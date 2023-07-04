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Соперники Хабиба в UFC – где они сейчас?

Абель Трухильо
Эдсон Барбоза Эдсон Барбоза
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Джастин Гейджи Джастин Гейджи
Рафаэль дос Аньос Рафаэль дос Аньос
Пэт Хили
UFC UFC
MMA MMA
Брэд Таварес
Дастин Порье Дастин Порье
Эл Яквинта Эл Яквинта
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Один стал хирургом, другой – перепродает квартиры.

Хабиб Нурмагомедов – бывший чемпион и член зала славы UFC. За восемь лет в промоушене он 13 раз выходил в октагон и ни разу не проиграл.

Чем сейчас занимаются его соперники?

Камал Шалорус

Поединок с Хабибом стал для Шалоруса вторым в UFC – на тот момент ему было 39 лет. Всего в промоушене он дрался трижды, не победил ни разу, а после поражения Рафаэлю дос Аньосу был уволен и подписался с ONE FC. В Сингапуре он дошел до титульника, но не завоевал пояс и завершил карьеру в 2017 году после двух поражений подряд.

Сейчас он живет в пригороде Вашингтона – там же находится зал District Martial Arts, в котором Шалорус работает старшим тренером по смешанным единоборствам. С 2018 года Шалорус занимается флиппингом – покупает квартиры в плохом состоянии, самостоятельно ремонтирует их и перепродает с наценкой. Свободное время он посвящает путешествиям – от Испании и Марокко до Греции и Иордании.

Глейсон Тибау

Бой с Тибау считается самым сложным в карьере Нурмагомедова. Глейсон перебил Хабиба в стойке, защитился от всех попыток перевода, а большинство независимых специалистов с портала MMA Decisions присудили победу именно ему. Несмотря на это, обслуживавшие поединок судьи отдали Нурмагомедову каждый из раундов.

Поражение стало для Тибау восьмым в карьере, но в UFC он задержался еще на шесть лет – покинул организацию только в 2018 году после четырех поражений подряд. После этого сотрудничал с промоушеном Оскара Де Ла Хойи, засветился в Китае и провел пять боев в PFL. Сейчас Тибау 39, но он по-прежнему дерется – в феврале проиграл Алексею Кунченко на турнире RCC в Тюмени.

Тиаго Таварес

В 2018 году Таварес кардинально сменил сферу деятельности – покинул смешанные единоборства и поступил в университет Контестадо, который предлагает сразу несколько программ в области медицины. Во время обучения Таварес дважды возобновлял карьеру – признавался, что в жизни студента слишком мало адреналина.

После поражения на турнире в Екатеринбурге он окончательно покинул спорт и с тех пор работает хирургом в бразильской клинике. При этом Таварес не забывает о единоборствах, регулярно выкладывая в соцсети фотографии с тренировок по джиу-джитсу.

Абель Трухильо

В поединке против Трухильо Нурмагомедов установил рекорд UFC по количеству проведенных тейкдаунов – перевел соперника на настил 21 раз (всего было 27 попыток). Сам Трухильо не дрался с 2017 года, но о завершении карьеры не объявлял – настоящей причиной длительного простоя стал арест.

Три года назад Трухильо задержали по обвинению в сексуальной эксплуатации детей – полиция обнаружила десятки фотографий несовершеннолетних девушек, хранившихся на его телефоне. Трухильо признал вину и получил условный срок, хотя грозило тюремное заключение до 18 месяцев. Это его не первые проблемы с законом – в 2007 и 2009 годах Трухильо признавал себя виновным в насилии по отношению к матери собственного ребенка.

Пэт Хили

Хили ярко дебютировал в UFC: не только задушил легендарного Джима Миллера в третьем раунде, но и получил бонус за лучший бой вечера (позднее поединок признали несостоявшимся из-за проваленного Хили теста на марихуану). Через пять месяцев он проиграл Хабибу – это поражение стало первым в серии из четырех неудач, после которого его уволили из UFC.

Хили продолжил драться – выступал в небольших региональных промоушенах, а в 2017-м подписал контракт с ACB. Последний бой в карьере провел в Грозном, а сейчас живет в Портленде и работает пожарным.

Рафаэль дос Аньос

Несмотря на поражение Хабибу, Дос Аньос дошел до титульника раньше него. В главном событии UFC 185 он победил Энтони Петтиса, провел успешную защиту против Дональда Серроне и продержал чемпионский пояс 481 день. Дос Аньос выступает в UFC в 38 лет – в декабре задушил Брайана Барбарену, оформив 21-ю победу в промоушене.

Всю весну он восстанавливался после операции, перенесенной в феврале – теперь намекает на возвращение в июле. Дос Аньос живет в Калифорнии, куда переехал больше 12 лет назад – в 2019 году он получил паспорт гражданина США.

