Самая яркая рубка – от Касымбая.

Вечером 19 мая в Алматы прошел стадионный турнир Hardcore Fighting MMA.

В карде подрались топовые бойцы – собрали самое важное для тех, кто все пропустил.

«Гарри» вернулся после нокдауна, а «Маугли» выживал с отбитой ногой. Главный нокаут – у человека из зала

Первый яркий поединок прошел задолго до главных боев вечера. Багдат Дюсембаев, известный фанатам поп-ММА под прозвищем «Казах» (до Hardcore дрался в Top Dog), вышел на коротком уведомлении против Игоря «Гарри» Барабанова. Для Дюсембаева это был важный бой – первый после того, как в феврале-2022 в Москве его расстрелял на парковке охранник фитнес-клуба (бойца госпитализировали с огнестрельными ранениями).

Барабанов называет себя простым парнем из деревни, который ночует в зале и мечтает покорить Hardcore. В лиге он параллельно дерется на голых кулаках и перед турниром вызвал тяжеловеса Фернандо Родригеса, хотя сам выступает в полутяжах.

Несмотря на простой, Дюсембаев в начале первого раунда отправил соперника в жесткий нокдаун. Добивал брутально – казалось, рефери несколько раз мог остановить поединок, но поступил тоньше: дал Барабанову выжить под серией ударов, повязать Дюсембаева, а потом выйти на армбар. Барабанов толком не пришел в себя, но победил сдачей.

Другой яркий поединок – между Магомедали Магомедрасуловым (по прозвищу «Маугли») и Никитой Гомзяковым. Гомзяков – более мастеровитый боец, но «Маугли» покорил аудиторию Hardcore образом: он дерется в самобытном стиле, бьет под невероятными углами (коронный лоу-кик рукой), а его нокаут на голых кулаках стал вирусным в зарубежных соцсетях.

Магомедрасулов снова проявил характер: в первом раунде Гомзяков отбил ему ногу лоу-киками (она вся была в гематомах), но во втором оказался под контролем соперника в партере. Третий отрезок был решающим, и его забрал Гомзяков – победив ТКО на последних минутах.

Дальше были два ярких нокаута: Убайдула Тагиров забил в партере Михаила Авакяна, став чемпионом в среднем весе, а Жуман Жумабеков глухим нокаутом победил Арзизхана Чоршанбиева – младшего брата Чоршанбе, звезды поп-ММА, который сейчас сидит в таджикской тюрьме.

Эти события испортил неприятный инцидент: организаторы вывели двух случайных людей из зала, чтобы провести минутный бой в ММА-перчатках. Добровольцев искали долго, пока звезды Hardcore, которых знакомили с публикой, скучали в клетке.

В итоге один из участников неформального боя оказался мастером спорта по боксу и за несколько секунд вырубил соперника – кажется, у него перелом носа. Зрители на стадионе встретили это недовольным свистом.

Хамитов разобрал Юсупова, а Ибрагимов отомстил за Гаджи и вырубил Родригеса. Касымбай показал самый яркий бой вечера

Бой Залимхана Юсупова и Куата Хамитова получился односторонним. Юсупов показал пробелы в технике в предыдущих боях, а Хамитов их мастерски использовал – перебил в стойке и защитился в партере, несмотря на травмы. Юсупова можно похвалить: он несколько раз был близок к нокауту, но спасался в борьбе.

В соглавном событии Хадис Ибрагимов мстил Фернандо Родригесу за друга Гаджи «Автомата» Гаджиева. Тот получил сильную травму руки во время боя с Родригесом – Ибрагимов считает его виновником. По словам Ибрагимова, Гаджи вышел с травмой ноги. Команда просила Родригеса не бить лоу-кики – тот согласился. Но в бою на первых же секундах пробил по ногам: Гаджи потерял равновесие и получил тяжелейшие травмы, на год выбыв из боев.

Первые минуты раунда Ибрагимов промахивался (мешали эмоции), а Родригес нагружал в клинче у сетки. Фернандо выглядел хорошо, а Хадис постепенно уставал. Но в одном из клинчей удачно перевел Родригеса, после чего забил поднимающегося соперника – брутальный нокаут. Ибрагимов сохранил пояс чемпиона Hardcore MMA, но насторожил выносливостью – после победы он слишком тяжело дышал.

Примечательно, что на бой Хадис снова вышел в танце – на этот раз в образе «Тора» с молотом. В прошлый раз, когда они с Гаджи танцевали в образе героев «Гарри Поттера», в Дагестане их раскритиковали за пропаганду колдовства.

После поражения Родригес вызвал на бой Гаджиева, но тот отказался – назвав его «демоном», который излучает темную энергию. Примечательно, что Гаджи вышел в клетку в носках с детским узором – милыми ракетами.

Главный бой между Муратбеком Касымбаем и Аловсетом Мамиевым – самая яркая рубка карда. Касымбай победил единогласным решением судей: он был выносливее, хорошо защищался от борьбы и уничтожил соперника в двух последних раундах. В ходе поединка бойцы разговаривали друг с другом и дрались под рев стадиона.

Фото: VK/hardcore.fighting