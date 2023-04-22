Обвиняет NASA в воровстве налогов американцев.

Топовый проспект полулегкого веса UFC Брайс Митчелл анонсировал выход документального фильма с собственным участием. Тема – теория плоской Земли.

Почему Митчелл вообще в это верит?

«Земля плоская и неподвижная, а звезды и Солнце крутятся вокруг нас». Митчелл отрицает гравитацию и считает NASA злом

Теория плоской Земли в США находит все больше поддержки. Согласно ей, Земля – плоский диск диаметром 40 тысяч км с центром в районе Северного полюса. Южного полюса не существует, вместо него – стена льда, опоясывающая диск, а Солнце и Луна расположены над ним.

Один из сторонников – боец Брайс Митчелл. Он верит, что «Земля плоская и неподвижная, а звезды и Солнце крутятся вокруг нас». При этом отрицает гравитацию. Митчелл провел небольшой эксперимент, в котором продемонстрировал, что лист бумаги падает на землю не из-за гравитации, а потому что его плотность выше, чем у воздуха.

Он скептически относится к теории Большого взрыва и утверждает, что ее придумал католический священник примерно 60 лет назад: «Ученые говорят, что наша Вселенная движется с экспоненциальной скоростью и не замедляется. При этом три пирамиды до сих пор выравниваются с поясом Ориона после двух тысяч лет. Полярная звезда, Северная Звезда, никогда не двигается по небу. Все звезды находятся на фиксированной орбите и каждый раз возвращаются в точно такое же место».

Джо Роган, ярый критик плоскоземельщиков, разбивал теорию: «Они утверждают, что не существует изображений Земли в ее полном объеме. Но это не так. Есть изображения Земли, которые снимаются спутником каждые 10 минут в высоком разрешении.

Вы можете получить к ним доступ в любое время в интернете. Люди смотрят на эти фото и говорят, что они поддельные, но утверждают, что вокруг Антарктиды есть ледяная стена, перейдя которую можно упасть в бездну. Где же фото этой стены?»

Митчеллу не понравилась критика Рогана: «Если я называю кого-то глупым, смеюсь над его убеждениями, то должен объяснить почему. Если он [Роган] хочет назвать меня глупым, то пусть проведет дебаты. И объяснит, почему я глупый и в чем ошибаюсь. А я в свою очередь объясню, почему считаю, что он не прав».

Митчелл не доверяет снимкам со спутника. Сделанное NASA фото галактики «Колесо Телеги» он назвал «отфотошопленным дерьмом», а само космическое агентство обвинил в воровстве налогов простых американцев. Он считает, что NASA – зло, потому что «на их лого изображен язык змеи».

«Они выдумывают ложь, такую как Большой взрыв и посадку на Луну, потому что элиты не хотят, чтобы вы поклонялись Богу! Настоящее исследование приведет вас обратно к Иисусу, как это произошло со мной!» – написал Митчелл в соцсетях.

Коронавирусный заговор и обвинения против американского правительства в допущенном масс-шутинге

Брайс Митчелл – рупор теорий заговора:

• Не отрицает само существование коронавируса (даже хотел заразиться им, чтобы укрепить иммунитет), но сомневается в его происхождении: «Я думаю, что коронавирус был создан правительством. Они создали этот проклятый вирус и намеренно заразили людей, чтобы вызвать хаос. Некоторые люди заработали на этом хорошие деньги».

• Видит конспирологию в результате боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Махачев победил судейским решением, но вызвал споры из-за итога. Митчелл считает, что бой был куплен: «Он [Махачев] привлекает все эти деньги из Среднего Востока. Все богатые люди мира именно оттуда. Думаю, они просто заплатили судьям. Я знаю, что Алекс Волкановски победил решением. Не думаю, а знаю. И я не глупый. Вы не убедите меня, что этот бой не был сфальсифицирован».

• Еще одна теория заговора связана с масс-шутингом. 24 мая 2022 года 18-летний Сальвадор Рамос проник в начальную школу в техасском городе Ювальде, где расстрелял 19 детей и двух учителей. Митчелл раскритиковал полицейских, которые зашли в школу лишь спустя час после начала стрельбы.

Митчелл объяснял: «Правительство вмешивается в такие инциденты со стрельбой. Я верю, что им [полицейским] было приказано оставаться в стороне, сидеть снаружи школы, пока невинные люди погибали. Все это было сделано для того, чтобы у них был повод запретить винтовку AR-15 (у открывшего стрельбу Рамоса было именно такое оружие)».

Митчелл, активный сторонник права владения оружием, сказал, что не поддержит правительство в этой теме: «Лучше я умру от пуль, чем от голода, потому что как только они заберут ваше оружие, то начнут морить вас голодом до смерти, как сделали это с евреями».

Многим не нравятся его конспирологические теории, которые плодят дезинформацию в обществе. Ответ Митчелла критикам: «Мне говорят: «Заткнись и дерись». Знаете что? Вам не обязательно смотреть мои интервью. Вместо того чтобы просить замолчать, не хотели бы вы просто перестать слушать меня, если мои политические взгляды вас не устраивают? В конце концов, я знаю, что многие люди разделяют мои взгляды, и всегда открыт к обсуждениям и дискуссиям».

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari, Douglas P. DeFelice