Даррелл Хорчер

Спустя всего месяц после боя с Хабибом Хорчер попал в жуткую аварию: его мотоцикл столкнулся с легковой машиной, которая выехала на встречную полосу. Удар был настолько сильным, что Хорчер вылетел из седла, а сам мотоцикл просто взорвался. Даррелл выжил и через год вернулся в октагон.

После двух поражений подряд он покинул UFC, но не завязал с профессиональным спортом. Последний раз Хорчер дрался в мае-2022, когда проиграл Ахмеду Алиеву на турнире промоушена Eagle FC, который принадлежит… Хабибу Нурмагомедову.

Майкл Джонсон

Поединок с Хабибом – последнее на данный момент появление Джонсона на номерных турнирах. С тех пор он чередует затяжные серии поражений с редкими победами. За это время Джонсон дважды сменил весовую категорию, но так и не закрепился в рейтингах.

Последний бой он провел в мае – проиграл Диего Феррейре нокаутом. Перед поединком сказал: «Я продолжу драться, пока не добьюсь цели. Все еще хочу завоевать чемпионский пояс, только это утолит жажду».

Эдсон Барбоза

После поражения Хабибу Барбоза провел 10 боев, проиграв в шести из них. Несмотря на статус ветерана, Эдсон активен – стабильно дерется по два раза в год. При этом много времени уделяет семье (о чем постоянно рассказывает в соцсетях) и путешествует – недавно выступил с мотивационной речью перед школьниками в родной Бразилии.

В 37 лет Барбоза не думает о завершении карьеры, а недавно даже выставил шуточный пост, намекнув, что не уйдет до 70-ти. В апреле Барбоза досрочно победил Билли Куарантилло, а за два месяца до этого сообщил, что стал гражданином США – в Америке он живет с 2009 года.

Эл Яквинта

Бой против Хабиба состоялся в главном событии UFC 223 и был титульным. Несмотря на это, карьеру Яквинты ждал серьезный спад: он провел четыре поединка, проиграл в трех из них и решил завершить карьеру. При этом до сих пор помогает Алджамейну Стерлингу и Мерабу Двалишвили в подготовке к боям и присутствует в их углу во время поединков.

Сейчас Яквинта работает агентом по недвижимости – лицензию он получил еще в 2016 году. В риэлторской базе данных указано, что Яквинта занимается продажей недвижимости исключительно в Нью-Йорке – за семь лет работы он заключил 51 сделку (самая свежая – проданный в июне дом за $565 тысяч). «Самый дружелюбный трудоголик на рынке недвижимости», – говорится в характеристике экс-бойца UFC.

Конор Макгрегор

Поражение Хабибу – самый болезненный эпизод в карьере Макгрегора, после которого он пропал на целых 15 месяцев. За последние три боя Конор выиграл лишь раз, а два поединка проиграл досрочно – оба Дастину Порье. 34-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021.

Вскоре он должен провести бой против Майкла Чендлера, вместе с которым участвовал в съемках шоу The Ultimate Fighter. При этом дата проведения поединка не назначена – потому что Конор до сих пор не вернулся в пул тестирования USADA. Камбэку мешает очередной скандал – в середине июня его обвинили в изнасиловании.

Дастин Порье

После встречи с Нурмагомедовым Порье не проигрывал три боя подряд – серия вывела его на титульник, в котором он уступил Чарльзу Оливейре. В ноябре Порье досрочно победил Майкла Чендлера, а сейчас находится на второй строчке рейтинга легковесов и на 13-м месте P4P.

Вне октагона Порье – преуспевающий бизнесмен. В 2020 году он запустил собственный бренд острых соусов, а год назад в продаже появился бурбон Rare Stash – одна бутылка стоит около $100.

Джастин Гейджи

За три последние года Гейджи выходил в октагон всего три раза (дважды получил бонус за лучший бой вечера). Сейчас он занимает третью строчку в рейтинге легковесов и признается, что находится на заключительном этапе карьеры: «Хочу закончить к 37 годам. Сейчас мне 34. Еще есть два-три года – приличный срок. Но я не собираюсь заниматься этим вечно». 30 июля он подерется с Дастином Порье – победитель боя получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка») и, возможно, титульный шанс.

Чем сейчас занимается Хабиб: строит зал в Абу-Даби, отдал пояс UFC на благотворительность, готовится к дебюту в футболе

Кем был Хабиб до UFC? Бой в украинском ресторане, драка с другом и победный турнир после того, как его побил отец

3 комментария

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artem klishin
кроме именитых соперников все остальные быстро заканчивали, либо шли по наклонной
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