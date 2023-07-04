Один стал хирургом, другой – перепродает квартиры.

Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион и член зала славы UFC. За восемь лет в промоушене он 13 раз выходил в октагон и ни разу не проиграл.

Чем сейчас занимаются его соперники?

Камал Шалорус

Поединок с Хабибом стал для Шалоруса вторым в UFC – на тот момент ему было 39 лет. Всего в промоушене он дрался трижды, не победил ни разу, а после поражения Рафаэлю дос Аньосу был уволен и подписался с ONE FC. В Сингапуре он дошел до титульника, но не завоевал пояс и завершил карьеру в 2017 году после двух поражений подряд.

Сейчас он живет в пригороде Вашингтона – там же находится зал District Martial Arts, в котором Шалорус работает старшим тренером по смешанным единоборствам. С 2018 года Шалорус занимается флиппингом – покупает квартиры в плохом состоянии, самостоятельно ремонтирует их и перепродает с наценкой. Свободное время он посвящает путешествиям – от Испании и Марокко до Греции и Иордании.

Глейсон Тибау

Бой с Тибау считается самым сложным в карьере Нурмагомедова. Глейсон перебил Хабиба в стойке, защитился от всех попыток перевода, а большинство независимых специалистов с портала MMA Decisions присудили победу именно ему. Несмотря на это, обслуживавшие поединок судьи отдали Нурмагомедову каждый из раундов.

Поражение стало для Тибау восьмым в карьере, но в UFC он задержался еще на шесть лет – покинул организацию только в 2018 году после четырех поражений подряд. После этого сотрудничал с промоушеном Оскара Де Ла Хойи, засветился в Китае и провел пять боев в PFL. Сейчас Тибау 39, но он по-прежнему дерется – в феврале проиграл Алексею Кунченко на турнире RCC в Тюмени.

Тиаго Таварес

В 2018 году Таварес кардинально сменил сферу деятельности – покинул смешанные единоборства и поступил в университет Контестадо, который предлагает сразу несколько программ в области медицины. Во время обучения Таварес дважды возобновлял карьеру – признавался, что в жизни студента слишком мало адреналина.

После поражения на турнире в Екатеринбурге он окончательно покинул спорт и с тех пор работает хирургом в бразильской клинике. При этом Таварес не забывает о единоборствах, регулярно выкладывая в соцсети фотографии с тренировок по джиу-джитсу.

Абель Трухильо

В поединке против Трухильо Нурмагомедов установил рекорд UFC по количеству проведенных тейкдаунов – перевел соперника на настил 21 раз (всего было 27 попыток). Сам Трухильо не дрался с 2017 года, но о завершении карьеры не объявлял – настоящей причиной длительного простоя стал арест.

Три года назад Трухильо задержали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей – полиция обнаружила десятки фотографий несовершеннолетних девушек, хранившихся на его телефоне. Трухильо признал вину и получил условный срок, хотя грозило тюремное заключение до 18 месяцев. Это его не первые проблемы с законом – в 2007 и 2009 годах Трухильо признавал себя виновным в насилии по отношению к матери собственного ребенка.

Пэт Хили

Хили ярко дебютировал в UFC: не только задушил легендарного Джима Миллера в третьем раунде, но и получил бонус за лучший бой вечера (позднее поединок признали несостоявшимся из-за проваленного Хили теста на марихуану). Через пять месяцев он проиграл Хабибу – это поражение стало первым в серии из четырех неудач, после которого его уволили из UFC.

Хили продолжил драться – выступал в небольших региональных промоушенах, а в 2017-м подписал контракт с ACB. Последний бой в карьере провел в Грозном, а сейчас живет в Портленде и работает пожарным.

Рафаэль дос Аньос

Несмотря на поражение Хабибу, Дос Аньос дошел до титульника раньше него. В главном событии UFC 185 он победил Энтони Петтиса, провел успешную защиту против Дональда Серроне и продержал чемпионский пояс 481 день. Дос Аньос выступает в UFC в 38 лет – в декабре задушил Брайана Барбарену, оформив 21-ю победу в промоушене.

Всю весну он восстанавливался после операции, перенесенной в феврале – теперь намекает на возвращение в июле. Дос Аньос живет в Калифорнии, куда переехал больше 12 лет назад – в 2019 году он получил паспорт гражданина США.

