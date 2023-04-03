13 комментариев

Высказался даже Ислам Махачев.

В ММА большой межнациональный конфликт: боец Максим Дивнич выступил против строительства мечети в Москве. Его травят в интернете, а ситуацию прокомментировали даже звезды – чемпион UFC Ислам Махачев и Хасбик.

Спор вызвало возможное место строительства мечети (на 60 тысяч человек) – рядом с православным храмом

С февраля в соцсетях обсуждалось возможное строительство мечети на 60 тысяч человек на востоке Москвы – в Косино-Ухтомском районе. По неподтвержденной информации, она станет самой большой в России: там разместят исламский центр, медресе (мусульманскую школу), гостиницу и ряд хозяйственных построек. Все это – рядом с православным храмом и Святым озером, почитаемым верующими.

По легенде, озеро возникло на месте церкви, которая провалилась под землю. Его прозвали святым из-за целебных свойств воды – считается, что там залечивали раны воины после Куликовской битвы. В СССР воду Косинских озер изучали биологи, а на территории недолго действовал заповедник.

На месте установлена табличка, что строится не мечеть, а транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». Власти пока не дали официальный ответ жителям, а управа не подтвердила строительство мечети. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов узнал про стройку из СМИ:

«Мы в Духовном управлении информацией о таком проекте не владеем. Мы не планировали ничего там строить, тем более, если речь идет о таком крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет».

По версии протестующих, землю выкупил бизнесмен, который хочет построить исламский центр – прямо на берегу Святого озера. Жители не верят в официальный план строительства и распространяют в соцсетях альтернативный – с огромной мечетью на карте: «ТПУ по данному проекту занимает порядка одного гектара. Куда остальные девять гектаров, которые уже огорожены забором, делись?»

Жители не выступают против мусульман, но их возмущает выбранное место – не только священное, но и экологически ценное: «Мы вовсе не против мусульман, как некоторые пытаются это представить. Но, во-первых, те, кто живет здесь десятилетиями, заслуживают честной информации. И, во-вторых, зачем строить мечеть рядом с православными святынями?

Мы мирно живем рядом с мусульманами, и они и сами понимают, что для нас это священные места. Мусульмане, которые живут в этом районе сами против строительства мечети на территории, где столько православных святынь. Если сейчас коренное население с приезжими живут мирно, то это строительство гарантированно посеет вражду».

«Мне страшно представить, что где-то в Грозном или Махачкале на святом для мусульман месте построят православный храм»

Против строительства мечети выступил боец ММА Максим Дивнич. Он родился в Луганской области, но проживает в Москве. Дивнич пригласил православных на молебен к святому Озеру:

«Хотел бы немного раскрыть эту тему. Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек. Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма?

И самое главное, что я узнал: эту мечеть собираются построить на святом православном месте. На Святом Православном озере, там стоит храм. Мне страшно представить, что где-то в Грозном или Махачкале на святом для мусульман месте будут строить православный храм.

Мне кажется, свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мне непонятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы? Призываю всех православных приходить в этот храм, мы обязаны отстаивать свои святыни. Почему мы должны разрешить на этом месте строительство мечети? Лично я против этого. Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против ислама, Корана и мусульман я не имею».

Дивнич был чемпионом М-1 в легком весе, но стал популярным в лиге Hardcore. В поп-ММА он дважды победил звезду индустрии Мохаммада «Персидского дагестанца» Хейбати. Дивнич – православный, выходит на бои в образе казака, воспитывает детей и пропагандирует ЗОЖ. Он обладает активной гражданской позицией и хочет создать общественную организацию.

Молебен в храме у Святого озера превратился в народный сход, в котором участвовали спортсмены: экс-боец UFC Константин Ерохин, боксер Алексей Папин, Михаил Тарабрин из Hardcore и сам Дивнич. Бойцы записали видео, в котором заверили: «Мы здесь будем до тех пор, пока нам не озвучат решение, что здесь никакой мечети не будет».

Отмечается, что 16 тысяч православных оставили подписи в поддержку позиции. Против строительства выступили даже военные из зоны СВО (так они представились на видео): «Не дадим посрамить нашу веру православную! Братья и сестры, мы с вами!»

Из-за травли Дивнич задумался о завершении карьеры. Махачев высказался: «Мечетей и мусульман будет все больше!»

Реакция бойцов-мусульман на протест Дивнича оказалась резкой: его оскорбляли коллеги по Hardcore, называли нацистом и требовали построить мечеть. Чемпион UFC Ислам Махачев опубликовал фото молящихся на улице мусульман с надписью: «Сколько бы не препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!»

Блогер Хасбик опубликовал то же фото и оставил два сообщения: «Больше не приедешь на сборы сюда» и «Турист больше не езжай сюда к нам». На это Дивнич, который часто тренировался в Дагестане, ответил: «А ты в Москву».

Чемпион Hardcore Сослан Асбаров написал короткий пост: «Вы посмотрите просто на этих чепушил, вас кто обидел?» Боец поп-ММА Юсуф Алипханов продолжил: «Шакалы решили открыть пасть. Теперь вы знаете нутро этих нечестей. Мечеть построят в этом месте, а этих шакалов наказать!»

Дивнич опубликовал сообщения, которые получает в соцсетях. Почти в каждом – оскорбления его религии, национальности, семьи и детей. Дивнич призвал всех успокоиться: он против выбранного места и масштаба строительства, а не мусульман и их религии.

На фоне травли Дивнич задумался о завершении карьеры. Теперь его считают нацистом, а Хейбати прямо угрожает: «В Москве либо я, либо наши тебя поймают по-любому».

«Фактически я поставил крест на спортивной карьере, – заявил Дивнич. – На мероприятиях, конференциях, боях – 90% мусульман. Или мне нужно туда приезжать с вооруженной охраной 50 человек, хотя, думаю, за час все эти диаспоры могут собрать несколько тысяч человек. Сейчас меня очень разогнали по всем кавказским, таджикским, узбекским, казахским, киргизским пабликам. Вырезали слова из контекста и пишут, что я против ислама и мусульман. Угроз очень много, очень, в том числе и от известных бойцов».

Конфликт произошел из-за недопонимания – власти даже не подтвердили строительство объекта. Мусульмане давно просят дополнительные мечети в Москве, но выбранное место не устроило жителей.

Так же было в Екатеринбурге, где в религиозном конфликте участвовали бойцы ММА. Тогда Иван Штырков и другие помогали миллиардеру Алтушкину построить огромный храм в парке. Но жители выступили против, поэтому стройку перенесли – через опрос они выбрали другое место.

Политолог Максим Шевченко уверен, что конфликт – провокация. Религиозный центр построят, но в другом месте, объединив все конфессии:

«Строительство мечети в Косино, у святого озера, это политтехнологическая выдумка. Мечеть собираются строить (вместе с церковью, дацаном и синагогой) на Коммунарке. Но нужен публичный и затяжной межнациональный конфликт, чтобы отвлечь внимание общественности от непрерывных успехов и побед.

Все кончится тем, что власть пойдет навстречу русскому народу и под счастливые клики «Славься! Славься!» (как в опере «Жизнь за царя») перенесет мечеть на Коммунарку. И все будут довольны и благодарны начальству. Я лично за то, чтобы сами люди, в рамках местного самоуправления, решали, что, где и когда им строить или ломать».

Фото: instagram.com/islam_makhachev; instagram.com/max_divnich; Муниципальный округ Косино-Ухтомский