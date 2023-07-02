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Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро

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Брюс Баффер Брюс Баффер
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

История Брюса Баффера.

Брюс Баффер – легендарный ринг-анонсер и голос UFC, работающий в компании с 1996 года. За эти 30 лет Баффер стал ключевым персонажем индустрии, а главные ивенты начинаются с его рычащего «It’s time».

Баффер был успешным бизнесменом, но бросил все ради мечты – на это повлиял брат Майкл, которого он случайно увидел по телевизору

Брюс Баффер увлекся боевыми искусствами еще в юности: он долго занимался дзюдо, а потом проникся тансудо – с корейской дисциплиной его познакомили ученики Чака Норриса. Получив черный пояс, Баффер сконцентрировался на кикбоксинге – и вскоре попал в мир смешанных единоборств.

«Это был 1991 год. Меня пригласили в зал, где проходили тренировки по джиу-джитсу. Там меня подозвал высокий, но худощавый парень. Он схватил меня за руку и сказал: «Пойдем, попробуешь снести мне голову». Я хотел надеть перчатки, но он остановил меня – и мы начали драться на голых кулаках. Богом клянусь, не успел я пожать ему руку, как тут же попался на удушающий прием. Он приказал мне постучать, а потом поднялся на ноги и сказал: «Приятно ведь не получать по лицу, правда?»

Этим худощавым парнем был Ройс Грейси – через два года он выиграл первый турнир UFC, а в 2003 году попал в зал славы промоушена.

Баффер оставил спорт после второго сотрясения мозга, но не потерялся – ушел в бизнес и основал компанию, которая специализировалась на продаже товаров и услуг по телефону: «Вы когда-нибудь слышали о волке с Уолл-стрит? Так вот, я был волком из Лос-Анджелеса». Примерно в это же время он начал выступать с мотивационными речами и понял, что работа с публикой – призвание.

Баффер считает, что жизнь вела его к работе ринг-анонсером с самого детства. Например, отец Баффера был инструктором по строевой подготовке – по словам Брюса, «его тембр мог напугать любого». Этого Баффер-старший добивался и от сына: «Мне было всего пять-шесть лет, но уже тогда он заставлял меня проецировать голос. Отец говорил: «Плечи назад, грудь – вперед. Если ты открыл рот, тебя должен услышать каждый».

Поворотный момент произошел в начале 90-х, когда Брюс Баффер смотрел бокс – бой обслуживал ринг-анонсер Майкл Баффер: «На экране появилось имя, и я не поверил глазам. В телемаркетинге мы имели доступ к телефонным справочникам, но я никогда не встречал однофамильцев. Подумал: «Кто этот парень?» Начал обзванивать офисы Дона Кинга, Боба Арума и выяснил, что он вырос в том же городе, что и я. Набравшись смелости, я задал вопрос отцу. Он ответил коротко: «Кажется, это твой брат».

Майкл действительно оказался единокровным братом Брюса. Он не помнил отца – Джо Баффера призвали в армию еще до рождения Майкла, а после возвращения с фронта семья распалась. Майкл согласился встретиться с родственниками – и быстро подружился с Брюсом. Они отлично понимали друг друга, потому что их объединяла любовь к боевым искусствам.

Баффер больше года пытался попасть в UFC – в этом помог сериал «Друзья» и похороны

Вскоре Брюс стал менеджером Майкла. Вместе они основали компанию Buffer Partnership и запатентовали все коронные фразы, заработав на этом больше $500 млн. Но Брюс мечтал повторить успех брата – и такой шанс открылся.

Июль-1996. Баффер находился в больнице, где его мама восстанавливалась после срочной операции. Внезапно позвонили из UFC: «Брюс, наш основной ринг-анонсер уехал на похороны дяди. Через несколько дней у нас будет турнир в Алабаме. Ты нам нужен».

Сначала Баффер отказался, но потом увидел, как мама подняла большой палец: «Она сказала: «Ты ждал этого шанса – действуй». Это было похоже на сцену из Рокки. Помните, когда его жена была в больнице, а он не мог из-за этого тренироваться? Мама благословила меня, и я поехал».

Турнир UFC 10 Баффер провел полностью – до этого он уже сотрудничал с промоушеном, но к работе в главном событии его допустили впервые. Баффер признавался, что переволновался – запинался и коверкал имена. Но надеялся на сотрудничество с UFC, хотя промоушен не спешил с решением.

Его карьеру неожиданно спасли создатели сериала «Друзья». Они планировали снять эпизод о смешанных единоборствах, но для съемок им требовался профессиональный ринг-анонсер – роль досталась Бафферу. Серия собрала у экранов больше 23 млн зрителей, что подтолкнуло поставить владельцу компании ультиматум.

«Это самая большая реклама, которая у вас когда-либо была. Больше года я бегаю за вами, пытаюсь стать полноценным участником команды. Но теперь люди знают мое лицо. Сейчас все сторонятся UFC, но я помогу повысить репутацию промоушена. Я вам нужен. Давайте подпишем контракт».

Так Баффер подписался с UFC – ход переговоров он до сих пор называет «лучшей покерной комбинацией» в жизни.

Коронная фраза Баффера – «It’s time». Он говорит ее, даже когда бреется и смотрит на себя в зеркало

Сначала Баффер начинал турниры с фразы «It’s time to begin the Ultimate Fighting Championship» («Время начинать турнир UFC»). Но со временем фраза сократились до «It’s time» – произносить легче, запоминается лучше: «Я всегда объясняю: дело не в том, что я говорю, а как это делаю. Я не пытался придумать коронную фразу, не хотел быть похожим на брата. Но это произошло само собой. И если что-то подобное случается – значит, ты все делаешь правильно».

Для Баффера «It’s time» – не только фишка, но и мотивация по жизни: «Я просыпаюсь, бреюсь, смотрю на себя в зеркало и говорю: «Время пришло». Время пришло быть лучшей версией себя, провести прекрасный день. Я повторяю это каждое утро».

Баффер ненавидит сидеть на месте. Его расписание – медитация, работа с тренером, растяжка. Он считает, что тело – механизм, который нуждается в постоянной поддержке. Несколько раз в неделю он ходит в спа, потому что пар хорошо влияет на состояние голосовых связок. И любит мед – уверяет, что он помогает связкам даже лучше, чем высокие температуры.

Баффер избегает шумных мероприятий – боится сорвать голос. При этом практически не готовится к турнирам: «Я вообще не репетирую. Да, могу несколько раз перечитать имена бойцов, но делаю это лишь, чтобы убедиться в правильном произношении».

Баффер известен не только коронной фразой, но и движениями в октагоне во время объявления бойцов. Больше всего фанаты любят Buffer 180 – движение, которое стало культовым. Выполняя его, Баффер резко поворачивается из одного угла в противоположный. Он признавался, что движение появилось случайно – потому что просто перепутал красный угол с синим.

«Почему я так много двигаюсь в октагоне? Это же UFC – величайшее спортивное шоу, которое когда-либо существовало. Оно заслуживает максимальной отдачи. Я не выдавливаю это из себя, а полагаюсь на толпу – заряжаюсь ее энергетикой и отвечаю страстью».

Популярность UFC в США запустил... сериал «Друзья». Там засветился молодой Ортис, а Баффер до сих пор получает отчисления за съемки

Фото: Gettyimages.ru/Jordan Jones, Alex Bierens de Haan; globallookpress.com/Reinaldo Reginato

1 комментарий

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Ollagir
Признавайтесь, сколько раз каждый из вас про себя кричал «It’s time!» голосом Баффера пока читал статью?
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