласа, дебютировал в UFC в 2017-м. Он пробился через TUF, но закончил в 2021-м – после поражений Белалу Мухаммаду и Мэтту Брауну.

Патрисио Фрейре (Bellator, 35-6)

Патрисио Фрейре считали величайшим бойцом Bellator и лучшим полулегковесом вне UFC. Он стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях (легкий и полулегкий), не проигрывая в течение пяти лет – с 2016 по 2021-й. Сейчас Фрейре 35 лет: в июне он уступил Серхио Петтису, спустившись в легчайший вес, но остался чемпионом в полулегком.

В 2019-м Фрейре победил Майкла Чендлера в первом раунде. Он заверял, что побьет Макса Холлоуэя и Алекса Волкановски. Но Фрейре не перешел в UFC, а сейчас – слишком стар, чтобы принимать вызов. Хотя говорил, что готов победить Хабиба: «Если я попаду, у него сразу выключится свет».

Анатолий Малыхин (ONE, 13-0)

Анатолий Малыхин – российский тяжеловес, ставший двойным чемпионом ONE. Он звезда промоушена, но вряд ли перейдет в UFC: Малыхину уже 35, а в Азии ему щедро платят. Малыхин благодарен руководству ONE, которое сделало его богатым:

«Я был бичом – без денег, никому не нужен в спорте, мне платили такие копейки, что и говорить страшно. Потом появилась лига ONE. Да, я не самый высокооплачиваемый боец мира, но, если сравнивать со среднестатистическим человеком, зарабатываю громадные деньги. За это я бесконечно благодарен главе ONE Чатри Ситйодтонгу.

Если UFC предложит контракт в три раза больше, я никуда не уйду. Не предам ONE, его президента и всех остальных. Это намного больше, чем просто бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это».

Конкуренция в дивизионе ONE низкая – не факт, что Малыхин повторил бы успех в UFC. Сейчас он непобежденный: идет с рекордом 13-0, получает ежемесячную зарплату и хорошие гонорары. Малыхин побеждает только досрочно – в июне он нокаутировал Аржана Буллара, став двойным чемпионом.

Игорь Вовчанчин (закончил карьеру, 56-10)

Игорь Вовчанчин – украинская легенда олдскульных ММА: он дрался в Японии до Федора (с 1995-го!), набив рекорд 56-10. Вовчанчин мог попасть в UFC после покупки Pride, но закончил карьеру в 2005-м. Он прославился яркими финишами и характером, хотя и не стал чемпионом.

Вовчанчин 38 раз победил нокаутом, но всегда без эмоций – за это его прозвали «Хладнокровный». У него был один из сильнейших ударов в Pride – недостатки техники он компенсировал мощью. Травмы вынудили Вовчанчина уйти в отставку, но он оставил след в ММА. С 1995 по 2000-й не проигрывал 37 раз подряд – это второй результат в MMA после Трэвиса Фултона (у него 40).

Вадим Немков (Bellator, 16-2)

Вадим Немков стал королем полутяжелого веса Bellator, а теперь планирует захватить тяжелый. Он победил всех звезд дивизиона: Фила Дэвиса, Кори Андерсона, Райана Бейдера, Йоэля Ромеро. О переходе Немкова в UFC давно говорят, но у него долгосрочный контракт с Bellator.

Немков – универсал: хорошо борется и дерется в стойке, в отличие от Емельяненко, своего тренера, используя кики ногами. Он считается лучшим учеником Федора – победил Райана Бейдера, который дважды нокаутировал Федора. Но в Bellator нет новых претендентов, поэтому Немков переходит в тяжелый вес.

Федор Емельяненко (закончил карьеру, 40-7)

Федор Емельяненко – один из величайших бойцов всех времен. Он победил семерых чемпионов UFC (Ногейра, Сильвия, Орловский, Мир, Рэмпейдж, Коулман и Рэндлман), но никогда не дрался в промоушене.

Емельяненко побеждал больше 10 лет – с 2000 по 2010-й. Он стал звездой в японском Pride, сильнейшей лиге мира на тот момент. UFC начал переговоры с Федором в 2009-м – через два года после покупки Pride. Тогда Емельяненко был на контракте со Strikeforce и отказался – ему не нравились условия и сам Дана Уайта. После этого Федор три раза подряд проиграл в Strikeforce, а в 2011-м завершил карьеру.

В 2016-м UFC снова пытался получить Федора, когда он вернулся в ММА. Не устроили условия Емельяненко – в UFC должна была перейти вся его команда. «Я сказал: вот моя команда. Я готов обсуждать и контракт, и суммы гонораров. Мне жестко ответили, что заинтересованы только во мне», – рассказывал Федор.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency, IMAGO/INPHO/Evan Treacy, Louis Grasse/Keystone Press Agency, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, Jose Prestes/Pximages, PX Imagens/Keystone Press Agency, ROUELLE UMALI/XinHua, Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tomokazu Tazawa / Stringer