«Он был таким скользким...»

Боец UFC Гилберт Бернс обвинил Хорхе Масвидаля в использовании лосьона для кожи перед поединком на турнире UFC 287. Такие методы считаются запрещенными и создают преимущество перед соперниками.

Лосьон? Чего-чего?

«Ваше тело поглощает лосьон, а когда начинаешь сильно потеть... Он был таким скользким...»

После боя Гилберт Бернс рассказал, почему не финишировал Хорхе Масвидаля: «Я знаю все подобные старые трюки, которые делают эти парни. Знаете, как это происходит? Они просыпаются, принимают первый душ и наносят на тело много лосьона. Кожа впитывает его, и через три часа вы делаете это снова.

Дальше вы повторяете это снова и снова. Ваше тело поглощает лосьон, а когда начинаешь сильно потеть... 100%, он сделал это. Не «возможно», а на 100% точно. Он был таким скользким... Я должен отдать должное этому парню. Он знает толк в таких хитростях».

В ответ Масвидаль сказал, что никогда не жульничал, а Бернс только задевает его имя. Сейчас невозможно однозначно ответить, использовал ли Масвидаль запрещенные методы или нет.

Гилберт Бернс описал технику «greasing» (смазывание). Это нелегальное использование средств, которые повышают скольжение тела бойца и дают ему преимущество в бою. К ним относятся крем, лосьон или масло, которые наносятся на тело бойца перед поединком.

Это запрещено правилами большинства организаций, включая UFC. Бойцу становится сложнее зацепиться за противника или удержать его в партере, так как тело становится увлажненным и скользким.

Пятикратный чемпион ADCC (чемпионат мира по грэпплингу) джитсер Гордон Райан раскрыл способы, которые используют бойцы:

1. Смазывание тела. Именно в этом Бернс обвинял Масвидаля. Если раньше бойцы использовали вазелин, то теперь чаще выбирают детский лосьон от «Johnson & Johnson». По словам Райана, текстура детского лосьона более тонкая, чем у вазелина, поэтому он легче впитывается в поры кожи.

Бойцы наносят лосьон за 1-2 часа до начала поединка. Затем он высыхает и становится невидимым. Уже во время поединка поры на коже раскрываются и активированный лосьон покрывает собой тело бойца.

2. Замачивание волос в лосьоне. Бойцы за день до поединка наливают лосьон в тазик, а затем окунают туда волосы. Через некоторое время средство крепко впитывается, а в день поединка волосы становятся сухими. Как только боец начинает потеть, лосьон покрывает собой все тело.

Еще один способ – использование геля для волос. Из минусов: рефери может легко обнаружить его во время проверки бойца перед выходом в октагон.

Перед и во время поединков бойцам наносят на лицо вазелин. Это разрешено?

Да. Сейчас правила позволяют бойцам использовать ограниченное количество вазелина на щеках, бровях, лбу, висках и носу перед боем. Во время поединка проводить такие манипуляции между раундами могут лишь катмен или лицензированный угловой.

При этом боец не может самостоятельно нанести средства на спину или руки и выйти на поединок. Все процедуры должны осуществляться только уполномоченными лицами. Нарушение правила может привести к наказанию со стороны судей и организации, проводящей поединок.

Би Джей Пенн обвинял Сен-Пьера в использовании вазелина во время боя, а Махачев просит соперников мыть голову и не наносить гель

Би Джей Пенн после поражения Жоржу Сен-Пьеру на UFC 94 обвинил соперника в использовании запрещенных методов. В перерыве между первым и вторым раундом тренеры Сен-Пьера нанесли на его спину и плечи вазелин, что было и остается полностью незаконным.

Начиная со второго раунда, Сен-Пьер доминировал над Пенном в партере. Би Джей, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, пытался использовать гард, но его ноги скользили по спине соперника. Избиение продолжалось до четвертого раунда, после которого команда Би Джея выбросила полотенце.

Дана Уайт признал нарушения со стороны Сен-Пьера, но защищал. По его мнению, виноват угловой Фил Нерс. «Думаю, он [Фил Нерс] точно знал, что наносит запрещенный лосьон. Я уверен в этом. Никто не может мне сказать обратное. Я посмотрел запись миллион раз», – сказал Уайт.

Ислам Махачев признавался, что самый тяжелый поединок в UFC он провел в 2016 году против Криса Уэйда. Тогда Махачев несколько минут пытался провести удушающий треугольником – но неудачно.

«Если пересмотреть бой, можно увидеть, что прическа у Уэйда была намазана гелем, – вспоминал Махачев. – Я не мог держать захват – он постоянно уходил. Я вообще не понимал, что происходит. Сначала думал, что физической мощью он разрывает мои ноги и я не могу нормально затянуть треугольник.

Потом пересмотрел и уже понял, в чем была причина. Когда соперники мажут гель, чтобы их прическа стояла, то этот гель, как они потеют, стекает по телу, и они становятся просто как в масле. С тех пор я прошу своего менеджера, чтобы он перед боем вместе с судьей просил всех моих соперников, кто мажет гель на голову, ее помыть».

Как с этим бороться?

1. Атлетические комиссии должны активнее мониторить бойцов в часы перед боем. Перед выходом спортсменов в клетку представитель комиссии должен проверять кожу бойца на наличие признаков использования лосьона или крема.

Повышение контроля уже дает результаты. Пример – когда Карла Эспарза обвинила Клаудию Гаделью в использовании лосьонов. Гаделья ответила на обвинения и сослалась на строгий контроль со стороны комиссии: «Мы живем в 2020 году. Комиссия следит за каждым моим шагом, начиная от приезда на стадион и до выхода в октагон. Как я могла бы использовать лосьон?»

Но нельзя исключать человеческий фактор, который может привести к нарушениям правил. К примеру, если атлетическая комиссия в Лас-Вегасе работает безупречно, то нельзя быть уверенным, что в другом городе или штате не будет допущено каких-либо ошибок. Например, во Флориде, где последний бой проводил Хорхе Масвидаль. Была ли проверка перед выходом в октагон тщательной? Следили ли члены комиссии за тем, чтобы на него не нанесли лосьон?

2. Второй шаг – ношение рашгарда во время боя. Рашгарды – это облегающие футболки из спандекса или лайкры, которые предназначены для сохранения сухости кожи и предотвращения нанесения смазочных веществ.

Сейчас запрет на ношение любой одежды на верхней части тела – часть правил ММА, но касается только мужчин и не распространяется на женщин. Но если посмотреть на поединки женских дивизионов, то видимых недостатков, которые могут возникнуть при использовании рашгардов, нет. При этом они кардинально решают проблему.

На турнирах ADCC давно существует традиция, позволяющая атлетам выбирать одежду для поединка. Например, Гордон Райан вышел в рашгарде на поединок против Ники Родригеза, которого до этого неоднократно обвиняли в использовании лосьонов: «Я много раз видел то, как он «смазывался» перед соревнованиями. Я надел рашгард с длинными рукавами на ADCC только ради одного матча, потому что знал, что он [Ники Родригез] будет намазанным».

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Maddie Meyer