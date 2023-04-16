Получил пояс из рук Александра Поветкина.

21 апреля прошел турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с участием звезд российских ММА: Александром Шлеменко, Марифом Пираевым и Анастасией Яньковой. Бойцы дрались по правилам кикбоксинга, а 38-летний Шлеменко встретился со старым соперником – 39-летним Ясуби Эномото.

Шлеменко уже побеждал Эномото в ММА – реванш прошел в кикбоксинге. Перед боем зарубились в Mortal Combat!

Последние результаты Шлеменко – грусть: ни одной победы в трех боях. Ему 38 лет, а лучший этап карьеры уже закончился. Эномото тоже возрастной: швейцарец с японскими корнями больше десяти лет дерется в России и часто – с топами. Он победил Штыркова и трижды – Шамиля Завурова, но проиграл Владимиру Минееву, Альберту Туменову и Роману Копылову. Эномото – крепкий боец, который был чемпионом M-1 Global в полусреднем весе.

В 2014-м Шлеменко уже встречался с Эномото на турнире Fight Nights 18. Перед боем он дважды проиграл и потерял титул чемпиона Bellator в среднем весе. Но победил Эномото достаточно легко – единогласным решением судей. Новый бой был на территории Шлеменко – ударке (он пришел в ММА из муай-тай). Но Эномото тоже хорош в стойке: с детства занимался каратэ, тайским боксом и даже шаолиньским кунг-фу.

«В первом поединке я был сильнее Эномото в ударной технике и в борьбе. Но это было уже давно. Ясуби много дрался в России. Он стал потяжелее с тех времен. Я тоже. Оба стали значительно опытнее. Многое изменилось.

Не знаю, как у него, у меня нет опыта выступления в кикбоксинге. Если бы сейчас это был бой по ММА, не было бы никакой интриги. По кикбоксингу есть очень хорошая интрига на самом деле», – сказал Шлеменко.

Шлеменко и Эномото давно знают друг друга и хорошо общаются. Оба находились в хорошей форме и перед турниром сыграли в Mortal Combat – Эномото победил 2:1. Обошлись без трэштока, но обещали жаркий поединок.

Шлеменко вышел под «Любэ» и устроил рубку. Победил единогласным, но спорным решением судей

Шлеменко вышел на бой под песню «Атас» группы «Любэ». С первой минуты он обрабатывал корпус Эномото, выбрасывал мощные панчи и даже уронил соперника – без нокдауна. Шлеменко рубился и пытался переходить с корпуса на голову, а Эномото контратаковал размашистыми боковыми, пасуя под прессингом соперника. Ударов ногами почти не было – напоминало бокс.

Во втором раунде Шлеменко снова таранил Эномото – иногда слишком прямолинейно. Начал застаиваться: ставил глухую защиту, но Эномото ее пробивал. Было заметно, что Шлеменко подустал, опускал руки и меньше бил. Эномото неплохо двигался, хотя и не стремился работать первым номером. Расстреливал Шлеменко, если тот закрывался в защите, но потом отдавал инициативу.

Казалось, перед финальным раундом счет по раундам мог быть 1:1. Последнюю трехминутку активнее начал Эномото, который шел вперед и запирал соперника в угол. Но Шлеменко отвечал мощными панчами – рубка по правилам К-1. Третий раунд получился близким, и комментаторы предположили, что судьи дадут ничью.

Но они единогласно признали победу Александра Шлеменко – он получил пояс из рук боксера Александра Поветкина. Эномото остался недоволен, как и многие зрители, не согласившиеся с победой Шлеменко в соцсетях.

После победы он поблагодарил соперника, а организовавший турнир Камил Гаджиев резюмировал: «Кикбоксинг – это сила! Россия – это сила!»

Фото: Известия/Эдуард Корниенко