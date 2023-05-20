Хулиган из поп-MMA.

26 мая пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором Александр Емельяненко подерется с блогером Евгенией Ершовым.

Что нужно знать о сопернике Емельяненко?

Ершов переехал в Москву в 18 лет и стал успешным блогером: красил волосы и женился на Карине Кросс. Теперь пишет музыкальные хиты

Ершов родился в небольшом поселке в Волгоградской области. По его словам, он зарабатывал с 13 лет, когда продавал вещи в CS:Go и Dota 2. После девяти классов Ершов поступил в техникум и получил специальность наладчика программного аппаратного обеспечения. Учеба его не привлекла – он даже не забрал диплом. В 18 лет переехал в Москву, где стал блогером.

Первый миллион Ершов заработал на продаже спортивных прогнозов (за это на него снимали разоблачения), но позже сконцентрировался на контенте: снимал социальные ролики, жизненные скетчи и танцы с друзьями. Раньше он выглядел менее брутально – красил волосы и использовал макияж.

В Москве Ершов познакомился с блогером Кариной Кросс, которая помогла ему набрать подписчиков. Они были женаты три года, вместе снимали видео, но расстались. Повлияла большая разница в возрасте: Карина хотела семью, Ершов – нет. После расставания он продолжал снимать контент с Кросс – аудитория хорошо принимала их вместе.

Сейчас Ершов – успешный блогер, на него подписаны миллионы человек. Он зарабатывает на рекламе и обеспечивает семью – уже построил родителям дом. На ютуб-канале Ершов выпускает видео и пишет музыку под псевдонимом Ershov. Самый популярный ролик на канале (7 млн просмотров) – совместный с Kagramanov на песню «Заплетай». Иногда он проводит концерты и пробует себя на ТВ и радио.

Ершов пришел в поп-ММА без опыта, но побеждал блогеров. Теперь участвует в реалити-шоу Федерации бокса России

В феврале-2022 Ершов дебютировал в поп-ММА, хотя тренировался всего пару месяцев. В лиге «Наше дело» он проиграл тиктокеру Жеке Секси техническим нокаутом в первом раунде. Дальше четыре досрочные победы: над блогером Вадимом Вадимычем, Мелисом Атамурадовым, Саймоном Марданшиным и Михаилом Лазутиным (Лев Против).

Уровень оппозиции повысился и пошли поражения: сперва нокаутом сценаристу «Нашего дела» Нареку Симоняну, а потом блогеру Жене Хулигану и дзюдоисту Алексею Леденеву – решением. Техника Ершова не впечатляет: в лиге его считают блогером, который дает просмотры, но не готов драться с профессионалами. Его нельзя сравнивать с блогерами Коваленко или Тарасовым – сейчас они на другом уровне.

Ершов стал звездой «Нашего дела» благодаря яркой внешности и взрывному характеру. Он скандалит на пресс-конференциях и притягивает конфликты. Это принесло славу в поп-ММА: теперь за его соцсетями следят бойцы Сослан Асбаров, Вячеслав Дацик и Гаджи Автомат, а Федерация бокса России снимает реалити-шоу Patriot, которое выходит на канале Ершова.

Перед боем с Емельяненко он пытался раскрутить противостояние: пришел в Московский зоопарк, чтобы залезть в вольер к слонам. Ничего не вышло: пока Ершов перелезал через ограду, его скрутили охранники. Впоследствии выяснилось, что видео – постановка.

«Происходящая ситуация в ролике о предположительном намерении блогера и бойца смешанных единоборств Евгения Ершова залезть в вольер азиатских слонов является постановочной от начала и до конца. Она была задумана как рекламный материал к предстоящему поединку Евгения Ершова и Александра Емельяненко», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Другая раскрутка – гастрономические челленджи в баре. Емельяненко и Ершов ели бутерброды с паштетом – из десяти два с очень острым перцем. Бойцы должны не подать виду. «Он два перца съел и не почувствовал ничего», – пошутил Емельяненко.

Дальше нужно было выпить рюмку морса, стоявшую на топоре. Ершов не допил, а Емельяненко показал класс: изящно взял топор и опустошил рюмку. «В этом он заслуженный мастер спорта», – пошутил Владимир Хрюнов.

В поп-ММА у Ершова репутация хулигана: он зарубился со взрывным Назиром «Волейболистом» – из-за мата, а после поражения Леденеву бросился на него с кулаками. Но Емельяненко Ершов уважает – и готов даже отдать победу:

«Один человек сказал мне так: поднять Александра возможно только тогда, когда у него есть бои. Если ему нужна победа, чтобы получить мотивацию, условно я готов ему ее дать. Хочется верить, что он копит силы, скрывает свою форму, поскольку та скорость, которую Александр показывает на лапах, у меня имеется раунде в пятом, когда мне приходится отдавать последние силы».

Фото: Instagram/ershovich