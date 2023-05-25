На турнире выступит боец из России.

31 мая стартует 31-й сезон The Ultimate Fighter, в котором тренерами станут Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Что нас ожидает в новом сезоне TUF?

«Нянчиться ни с кем не буду». Конору поможет тренер Джон Кавана, среди участников – боец из России

В этом сезоне будет две весовые категории (легчайший и легкий веса). Участниками станут новички и ветераны с опытом в UFC. Среди ветеранов выделяются Джейсон Найт (23-7, 4-5 в UFC) и россиянин Тимур Валиев (18-3, 2-1-1 в UFC), из новичков – ирландец Ли Хаммонд (5-0).

Полный состав участников:

• легчайший вес (Хантер Азур, Рико Ди Шульо, Коди Гибсон, Мандо Гутьеррес, Брэд Катано, Тимур Валиев, Карлос Вера, Тревор Веллс);

• легкий вес (Ли Хаммонд, Курт Холобау, Остин Хоббард, Нейт Дженнерман, Джейсон Найт, Аарон Маккензи, Ландон Киньонес, Рузвельт Робертс).

В углу Макгрегора будут Джон Кавана (главный тренер зала SBG Ireland) и тренер по ударке Оуэн Родди. Майклу Чендлеру помогут Райан Бейдер (который победил Федора Емельяненко) и легенда американского БЖЖ Роберт Дрисдейл.

Еще до начала сезона Макгрегор и Чендлер подсветили методы. Слова Конора: «Шоу длится всего четыре недели, поэтому я не буду ни с кем нянчиться. Настоящих чемпионов не нужно вести за ручку. Я лишь укажу им путь, а дальше все зависит от них».

Майкл Чендлер считает, что тренерство на TUF – настоящая привилегия: «Тренеры соперников не сравнятся с моей командой в желании помочь ребятам победить».

Конор и Чендлер чуть не подрались во время стердауна. Вероятно, их бой состоится не раньше декабря-2023

У Макгрегора уже есть опыт тренерства в TUF. Конор участвовал в 22-м сезоне The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber. Тренер-соперник Макгрегора в том сезоне Юрайя Фэйбер дал совет Чендлеру: «Будь собой и стой на своем и все будет так, как должно быть».

Фэйбер считает, что в этот раз Макгрегор будет другим на шоу, потому что теперь ему предстоит драться с оппонентом: «Думаю, они оба [Макгрегор и Чендлер] будут на взводе. В прошлый раз он снимался в шоу сразу после самого большого гонорара в жизни и завоевания первого пояса. Теперь же он проведет тренировочный лагерь прямо во время съемок, поэтому будет весь на нервах».

Несмотря на комплиментарные комментарии друг о друге, отношения между Макгрегором и Чендлером обострились. При первой встрече в рамках TUF Конор спросил у Чендлера, чего ожидает от боя.

– Нокаут во втором раунде, – ответил Майкл.

– Продолжай мечтать, дружище. Я уже тебе говорил в каком весе мы будем драться? 185 фунтов [лимит среднего веса в UFC].

– Ты хочешь драться в 185 фунтах? Я готов драться в 185.

– Ты будешь делать то, что тебе велят.

Последние намеки на дружбу между тренерами исчезли во время стердауна, когда Макгрегор хотел сломать Чендлеру нос, а затем сильно толкнул в лицо. Дана Уайт прокомментировал инцидент: «Изначально Макгрегор и Чендлер очень уважительно относились друг к другу, но со временем обстановка накалилась. Теперь же они просто ненавидят друг друга».

Анонса даты их поединка до сих пор нет, потому что Конор Макгрегор еще не вошел в пул тестируемых USADA. Представители USADA недавно объявили, что Макгрегор скоро предоставит необходимые документы. Он должен тестироваться как минимум в течение шести месяцев и сдать не менее двух отрицательных проб, прежде чем ему разрешат вновь драться в UFC. Это значит, что раньше декабря-2023 бой Макгрегора и Чендлера не состоится.

Скандалы начались еще до старта сезона TUF: Конор выгнал бойцов ради своих и, кажется, заспойлерил финал

Крупный скандал произошел еще до съемок. 30-летний Митч Рамирез (7-0) заявил, что изначально он был выбран как участник нового сезона TUF, но позже его заменили на бойца Конора Макгрегора. «Один из продюсеров подошел ко мне и сказал, что Конор привел с собой двух ребят. Он требовал, чтобы им дали место в шоу.

Продюсер сказал: «У тебя меньше всего боев в рекорде, поэтому заменить придется именно тебя». Я был в смятении. Спросил у них: «Неужели нельзя ничего поделать? Какого черта?» Мне лишь ответили: «Прости, ничего не поделать. Это Конор», – рассказал Рамирез, который просил у Уайта шанса.

Бойцы UFC выступили с обвинениями. 14-й номер среднего веса Крис Кертис заявил, что из-за Конора три бойца досрочно покинули шоу. Адриан Янез, 13-й номер легчайшего веса, подтвердил слова Кертиса, сказав, что одного из его партнеров отправили домой.

Гилберт Бернс тоже выступил против несправедливого удаления бойцов из TUF: «Этот парень мой одноклубник! Лоик Раджабов, двукратный финалист PFL в 155 фунтах. Он так упорно трудился, чтобы получить шанс на TUF в Вегасе! Чертов Конор привел своих ребят, и Лоика выгнали. Несправедливо!»

На все обвинения Макгрегор ответил: «Все это неправда. На этом шоу я знаю лишь одного парня и он попал туда самостоятельно. Я не требовал и не просил ни за кого! И уж точно никого не выгонял. Отвалите!»

Дана Уайт на вопросы, выгонял ли Макгрегор других бойцов, сказал: «Без понятия. Кого это вообще волнует? Никто из бойцов не потерял возможность. Если и были ребята, которых ранее бронировали на шоу, мы что-нибудь с ними придумаем». Влияние Макгрегора подтверждает ситуация на TUF 22 с Артемом Лобовым, которого вернули на проект после проигрыша Мехди Багдаду.

Другой инцидент – разборки между Макгрегором и Али Абдель-Азизом в твиттере. Все началось с оскорблений от Конора в адрес тренеров: «Фирас Захаби – мелкий мудак. Тревор Уиттман – человек, держащий лапы. Хавьер Мендес – жирный подлиза-кикбоксер. Майк Браун – вонючий говнюк.

Грега Джексона давно раскусили. Теперь сияет система тренера Каваны. Работа начинает приносить плоды, если вы готовы тренироваться. Готовьтесь в зале SBG Ireland с Каваной и мной».

Абдель-Азиз защищал тренеров: «Хавьер Мендес подготовил Хабиба, который выбил из тебя все дерьмо и забрал душу. Майк Браун подготовил Дастина Порье, который побил тебя два раза подряд. Тревор Уиттман – твой худший кошмар, потому что ты даже не смотришь в сторону Джастина Гейджи. Повзрослей».

Макгрегор тут же ответил – и, кажется, заспойлерил результат TUF: «Я говорю, что сейчас это только начинает приносить плоды. Мы побили их систему боя на TUF. Это не оспорить. Главный представитель вашего стиля стал слишком толстым и боится вновь драться. Так что победа за нами. Вы не можете с нами соперничать. Смотри и страдай, крыса». Позже Конор удалил твиты.

Фото: globallookpress.com/Tom Hogan; Gettyimages.ru/Stacy Revere, Carmen Mandato