«Мое имя Тим, а не сын».

К 28 годам Тим Цзю вышел на рекорд 23-0, провел второй бой за четыре месяца, а дальше хочет подраться с абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло.

В чем реальная сила Тима Цзю и превосходит ли он по уровню отца?

Цзю-младший поднял уровень конкуренции, хотя мог завершить с боксом еще по любителям

Тимофей Цзю мог завязать с боксом еще на любительском уровне, когда один из боев закончился тяжелой травмой руки и первым поражением. Предстояла операция и долгое восстановление – Цзю фактически выбыл из спорта. В то же время Костя Цзю вернулся в Россию и оставил боксерский зал в управление сыну: «Он пришел в зал и засосало. Находиться с детьми, находиться каждый день в боксе».

Спустя четыре года после травмы Цзю дебютировал в профессионалах. За первые 15 боев он набрал местных титулов и доказал, что в Австралии ему тесно. Громко о Тиме заговорили в 2020 году, когда он неожиданно легко разобрался с соотечественником и бывшим чемпионом Джеффом Хорном. Атлетичный грязноватый стиль Хорна доставлял проблем Мэнни Пакьяо, но не помог в бою против Цзю.

После пары вязких раундов, где боксеры в основном боролись, судья вынес предупреждение: «Заканчивайте с этим дерьмом и начинайте боксировать». И уже в третьем раунде Тим перехватил инициативу. Хорн по привычке отчаянно сокращал дистанцию, а Цзю встречал его точными кроссами и апперкотами. К концу раунда Тим уронил противника коротким левым хуком.

Хорн снова лез в клинч, но Цзю не уступал ему и там – охотно боролся и наносил удары исподтишка. Вскоре стало ясно, что Хорн не вытягивает. Цзю был моложе, свежее и не уступал в физической мощи. В шестом раунде, пропустив очередную серию, Хорн опустился на колено, а после восьмого – не поднялся с табуретки.

«Я хочу, чтобы все знали – мое имя Тим. А не сын», – заявил Цзю. После этого боя он действительно вышел из тени отца и превратился в самостоятельную фигуру. Хорн же сказал, что теперь Тим – номер один в Австралии. Кажется, местная публика с ним согласилась.

Цзю продолжил боксировать на родине, оттачивая стиль – ближний бой, постоянное давление и затяжные силовые серии: «Я не люблю накидывать легкие удары, бегать по рингу, зарабатывать очки. Нет, с первой секунды моя задача – вырубить». Что он и демонстрировал, финишировав трех следующих соперников до середины боя.

Следующее серьезное испытание для Цзю – поединок с техничным американцем Террелом Гаушей в США. Уже в первом раунде Цзю вальяжно выбросил правую руку и напоролся на встречный кросс. Цзю поднялся с настила во второй раз в карьере (в первом раунде его уже ронял Уэйд Райан), но не растерялся и контролировал остаток поединка. За высоким блоком он зажимал соперника у канатов и выбрасывал силовые удары под разными углами. Гауша так и не вылез из-под давления – уверенная победа Цзю по очкам.

«Хорошо, что мне впервые пришлось так тяжело и я смог вернуться в бой», – сказал Тим. Но нокдаун смазал впечатление, а многие эксперты отметили, что Цзю пока не готов выступать на чемпионском уровне. Не готов оказался и Джермелл Чарло, сломавший руку на тренировке – их бой планировался еще в декабре-2022. Цзю не отсиживался в статусе претендента и договорился о поединке с бывшим чемпионом Тони Харрисоном.

Многие эксперты давали боксерам равные шансы и говорили, что Цзю идет на неоправданный риск против опытного бойца, но он провел лучший поединок в карьере и нокаутировал Харрисона в девятом раунде. Цзю методично преследовал соперника и хорошо резал углы, не торопясь переходить к размашистым атакам.

Гораздо больше выступал в роли контрпанчера, вытягивая Харрисона на себя и встречая одиночными и двойными ударами. Харрисон хорошо пробивал хлесткий джеб, но этого было недостаточно для сохранения дистанции. Последние раунды он провел у канатов, где и развалился под беспрерывным давлением.

«Мне очень понравилось, как он дрался, методично, не спеша. Напомнило мой бой с Гонсалесом, – сказал о выступлении сына Костя Цзю. – Думаю, он становится не только лучше, но и умнее».

