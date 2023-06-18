Анатолий Малыхин – чемпион ONE FC.

35-летний Анатолий Малыхин подерется за пояс в тяжелом весе ONE FC. Он может стать двойным чемпионом, если победит Арьяна Буллара.

Почему Малыхин не дерется в UFC и как стал сильнейшим российским тяжем вне главного промоушена?

Малыхин занимался борьбой, но подружился с «золотой молодежью» и поймал зависимость. Он чуть не замерз голым в сугробе – помогла тайга

В юности Малыхин успешно тренировался на борцовском ковре в Кемерове – выигрывал региональные турниры и брал призы на национальных первенствах. В 2013-м, когда Малыхину было 25, он взял бронзу на чемпионате России среди вольников-тяжеловесов. Но получил дисквалификацию на два года из-за того, что не пришел на допинг-контроль.

«Я приехал на чемпионат России, и там произошли непонятки – я не пришел на сдачу допинг-теста, не знал о нем. И все, меня снимают на два года. Я на пике формы, заряженный, мотивированный, и меня оставляют без любимой работы. Все от меня отказались, сняли со всех стипендий задним числом. Просто выкинули на улицу».

Тогда в жизни Малыхина появились наркотики – он подружился с «золотой молодежью». Был бедным, общался с мажорами, чтобы поднять статус. Малыхин тренировался и употреблял: начал с марихуаны, а закончил тяжелыми веществами.

«Меня угостили какой-то травой спрыснутой, и я сошел с ума. Все это продолжалось семь дней – на глазах родителей.

Я убежал в одних плавках зимой под Новый год – меня в деревне держали, чтобы я никому не навредил. Я убежал и лег в сугроб замерзать. Прошло время, тело уже не чувствовал. Вдруг чья-то рука меня подняла. Смотрю – два лыжника стоят: не знаю, как они туда зашли, что делали и были ли вообще. Они мне сказали, чтобы я домой шел. Я поднялся и побежал домой.

Подхожу к отцу, говорю: «Мне нужна помощь». И все – они отправляют меня в реабилитационный центр, в тайгу, под Томск. 4,5 месяца я там был. Приехал туда 113 кг, такая машина, а выехал – 84 кг, мать меня не узнала. Тогда мой дед умирал, мне звонит мама, а я гашусь. Она говорит: «Дед умирает, навести его». А я: «Завтра навещу, завтра». Его в реанимацию поместили, и я не успел навестить. Это мотивирует сейчас – я пообещал себе выигрывать, ведь дед привел меня в спорт».

Малыхин победил наркозависимость – в худшие времена ему помогал спорт. Он не бросал тренировки и даже в рехабе ходил на спортплощадку. За стенами Малыхин многое понял, а после выхода – вернулся в спорт. Он бросил наркотики и просит не клеймить тех, кто употреблял:

«Многие видят наркоманов и сразу ставят на них крест: «Да они конченые». Но у некоторых просто сложилась в жизни такая ситуация... Я всегда знал, что это плохо. Хотя я занимался с пятого класса вольной борьбой, отца никогда не видел пьяным. Но если я оступился, то что говорить про простых ребят? Им нужна помощь. Я знаю некоторых анонимных наркоманов, которые потом достигли огромных успехов».

Малыхин ушел в ММА и стал чемпионом ONE FC. Он лежал в реанимации из-за ковида, а сейчас – получает миллионы

В 2016-м Малыхин вернулся к победам: стал чемпионом Европы по грэпплингу и дебютировал в профессиональных ММА, победив техническим нокаутом в первом раунде Илью Губенко. В российских промоушенах Малыхин набил рекорд 7-0, в том числе победив болевым Алексея Кудина в AMC Fight Nights.

После этого Малыхин перешел в сингапурскую лигу ONE FC [существует с 2011 года и проводит бои не только по MMA, но и по муай-тай, кикбоксингу и грэпплингу]. За две недели до дебюта против иранца Амира Алиакбари он подхватил коронавирус. Три дня лечился сам, вернулся в Москву и лег в больницу. Малыхин признался, что «готовился к худшему»:

«Три дня пролежал в реанимации – прокапывали меня, никак не могли сбить температуру. Одно легкое поразило на 20 процентов, другое – на 30. Если у нас до сих пор есть те, кто не верит в ковид, пусть знают: может быть тяжело и тем, кому 30 лет».

Малыхин дебютировал в ONE FC в марте-2021, победив техническим нокаутом бразильца Александром Мачадо. После этого нокаутировал Амира Алиакбари и белоруса Кирилла Грищенко, став временным чемпионом в тяжелом весе. Малыхин признавался, что денег за первые бои в ONE FC хватило бы на покупку подержанного «Мерседеса». Но сейчас он на зарплате и получает большие гонорары – в декабре-2022 стал чемпионом в полутяжелом весе, нокаутировав непобежденного джитсера Рейнье Де Риддера.

Де Риддер собрал 16 побед (14 – досрочно) и владел двумя поясами – в полутяжелом и среднем весе. Малыхин спускался из тяжей, но был на 13 см ниже соперника (его рост – 180 см). Несмотря на это, брутально нокаутировал Де Риддера в первом раунде. И признался, что за победу получил «намного» больше ₽25 млн, – жена плакала от счастья, когда увидела гонорар.

Малыхин не хочет в UFC и берет пример с Флойда: подарил машину тренеру, а няне – телефон. Он считает, что нужно быть щедрым

Менеджер Малыхина – жена, которая ласково прозвала его «Сладкий». Необычное прозвище веселит фанатов, но не смущает бойца. Малыхин – возможно, самый позитивный российский тяжеловес.

Он счастлив в семейной жизни и воспитывает сына Льва. С женой Малыхин познакомился в интернете из-за любви к музыке: он слушал Басту, она – Оксимирона [признан в России иностранным агентом]. Впервые пара встретилась на совместном концерте музыкантов в Кемерове: вскоре начали жить вместе и поженились.

Малыхин тренируется в Таиланде с Петром Яном – они дружат. Боец спорил на победу Яна над Мерабом Двалишвили в UFC, после чего со скандалом отдавал долг. Малыхин не хочет в UFC: признается, что не уйдет, даже если там предложат в два раза больше.

Сейчас 35-летний Малыхин – одна из главных звезд ONE FC. Он разбогател и благодарен руководству:

«Когда-то я не мог даже хлеб себе купить, а ММА дали мне жизнь, о которой мечтал. Теперь могу подарить жене все, что она захочет, помогать родителям. Благодарен этому виду спорта и мистеру Чатри [главе ONE FC]. Никогда не думал, что ко мне будет такое отношение.

Босс создал мне все условия для жизни. Когда дрался в России, жил от боя к бою, и сейчас многие ребята так живут. А когда попал в ONE, у меня были все условия. Хочу проводить зрелищные бои в ONE Championship, зарабатывать деньги, радовать свою семью. А когда ты радуешь свою семью, и тебе что-то перепадает со стола».

Малыхин считает, что важно делиться деньгами с близкими. В этом он равняется на Флойда Мейвезера: «Сейчас вспомнил фильм про Флойда, хотя его многие не любят. Но он всех, кто ему помогал, приобщил к делам. Взял с него пример, считаю, что тоже должен помогать.

Вот у меня есть нянечка, у нее новый телефон, хороший мотоцикл, хорошая зарплата. Я вижу, что человек с открытым сердцем нам помогает, поддерживает. Тот же мой тренер Джонни Хатчинсон… У него хороший телефон, хорошая зарплата. Сейчас мы ему с Петей Яном подарили новую машину.

Но вы не подумайте, что я миллиардер и деньги не считаю. Для меня подарить машину – немалые вложения. Но главное – помогать близким, семье, чтобы люди рядом радовались. Они желают мне хорошего, и эта энергия возвращается».

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23 июня Малыхин подерется с Арьяном Булларом. За 11 боев он ни разу не дошел до третьего раунда – все победы досрочные. Сейчас он временный чемпион в тяжелом весе – чтобы получить постоянный пояс, нужно побить канадца индийского происхождения Арьяна Буллара, с которым у Малыхина давний конфликт.

Малыхин считает, что чемпион прячется, потому что не верит в себя. 37-летний Буллар – базовый борец и дрался в UFC (рекорд 2-1). Но сейчас он возрастной боец невысокого уровня, поэтому Малыхин считается однозначным фаворитом.

Фото: instagram.com/anmalykhin