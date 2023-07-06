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Лучшие бойцы ММА, никогда не дравшиеся в UFC: ученик Федора, олимпийская чемпионка и украинский Хабиб

Эй Джей Макки
MMA MMA
Дуглас Лима Дуглас Лима
Анатолий Малыхин Анатолий Малыхин
Вадим Немков Вадим Немков
UFC UFC
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Кайла Харрисон Кайла Харрисон
Сергей Харитонов Сергей Харитонов
Ярослав Амосов Ярослав Амосов
Игорь Вовчанчин Игорь Вовчанчин
Патрисио Фрейре Патрисио Фрейре
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

10 звезд, которых не подписал Дана Уайт.

UFC – монополист в ММА и главная лига для всех бойцов. Промоушен переманивает звезд у конкурентов: Эдди Альвареса и Майкла Чендлера – из Bellator, Бена Аскрена – из ONE, Иржи Прохазку – из Rizin.

Кто из звезд MMA так и не выступал в UFC?

Кайла Харрисон (PFL, 15-1)

Кайла Харрисон – титулованная дзюдоистка, выигравшая Олимпийские игры в 2012 и 2016 годах. Харрисон перешла в ММА после ОИ-2016 и подписала контракт с PFL. Там собрала 14 побед подряд – всего за четыре года (еще одну в Invicta). В ноябре-2022 Харрисон проиграла в трилогии Лариссе Пачеко и потеряла титул.

Несмотря на поражение, Харрисон – звезда женских ММА. Фанаты мечтали увидеть ее бой с Амандой Нуньес, но та закончила карьеру. После ухода Нуньес и кризиса Шевченко UFC нужны женщины-звезды. Но Харрисон вряд ли подойдет: она дерется в легком весе, а в UFC закрывает даже полулегкий – слишком мало бойцов. Харрисон – фактурная девушка, которая доминирует в партере и уничтожает соперниц, но не подходит UFC.

Ярослав Амосов (Bellator, 27-0)

29-летний Ярослав Амосов – один из лучших бойцов Bellator. Он идет с рекордом 27-0, за что сравнивается с Хабибом. Амосов покорил полусредний дивизион: защитил титул и стал третьим бойцом Bellator P4P. Амосов побеждает борьбой, которую хвалил даже топ UFC Хамзат Чимаев:

«Парень очень хорош в своей стихии. Борьба хорошая, техника есть. Я учусь у него, он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда были на высочайшем уровне. У нас хорошие схватки получаются, учимся друг у друга».

Амосов дважды победил решением борца Логана Сторли, а пояс забрал у легенды Bellator Дугласа Лимы. Больше топовых соперников не было, а в дивизионе – мало именитых претендентов. Амосов мечтал о поясе UFC, но считал условия в Bellator лучше:

«Мне нравятся отношение, спонсорские моменты. Мне комфортно в этой лиге. Хотелось бы попробовать себя и в UFC, но это уже после Bellator. Хочется подраться за титул, взять пояс. Тогда уже можно о чем-то раздумывать. Я не любитель загадывать наперед, так что пока дерусь в Bellator».

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Эй Джей Макки (Bellator, 20-1)

Эй Джей Макки – боец новой школы, который с детства занимается ММА (его отец тоже дрался – с рекордом 30-6). Он всю жизнь выступает в Bellator: дебютировал в 20 лет и набил рекорд 20-1, забрав Гран-при за $1 млн и пояс в полулегком весе (уступил в реванше с Патрисио Фрейре).

Сейчас Макки 28 лет, и он поднялся в легкий вес, где доминирует двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов. Макки – универсальный боец: он опасен как в стойке, так и в партере. Усман стал чемпионом Bellator, но пока не дрался с топами, поэтому его нет в списке. Макки – готовое усиление для UFC, хотя и не чемпионского уровня:

«Если лига не будет платить мне миллион долларов за бой, то мы можем расстаться. Каждый раз, когда я выхожу в клетку, мой гонорар увеличивается. Это бизнес. У меня есть семья, о которой я должен заботиться.

Моей целью всегда был чемпионский пояс UFC. Это произойдет, это просто неизбежно. Это тот пояс, который я хотел бы видеть на себе. Я рос на боях Куинтона Джексона. Кроме того, пояс UFC находился в зале, где я тренировался. Это был первый пояс чемпиона, который я когда-либо видел вживую.

Думаю, что могу повторить путь Майкла Чендлера. Ворвусь и побью любого из первой тройки рейтинга, а затем получу бой за титул. Я бы хотел подраться с Волкановски, но бой мечты – против Макса Холлоуэя».

Сергей Харитонов (Bellator, 32-8)

Сергей Харитонов – тяжеловес, который долго считался вторым по силе россиянином после Федора. В 2000-м он вступил в Russian Top Team, где тренировались братья Емельяненко, Волк-Хан и Михаил Илюхин. Харитонов проявил себя: побеждал Сэмми Шилта, Педро Риззо и Фабрисио Вердума и нокаутировал легенд ММА – Алистара Оверима и Андрея Орловского, набив к концу карьеры рекорд 32-8.

Харитонов не выигрывал титулы, но везде был топом – в Pride, Dream, Strikeforce и Bellator. Последние годы его критикуют, но забывают про заслуги – он больше 20 лет дерется на высоком уровне. Харитонов бился с легендами 2000-х и популяризировал ММА с Федором, хотя и остался в его тени. Сейчас он на контракте в Bellator, но периодически выступает в России – лига разрешает.

Дуглас Лима (Bellator, 33-11)

Дуглас Лима больше 10 лет имел репутацию лучшего полусредневеса вне UFC. Он трижды выиграл Гран-при Bellator, становился чемпионом и побеждал топов лиги: Рори Макдональда, Андрея Корешкова, Майкла Пейджа, Пола Дейли и Лоренца Ларкина. У Лимы были проблемы с борьбой, из-за которых он проиграл в 2012-м Бену Аскрену. Но на пике был опасен – сейчас ему 35 и три поражения подряд.