Тим Цзю – это удушающее давление, но не слишком активные ноги. Его уже сравнивают с Геннадием Головкиным

Главная претензия к перечисленным боям – никто из соперников Цзю не был на пике. Для сравнения – четыре их прошлых боя: рекорд Хорна – 2-2, Гауши – 2-1-1, Харрисона – 2-1-1. Сможет ли он так же уверенно доминировать над пиковым соперником?

Одноминутный бой с Карлосом Окампо не дал ответа на этот вопрос. Не секрет, что мексиканец не дотягивал до чемпионского уровня с поражениями от Эррола Спенса и Себастьяна Фундоры. В ринг он вышел с ленивым блоком и пропустил большинство ударов Цзю – хороший пример, как не надо боксировать с серьезным панчером.

Бой против Джермелла Чарло – более сложное испытание. Чарло не самый техничный боксер, но точно не уступит в физике и силе удара. Он дважды дрался с Брайаном Кастаньо – отличным скоростным инфайтером – и знает, как боксировать под давлением.

После Гауши казалось, что у Цзю практически нет шансов. Он слишком охотно рубился и часто пренебрегал защитой. Если бы он пропустил такой кросс от Чарло, все могло быть хуже. Но бой с Харрисоном изменил расклады – Цзю показал себя расчетливым боксером-панчером, у которого есть шансы против любого в первом среднем весе.

Стиль Тима прагматичен – в нем много удушающего давления, никаких лишних движений. Он верит в собственную мощь и нависает над соперниками. Не выцеливает нокаутирующий удар, а наносит увесистые серии по площадям: вспоминается бесконечная комбинация, после которой Харрисон повис на канатах.

Это вызвало сравнения с Геннадием Головкиным. В их манере много схожего: постоянное преследование соперника и готовность пропускать в разменах, мощные удары с обеих рук, ставка на невероятную физподготовку. Но в технике Головкина много тонкостей, не говоря о его образцовом джебе. Цзю выглядит более прямолинейным в сравнении и пока не имеет таких выразительных особенностей.

В его манере настораживает размеренность и неторопливость – иногда напоминает бои полутяжа, а не средневеса. У него быстрые руки (в этом элементе он не уступил даже Харрисону), но не слишком активные ноги. Цзю предпочитает зажимать противника и бить с места, навязывать размены. Пока что это работало, но что будет, если попадется боксер, который много двигается и готов в любой момент повысить темп? Идеальный тест – поединок, где Цзю выведут из равновесия и вынудят работать на предельных скоростях.

Цзю-старший больше напоминал чистого боксера – дрался зрелищнее и динамичнее, а Тим еще не провел главных боев

Примеры Хулио Чавеса младшего и Криса Юбенка младшего приучили нас не завышать ожидания от детей успешных бойцов. Но уже сейчас понятно: сын Кости Цзю – действительно сильный боксер и близок к повторению главного достижения отца с абсолютным чемпионством. Подобного в истории бокса еще не было.

Стиль Цзю-старшего был более динамичным и зрелищным. В лучшие годы он мгновенно рвал дистанцию и ронял соперников одним ударом, а косичка добавляла эффектности. Он больше напоминал чистого боксера, несмотря на нокаутирующий удар и небольшой рост: много перемещался по рингу, держал вес на задней ноге, заходил с прямых ударов.

Одно из главных отличий – Цзю-старший уступал многим соперникам в росте и размахе рук. Ему приходилось активно двигаться на ногах и сокращать дистанцию, как Майку Тайсону. Тим пока превосходит или не сильно уступает соперникам в антропометрии. Если он поднимется в весе, то, возможно, придется ориентироваться на приемы отца.

Чего отец и сын достигли к 28 годам? Рекорд Кости Цзю в профессионалах – 21-1 (17), плюс ничейный поединок с Леонардо Масом, позже признанный несостоявшимся. Рекорд Тима – 23-0 (17). Удивительно равная статистика по количеству боев и побед нокаутом. Конечно, у Цзю-старшего на тот момент уже было поражение от Винса Филлипса, но он становился чемпионом по версии IBF. У Тима боев за полноценный титул пока не было.

В целом конкуренция у Цзю-старшего была крепче, больше небитых соперников, а в 25 лет он победил опытного Роджера Мейвезера. Важно понимать: главные бои у Тима еще впереди и, судя по выступлениям с Харрисоном и Окампо, он до сих пор прогрессирует. «Если я стану вполовину таким же, как он, то это будет очень круто. Я не отказываюсь от слов, что хочу его превзойти, хочу быть чемпионом».

Фото: Gettyimages.ru/Chris Hyde, Adam Bettcher, Jed Jacobsohn /Allsport, Mark Evans