Даррелл Хорчер

Спустя всего месяц после боя с Хабибом Хорчер попал в жуткую аварию: его мотоцикл столкнулся с легковой машиной, которая выехала на встречную полосу. Удар был настолько сильным, что Хорчер вылетел из седла, а сам мотоцикл просто взорвался. Даррелл выжил и через год вернулся в октагон.

После двух поражений подряд он покинул UFC, но не завязал с профессиональным спортом. Последний раз Хорчер дрался в мае-2022, когда проиграл Ахмеду Алиеву на турнире промоушена Eagle FC, который принадлежит… Хабибу Нурмагомедову.

Майкл Джонсон

Поединок с Хабибом – последнее на данный момент появление Джонсона на номерных турнирах. С тех пор он чередует затяжные серии поражений с редкими победами. За это время Джонсон дважды сменил весовую категорию, но так и не закрепился в рейтингах.

Последний бой он провел в мае – проиграл Диего Феррейре нокаутом. Перед поединком сказал: «Я продолжу драться, пока не добьюсь цели. Все еще хочу завоевать чемпионский пояс, только это утолит жажду».

Эдсон Барбоза

После поражения Хабибу Барбоза провел 10 боев, проиграв в шести из них. Несмотря на статус ветерана, Эдсон активен – стабильно дерется по два раза в год. При этом много времени уделяет семье (о чем постоянно рассказывает в соцсетях) и путешествует – недавно выступил с мотивационной речью перед школьниками в родной Бразилии.

В 37 лет Барбоза не думает о завершении карьеры, а недавно даже выставил шуточный пост, намекнув, что не уйдет до 70-ти. В апреле Барбоза досрочно победил Билли Куарантилло, а за два месяца до этого сообщил, что стал гражданином США – в Америке он живет с 2009 года.

Эл Яквинта

Бой против Хабиба состоялся в главном событии UFC 223 и был титульным. Несмотря на это, карьеру Яквинты ждал серьезный спад: он провел четыре поединка, проиграл в трех из них и решил завершить карьеру. При этом до сих пор помогает Алджамейну Стерлингу и Мерабу Двалишвили в подготовке к боям и присутствует в их углу во время поединков.

Сейчас Яквинта работает агентом по недвижимости – лицензию он получил еще в 2016 году. В риэлторской базе данных указано, что Яквинта занимается продажей недвижимости исключительно в Нью-Йорке – за семь лет работы он заключил 51 сделку (самая свежая – проданный в июне дом за $565 тысяч). «Самый дружелюбный трудоголик на рынке недвижимости», – говорится в характеристике экс-бойца UFC.

Конор Макгрегор

Поражение Хабибу – самый болезненный эпизод в карьере Макгрегора, после которого он пропал на целых 15 месяцев. За последние три боя Конор выиграл лишь раз, а два поединка проиграл досрочно – оба Дастину Порье. 34-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021.

Вскоре он должен провести бой против Майкла Чендлера, вместе с которым участвовал в съемках шоу The Ultimate Fighter. При этом дата проведения поединка не назначена – потому что Конор до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA. Камбэку мешает очередной скандал – в середине июня его обвинили в изнасиловании.

Дастин Порье

После встречи с Нурмагомедовым Порье не проигрывал три боя подряд – серия вывела его на титульник, в котором он уступил Чарльзу Оливейре. В ноябре Порье досрочно победил Майкла Чендлера, а сейчас находится на второй строчке рейтинга легковесов и на 13-м месте P4P.

Вне октагона Порье – преуспевающий бизнесмен. В 2020 году он запустил собственный бренд острых соусов, а год назад в продаже появился бурбон Rare Stash – одна бутылка стоит около $100.

Джастин Гейджи

За три последние года Гейджи выходил в октагон всего три раза (дважды получил бонус за лучший бой вечера). Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге легковесов и признается, что находится на заключительном этапе карьеры: «Хочу закончить к 37 годам. Сейчас мне 34. Еще есть два-три года – приличный срок. Но я не собираюсь заниматься этим вечно». 30 июля он подерется с Дастином Порье – победитель боя получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка») и, возможно, титульный шанс.