Лима никогда не дрался UFC, а в 2021-м предположил, что там боятся его уровня: «Они не рискнут дать мне бой с их чемпионом Камару Усманом». Диего Лима, брат Дугласа, дебютировал в UFC в 2017-м. Он пробился через TUF, но закончил в 2021-м – после поражений Белалу Мухаммаду и Мэтту Брауну.

Патрисио Фрейре (Bellator, 35-6)

Патрисио Фрейре считали величайшим бойцом Bellator и лучшим полулегковесом вне UFC. Он стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях (легкий и полулегкий), не проигрывая в течение пяти лет – с 2016 по 2021-й. Сейчас Фрейре 35 лет: в июне он уступил Серхио Петтису, спустившись в легчайший вес, но остался чемпионом в полулегком.

В 2019-м Фрейре победил Майкла Чендлера в первом раунде. Он заверял, что побьет Макса Холлоуэя и Алекса Волкановски. Но Фрейре не перешел в UFC, а сейчас – слишком стар, чтобы принимать вызов. Хотя говорил, что готов победить Хабиба: «Если я попаду, у него сразу выключится свет».

Анатолий Малыхин (ONE, 13-0)

Анатолий Малыхин – российский тяжеловес, ставший двойным чемпионом ONE. Он звезда промоушена, но вряд ли перейдет в UFC: Малыхину уже 35, а в Азии ему щедро платят. Малыхин благодарен руководству ONE, которое сделало его богатым:

«Я был бичом – без денег, никому не нужен в спорте, мне платили такие копейки, что и говорить страшно. Потом появилась лига ONE. Да, я не самый высокооплачиваемый боец мира, но, если сравнивать со среднестатистическим человеком, зарабатываю громадные деньги. За это я бесконечно благодарен главе ONE Чатри Ситйодтонгу.

Если UFC предложит контракт в три раза больше, я никуда не уйду. Не предам ONE, его президента и всех остальных. Это намного больше, чем просто бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это».

Конкуренция в дивизионе ONE низкая – не факт, что Малыхин повторил бы успех в UFC. Сейчас он непобежденный: идет с рекордом 13-0, получает ежемесячную зарплату и хорошие гонорары. Малыхин побеждает только досрочно – в июне он нокаутировал Аржана Буллара, став двойным чемпионом.

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Игорь Вовчанчин (закончил карьеру, 56-10)

Игорь Вовчанчин – украинская легенда олдскульных ММА: он дрался в Японии до Федора (с 1995-го!), набив рекорд 56-10. Вовчанчин мог попасть в UFC после покупки Pride, но закончил карьеру в 2005-м. Он прославился яркими финишами и характером, хотя и не стал чемпионом.

Вовчанчин 38 раз победил нокаутом, но всегда без эмоций – за это его прозвали «Хладнокровный». У него был один из сильнейших ударов в Pride – недостатки техники он компенсировал мощью. Травмы вынудили Вовчанчина уйти в отставку, но он оставил след в ММА. С 1995 по 2000-й не проигрывал 37 раз подряд – это второй результат в MMA после Трэвиса Фултона (у него 40).

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Вадим Немков (Bellator, 16-2)

Вадим Немков стал королем полутяжелого веса Bellator, а теперь планирует захватить тяжелый. Он победил всех звезд дивизиона: Фила Дэвиса, Кори Андерсона, Райана Бейдера, Йоэля Ромеро. О переходе Немкова в UFC давно говорят, но у него долгосрочный контракт с Bellator.

Немков – универсал: хорошо борется и дерется в стойке, в отличие от Емельяненко, своего тренера, используя кики ногами. Он считается лучшим учеником Федора – победил Райана Бейдера, который дважды нокаутировал Федора. Но в Bellator нет новых претендентов, поэтому Немков переходит в тяжелый вес.

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Федор Емельяненко (закончил карьеру, 40-7)

Федор Емельяненко – один из величайших бойцов всех времен. Он победил семерых чемпионов UFC (Ногейра, Сильвия, Орловский, Мир, Рэмпейдж, Коулман и Рэндлман), но никогда не дрался в промоушене.

Емельяненко побеждал больше 10 лет – с 2000 по 2010-й. Он стал звездой в японском Pride, сильнейшей лиге мира на тот момент. UFC начал переговоры с Федором в 2009-м – через два года после покупки Pride. Тогда Емельяненко был на контракте со Strikeforce и отказался – ему не нравились условия и сам Дана Уайта. После этого Федор три раза подряд проиграл в Strikeforce, а в 2011-м завершил карьеру.

В 2016-м UFC снова пытался получить Федора, когда он вернулся в ММА. Не устроили условия Емельяненко – в UFC должна была перейти вся его команда. «Я сказал: вот моя команда. Я готов обсуждать и контракт, и суммы гонораров. Мне жестко ответили, что заинтересованы только во мне», – рассказывал Федор.

Семь худших боев Федора Емельяненко

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency, IMAGO/INPHO/Evan Treacy, Louis Grasse/Keystone Press Agency, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, Jose Prestes/Pximages, PX Imagens/Keystone Press Agency, ROUELLE UMALI/XinHua, Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tomokazu Tazawa / Stringer

1 комментарий

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DrDro
Хотел пошутить про нынешнего Шлеменко, но потом вдруг увидел Вовчанчина, нарезки нокаутов которого, смотрел лет 18 назад в 3gp качестве.
Тогда без шуток возникает вопрос - как же праймовый Шлеменко? Он явно заслуживает быть в этом списке.
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