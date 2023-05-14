40 комментариев

Самый молодой абсолютный чемпион.

Дэвин Хейни (29-0) – 24-летний абсолютный чемпион в легком весе, объединивший пояса WBC, WBA, IBF и WBO. Против Василия Ломаченко он проведет вторую защиту титулов и подходит к бою фаворитом.

Что нужно знать о Дэвине Хейни?

Начал профессиональную карьеру несовершеннолетним и стал самым молодым абсолютным чемпионом

Хейни с детства занимался боксом, а в 14 стал самым молодым членом юниорской национальной сборной США. Он дважды выигрывал молодежный чемпионат страны и мог попасть на ОИ-2016, но Олимпийский комитет США изменил правила, запретив выступать спортсменам до 19 лет. Хейни не попал в Рио-де-Жанейро, а ждать следующей Олимпиады не захотел и перешел в профессионалы.

Это решение Хейни принял в 16 лет. По законам США, он не мог драться на профессиональном уровне, поэтому уехал в Мексику, где набил четыре победы. После совершеннолетия Хейни вернулся домой и больше не проигрывал: в 23 года он стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории – с идеальным рекордом 29-0.

Сравнения с Мейвезером: он тренировался с Флойдом и помогал готовиться к Конору

Многие сравнивают Хейни с Флойдом Мейвезером – из-за выверенной техники и идеального рекорда. Они знакомы: Флойд помогал с тренировками и отмечал перспективы.

Хейни даже был в лагере Мейвезера, когда тот готовился к Конору: «Это был сумасшедший опыт. Это то, о чем я всегда мечтал. Флойд – феномен нашего спорта. Стоять с ним в паре – это честь для меня».

Шесть раз дрался с Райаном Гарсией на любительском ринге и набил феноменальный рекорд

До перехода в профессионалы Хейни имел внушительный рекорд в любителях – 130-8. И часто дрался с нынешней звездой бокса Райаном Гарсией (недавно он проиграл Джервонте Дэвису). Боксер и близкий друг Хейни Отта Джонс вспоминал, как на аренах было три ринга, но все присутствующие смотрели на них.

Гарсия выиграл у Хейни три боя из шести – это почти половина из всех поражений на любительском уровне. Оба боксера хотят встретиться на профессиональном ринге, чтобы выявить сильнейшего.

Его менеджер и тренер – отец, который отсидел в 90-е и приходит на пресс-конференции, чтобы помочь сыну

Менеджер Хейни – его отец Билл. Они вместе создали промоутерскую компанию Devin Haney Promotions, которая ведет дела боксера. Отец с раннего детства тренировал Хейни, сопровождал всю любительскую карьеру, а теперь помогает в профи.

Он приходит с сыном на пресс-конференции, где помогает отвечать на вопросы. Хейни-старший всегда находится в углу сына: в 2022-м ему не давали визу в Австралию на бой с Камбососом из-за судимости за наркотики в 1992-м, но он добился разрешения на въезд.

Говорил, что его никогда не победит белый – и нарвался на обвинения в расизме

Три года назад, когда Хейни впервые начал вызывать Ломаченко, он высказался про цвет кожи соперника. Многие посчитали это расизмом: «Представьте, если бы белый сказал такое про темнокожего».

«Я скажу вам следующее. Я никогда в жизни не проиграю белому мальчику. Мне все равно, кто что говорит. Если я подерусь с белым мальчиком, то побью его 10 раз из 10». После этого заявления его обвинили в расизме – Хейни не согласился: «Я не расист и никогда им не буду. Я просто преследую величие».

Убежденный мусульманин, который носит с собой Коран

Несмотря на американское имя, Хейни – убежденный мусульманин. В прошедший Рамадан он совершил паломничество в Мекку. Хейни признавался, что носит с собой Коран и показывал его в видео GQ «10 вещей, без которых не может жить Дэвин Хейни».

«Я голос двух миллиардов мусульман. Ислам – наша семейная традиция, именно поэтому я обратился в него. После этого моя жизнь сильно изменилась. В Коране есть ответы на любые вопросы, он помог мне стать лучше. И определенно продвинул боксерскую карьеру».

Обожает автомобили, дорогие украшения и розовое золото

Для GQ он показал гигантскую коллекцию цепей, браслетов и часов, признавшись в особой любви к розовому золоту. После победы на Камбососом в 2022-м Хейни сразу пошел в магазин и купил несколько дорогих часов.

Самый дешевый предмет в коллекции стоит $10 тысяч (браслет), самый дорогой – $400 тысяч (часы Richard Mille). Хейни любит фотографироваться с деньгами, что сближает его с Флойдом.

Отказался от просмотра порно и мастурбации из-за психологической зависимости, а перед боями воздерживается от секса

Хейни считает, что просмотр порно противоречит религии, а постоянная мастурбация ломает психику.

«Я вообще не мастурбирую. Конечно, я делал это в прошлом, но сейчас мне не нужно мастурбировать, можно найти другой способ. Мы мусульмане, нам вообще нельзя смотреть порно.

Оно меняет твое сознание. Ты не можешь доставить девушке удовольствие, когда смотришь, как люди занимаются фейковым сексом. Ты чувствуешь себя ничтожеством».

Как многие боксеры, Хейни практикует воздержание перед боем. Так делали Рокки Марчиано, Майк Тайсон и Тайсон Фьюри.

«Что касается воздержания от секса до боя, я практикую 3-4 недели отказа, – признавался Хейни. – Раньше пробовал даже 8 недель, но это довело мой организм до того, что появились ночные поллюции. Один раз это произошло за день до боя, в другой – прямо в день боя.

Я поговорил с врачом, и он сказал, что когда организм вырабатывает столько тестостерона, то ему нужно высвобождение. Сейчас я понимаю, когда нужно отказываться от секса. Хотя, если честно, перед боем я вообще не парюсь по поводу секса и девушек».

Использует жевательную резинку для укрепления челюсти

Помните Тайсона Фьюри, который тренировал челюсть к бою с Уайлдером при помощи куннилингуса? Секретный прием Хейни – жевательная резинка. Он верит, что это укрепляет челюсть, и жует жвачку перед боями в раздевалке.

«Жвачка важна, у тебя всегда должно быть свежее дыхание, – считает Хейни. – Я слышал, что жвачка делает челюсть крепче. Моя теория, что она помогает лучше держать удар. Олдскульные бойцы жевали, чтобы укрепить челюсть. Мне нравится жвачка Extra, сейчас это мой выбор.

Перед боем я забрасываю несколько пластинок, чтобы разработать челюсть, подготовиться. Что-то вроде короткой тренировки. Когда я на весогонке, перед взвешиванием или в другое время, у меня жажда, а жвачка помогает немножко дозаправиться».

Считает Ломаченко грязным бойцом и толкнул его на стердауне

Накануне пресс-конференции Хейни и Ломаченко повздорили на входе в арену. Хейни назвал соперника грязным боксером, который постоянно нарушает правила. И упомянул бой Ломаченко против Ричарда Комми, где он бил после брейка.

С журналистами Хейни развил мысль, а на стердауне – толкнул соперника: «Я видел его бои. Он дерется очень грязно. Это единственное, что он может. Ломаченко попытается повиснуть на мне и нанести несколько ударов в клинче. Но его грязный бокс против меня не сработает. Я сильнее, и поэтому Ломаченко будет уничтожен».

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Титульный поединок Ломаченко и Хейни пройдет в ночь на 21 мая на турнире в Лас-Вегасе. Для американца это будет вторая защита всех поясов как абсолютного чемпиона в легком весе.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Kelly Defina, Steve Marcus; Instagram/realdevinhaney