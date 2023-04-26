Во время боя сломал палец.

26 апреля в лиге «Наше Дело» прошел громкий реванш: Мурад «Легенда» против звезды «Дома-2» Андрея Черкасова. Первый бой набрал больше 5 млн просмотров и завирусился в соцсетях.

Чем закончился реванш?

Мурад кинул таксиста на 430 рублей и стал звездой интернета. Теперь он зарабатывает миллионы в поп-ММА и побеждает блогеров

Настоящее имя Мурада – Исрапил Рамазанов. Он родился в 1985-м в Дагестане, занимался вольной борьбой, отслужил в армии. После – сел в тюрьму на 4,5 года.

После освобождения Рамазанов переехал в Москву, где с 2013-го перебивался случайными заработками, которые редко превышали 50 тысяч в месяц. Официально он нигде не работал. Денег хватало на неделю – потом Рамазанов питался «подножным кормом».

В июне 2021-го Мурад с друзьями сел в машину к таксисту Вадиму Иванову, который снимал видео с неадекватными пассажирами для собственного канала. Всю поездку Мурад ругался матом, кричал и не заплатил. Ролик набрал больше 10 млн просмотров и прославив обоих участников. Его разобрали на цитаты, а Мурад стал мемом и отправился в поп-ММА.

Популярность развил Асхаб Тамаев: взял у него интервью и устроил в промоушен Hype FC. Там Мурад дважды победил блогера Игоря Шведа и всерьез занялся спортом. Его форма улучшилась, а побеждать помогает борьба.

По словам Тамаева, за бои в Hype FC, пресс-конференции и интервью он заплатил Мураду около 8 млн рублей. За несколько месяцев до этого тот не заплатил таксисту 430 рублей – популярность изменила его жизнь.

Дальше в промоушене Arena Мурад подрался с Вадимом Ивановым – тем самым таксистом. Он был заметно меньше, боялся ударов и ожидаемо проиграл. В следующем бою Мурад впервые уступил – Андрею Черкасову из «Дома-2».

До боя в соцсетях уже вирусилась пресс-конференция – на ней Черкасов словесно разгромил Мурада. Это понравилось зрителям, которые считали, что тот кинул таксиста, незаслуженно прославился и не заслужил прозвище «Легенда». Об этом говорил экс-боец UFC Али Багаутдинов:

«Чтобы стать знаменитым, хватает швырнуть таксиста, не заплатить ему и куда-то соскочить. Вот это все подхватили, сделали из этого Мурада, кинувшего таксиста, звезду, и он вообще везде, во всех пабликах, хотя этот человек сидел в тюрьме. Не хочу говорить о том, за что он сидел».

После Черкасова Мурад победил четыре раза подряд – дважды блогера Вадима Вадимыча, казахстанца Актилека Жолшыбекова и тиктокера Женю «Хулигана». Он показал себя топовым бойцом среди блогеров и набрал шикарную форму (многие уверены, что с помощью допинга).

Черкасов – бывший военный, который прославился в «Доме-2». Он победил Мурада, но в реванше проиграл и просил экстра-раунд

Сейчас Мураду 37 лет: он провел в поп-ММА восемь боев, но проиграл лишь Черкасову. Бой прошел в августе-2022 – по правилам ММА с ограничением в партере 30 секунд. Мурад быстро устал, а соперник проявил характер и вырвал концовку, победив решением судей. Бой прославил Черкасова в соцсетях, и он сразу согласился на реванш – этого требовал Мурад.

«Даже не предполагал, что будет более 4,5 млн просмотров после первой встречи. Это очень круто. Понимаете, чем этот бой интересен? Это было противостояние добра со злом, это противостояние характеров. Мурад – мой принципиальный соперник. Я хотел с ним драться, хотел его побить, хотел его наказать за его проделки. Сейчас буду настраиваться на реванш».

Черкасов отслужил в ВДВ и хотел стать военным (как и его отец), но в 2007-м попал в «Дом-2». Там он стал звездой, а после ухода – ведущим шоу. Сейчас Черкасову больше 40 лет и он дерется в поп-ММА: победил коллегу по «Дому-2» Степана Меньшикова и Мурада, но проиграл блогеру Вадиму Вадимычу.

Черкасов признается, что победить Мурада помогли не навыки, а характер:

«В первую очередь служба в ВДВ закалила мой характер. И первый бой с Мурадом я выиграл как раз на характере, который получил во время службы: не отступать, не сдаваться. Нет задач невыполнимых, сбили с ног – сражайся на коленях, встать не можешь – лежа наступай. Это все у меня в крови. Это у меня в голове».

В реванше Мурад с первых минут был активнее: попадал размашистым оверхендом и переводил Черкасова на землю. Во втором раунде он сильно устал, но вышел на опасную гильотину – соперник чуть не постучал. В третьем отрезке оба были пассивны, а Мурад использовал борьбу – убедительная победа единогласным решением.

После поражения Черкасов просил экстра-раунд, но ему стоило быть активнее в бою. Он работал вторым номером, хотя мог показать больше – в стойке Мурад кидал только оверхенд, а в конце первого раунда сломал палец. Но Черкасов напомнил: «Мне 41 год, имейте уважение!» – и в шутку вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Фото: instagram.com/legendarymurad; instagram.com/cherkasov119