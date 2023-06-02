«Он занят семьей».

В январе Хабиб Нурмагомедов заявил, что уходит из MMA: вовлеченность в дела собственного промоушена сократится, активность по взаимодействию с другими бойцами – тоже.

Прошло пять месяцев – чем все это время занимался Хабиб?

Бизнес

Хабиб активно занимается предпринимательской деятельностью. Самый амбициозный проект – строительство спортивного зала KHABIBGYM в Арабских Эмиратах. Впервые о планах стало известно еще в августе-2022, а сейчас процесс строительства подходит к концу – зал обещают открыть уже этим летом. Спортивный комплекс будет возведен на искусственном острове Яс, создание которого обошлось руководству ОАЭ в $36 млрд.

В зале Хабиба будут доступны зоны для фитнеса, кроссфита, ММА, джиу-джитсу, борьбы, падел-тенниса и езды на велосипеде + детская зона и бассейн. Общая площадь – 1,5 тысячи квадратных метров: «Очень рад возможности открыть зал в Абу-Даби. Он станет одним из лучших в мире».

Футбольный проект

Спустя всего три месяца после ухода из спорта Хабиб опубликовал в социальных сетях видео с тренировки – на нем он занимается на беговой дорожке: «Должен быть готов к июлю». Показалось, что этим роликом Хабиб намекнул на камбэк в единоборства, но тренер Хавьер Мендес опроверг слухи: «Он занят семьей».

Ситуацию прокомментировал Камил Гаджиев – по его словам, Хабиб точно не планирует возвращаться в ММА, но не исключает участия в футбольном проекте: «Он, скорее всего, будет играть в футбол. Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, а Зеедорф – очень предприимчивый футболист, у которого есть бизнес, связанный с футболом».

Сотрудничество с «ПСЖ»

Хабиб обожает футбол – с 10-летнего возраста болеет за «Реал», дружит с Криштиану Роналду и мечтает о дебюте в профессионалах. С уходом из ММА свободного времени стало больше – недавно Хабиб рассказал о поездке в Англию, в ходе которой он посетил домашний стадион «Ливерпуля»: «Это было пару месяцев назад. Просто люблю эту игру».

В марте появилась информация, что Хабиб провел встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи – они обсуждали возможность создания команды по ММА. Нурмагомедов давно знаком с катарским бизнесменом – в 2018 году он приезжал в Париж и даже провел тренировку для дзюдоистов клуба.

Возможно, информация о сотрудничестве с «ПСЖ» – просто вброс. Никаких официальных подтверждений до сих пор нет, а сам Хабиб коротко прокомментировал ситуацию: «Я даже не в курсе. Буду знать теперь».

Собственный промоушен

Турниры под эгидой Eagle FC не проводились с декабря, но в начале мая стало известно, что промоушен вернется с ивентом в Дагестане – он состоится 17 июня. Локация необычная – средневековая крепость «Семи братьев и одной сестры» в селе Хучни. Хоть вовлеченность Хабиба в дела компании сократилась, продажа промоушена им не рассматривается: «Нужен серьезный партнер с серьезными деньгами. Лига не закрыта. Пока на плаву».

Соцсети

Хабиб не забывает про достижения в UFC и часто рассказывает о них в социальных сетях. В апреле он показал награду от USADA за успешно пройденные допинг-тесты: «Меня проверили 49 раз за пять лет. Всегда любил чистоту».

Недавно Хабиб опубликовал собственный рейтинг лучших бойцов в истории MMA – первое место между собой поделили Федор Емельяненко и Джон Джонс. Вторым оказался Жорж Сен-Пьер, при этом себя Нурмагомедов в список не включил.

Благотворительность

Хабиб продолжает заниматься благотворительностью. В апреле его чемпионский пояс был продан за $36 тысяч – финальная ставка превысила начальную цену почти в шесть раз. А в середине мая перчатки с автографом Нурмагомедова ушли за $20 тысяч – полученные с продажи средства были направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого Хабиб выступает с 2019 года.

Медийность

После ухода из ММА Хабиб стал активнее развивать личный бренд. Сейчас он все чаще дает интервью, посещает подкасты и даже участвует в создании метавселенной – в начале мая он стал лицом проекта Gameplan. Всего за пять месяцев аудитория Хабиба в социальных сетях увеличилась на 700 тысяч человек – теперь за экс-чемпионом UFC следит почти 35 млн подписчиков.

Команда по грэпплингу и помощь одноклубникам

Хабиб больше не присутствует на сборах и не секундирует бойцам – даже Исламу Махачеву. Действующий чемпион UFC в легком весе признается, что ему не хватает советов Хабиба: «Намного лучше, когда он в углу. Это 100% большой фактор, и он играет в твою пользу». Но Нурмагомедов все еще помогает одноклубникам в переговорах, выступая в роли менеджера – благодаря ему брат Умар возглавит один из ближайших турниров UFC.

При этом в конце мая стало известно, что команда Хабиба может выступить на турнире по грэпплингу в Казахстане, а Хавьер Мендес признался, что Нурмагомедов все-таки продолжает тренировать: «Он никогда не говорил, что не будет приезжать к ребятам, помогать им. Хабиб не имел в виду ничего подобного. Он остается верен всему, что говорил».

Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov