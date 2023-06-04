Приключения Абубакара Нурмагомедова.

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 74, в котором подрался двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов – против бразильского ветерана Элизеу Залески Дос Сантоса. Для Абубакара бой стал четвертым в UFC и закончился скандалом.

Абубакар проиграл сдачей в дебюте в UFC, чем расстроил дядю Абдулманапа, но вышел на победную серию

33-летний Абубакар – единственный боец клана Нурмагомедовых, у кого целых три поражения – дважды сдачей. Самое болезненное – в дебюте в UFC: на турнире в Москве в 2019-м Абубакар проиграл немецкому середняку Давиду Заваде – на глазах Хабиба и дяди Абдулманапа. Нурмагомедов считался фаворитом, но уже в первом раунде попался на треугольник. Абубакар постучал, чем сильно расстроил Абдулманапа – тот считал сдачу позором.

До боя с Дос Сантосом Абубакар шел на серии из двух уверенных побед – последняя над Гаджи Омаргаджиевым в октябре-2022. Но фанаты посмеивались над ним, намекая, что он в UFC только из-за фамилии. «Главные достижения: двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова», – написал фанат в официальном паблике UFC. Абубакар иронично ответил: «И одноклассник Ислама Махачева».

Нурмагомедов должен был драться в марте против Карлстона Харриса, но снялся из-за проблем со здоровьем. Новым соперником стал 36-летний Элизеу Дос Сантос: он в UFC с 2015-го и идет с рекордом 11-3 в лиге (но не дрался почти два года). В его рекорде победы над россиянами – Омари Ахмедовым и Алексеем Кунченко и поражение раздельным решением Муслиму Салихову.

Нурмагомедов проиграл раздельным решением, хотя забрал на судейских карточках два раунда. После боя – отвесил Дос Сантосу пощечину за случайный удар

Дос Сантос сразу воспринимался как сложный оппонент. Так и вышло: Нурмагомедов с первых секунд прессинговал соперника, но тот защищался от попыток тейкдаунов. В первом раунде Абубакар много клинчевал, а Дос Сантос неплохо попадал навстречу. Двое судей из трех отдали раунд Нурмагомедову, но дальше стало сложнее.

Во втором раунде Дос Сантос перехватил инициативу: много бил как руками, так и ногами, нанося урон. Нурмагомедов неоднократно пытался провести тейкдаун, но сумел только на последних секундах – не развив преимущество. Абубакар уступил по значимым ударам 5-14, но все равно выиграл раунд у двух судей.

Третий раунд – самый тяжелый: Дос Сантос много попадал и даже пытался финишировать Абубакара удушающим. Бразилец хорошо бил коленями в тайском клинче – этот раунд он забрал у всех трех судей. Абубакар подустал и не справился с напором Дос Сантоса. После боя отвесил ему пощечину – за случайный удар коленом после гонга.

Абубакар уступил по значимым ударам в бою (29-42), а из восьми попыток тейкдауна успешно провел одну – в конце второго раунда. В стойке Дос Сантос был лучше, что решило исход – победа раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28). При этом первые два раунда 2/3 судей отдали Абубакару, но победа все равно ушла Дос Сантосу.

Фото: instagram.com/abubakar_nurmagomedov; instagram.com/ufceurasia; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency