Посмотрели четвертую серию.

На «Кинопоиске» вышла четвертая серия 31-го сезона The Ultimate Fighter. В ней соперником россиянина Тимура Валиева стал Тревор Веллс, который вырос в приемной семье.

Веллс сам хочет стать приемным родителем, а Майкл Чендлер уже усыновил нескольких детей и называет отцовство главным предназначением в жизни.

Биологическая мать отказалась от Веллса, потому что не могла обеспечивать. Но они все равно общаются

В четвертой серии зрители увидели перенесенную встречу россиянина Тимура Валиева из команды Майкла Чендлера с Тревором Веллсом. Изначально они планировали драться во второй серии, но бой отменили по рекомендации врачей из-за герпеса у Веллса. Чендлер и Валиев не стали требовать отмены боя или замены оппонента и согласились подождать.

После восстановления Веллса встал вопрос: в каком весе пройдет поединок? Планировалось, что они подерутся в легчайшем весе (61,2 кг). Никто не хотел повторной изнурительной весогонки, поэтому тренеры обеих команд согласились организовать бой в промежуточном весе.

За неделю до поединка команда Макгрегора переиграла ситуацию и потребовала провести его в легчайшем весе. Конор отметил: если Тревор Веллс уступает по габаритам Валиеву, то этим надо пользоваться. «Нужно, чтобы оппоненту было как можно тяжелее. Нужно биться за малейшее преимущество», – сказал тренер из команды Макгрегора.

Майкл Чендлер с этим не согласился. «Не наш парень снялся с поединка. Оба бойца сделали вес, у них было одинаковое время на восстановление. Либо бой будет в 65 кг, либо мы решаем вопрос с Даной Уайтом и исполнительным продюсером шоу», – заявил Чендлер. В итоге Уайт вмешался, а тренеры пришли к компромиссному весу – 64,5 кг.

Третий эпизод раскрыл подробности личной жизни Тревора Веллса, который вырос в приемной семье. Биологическая мать родила его в 17 лет, но не была готова обеспечивать, поэтому отдала на усыновление. Тревора и еще троих детей забрала семейная пара из Калифорнии Кристи и Мартин Веллсы. «Спасибо моим родителям за то, что они такие хорошие люди. За то, что они нам подарили прекрасное детство и воспитание», – говорил Тревор.

Веллс общается и с биологической матерью, которую навещает один-два раза в год в Вашингтоне. Сдав ДНК-тест, он выяснил, что у него много родственников, о существовании которых он даже не подозревал. Из-за пережитого опыта Веллса задумался стать приемным родителем: «Подумываю об усыновлении, когда решу завести детей. Мне нравится эта идея».

Чендлер и его жена усыновили двух афроамериканских детей: «Чувствуем себя так, словно каждый божий день выигрываем в лотерею»

Майкл Чендлер тоже связан с усыновлением. В 2018 году он и его жена Бри взяли в семью девятимесячного афроамериканского мальчика. «Мы планировали усыновить новорожденного или же мальчика до четырех месяцев. Но затем нам отправили фото девятимесячного ребенка. Увидев его, я сразу же прослезился. Понял, что это мой сын», – вспоминал Чендлер.

По его словам, жена с подросткового возраста мечтала об усыновлении. Бри работала волонтером в детском доме, где присматривала за детьми-сиротами. Она ходила с ними на прогулки, обедала в кафе, водила в кино. Часто дети просили ее стать их мамой. Тогда она пообещала, что в будущем обязательно усыновит ребенка.

Чендлеры назвали усыновленного сына Хапом – в честь тренера по вольной борьбе Майкла в университете Миссури. Перед поединком с Тони Фергюсоном на UFC 274 они усыновила второго афроамериканского ребенка, которого назвали Эйсом.

«Так счастлив, что в семье Чендлеров появился еще один сын. Эйс Чендлер родился 19 апреля. Признаюсь, усыновления обогатили нашу жизнь больше, чем мы когда-либо могли себе представить. Как же много людей говорили, что мы сделали подарок этим молодым людям, но нам всегда казалось, что все с точностью до наоборот. Мы чувствуем себя так, словно каждый божий день выигрываем в лотерею», – написал Чендлер в соцсетях.

Почему Чендлер усыновил именно афроамериканских детей? Он объяснил, что если ты любишь ребенка, то раса не важна: «Я влюбился в своего сына Хапа в октябре 2017 года». Когда сыновья поймут, что они отличаются по цвету кожи от родителей, Чендлер обещает поговорить с ними и объяснить, что иногда бог создает семьи через маму и папу, а иногда – через усыновление.

Он не видит разницы между собой и детьми: «Я не вижу никакой разницы между усыновленным и родным по крови ребенком. В улыбке Хапа я вижу свою улыбку, в его глазах я вижу свои глаза. Я замечаю у него свою мимику».

Чендлер уверен, что его главное предназначение в жизни – отцовство: «Будь то биологический ребенок или усыновленный. Главное, что вы создаете вместе с ними семью. Мужчина рожден для того, чтобы создавать, строить, но главное его достижение – быть отцом».

Фото: instagram.com/mikechandlermma