Как нейросеть видит звезд UFC в России: Конор – крестьянин, Волкановски – десантник, Диаз – гопник
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Нейросети настолько вплелись в современную жизнь, что на Sports.ru даже вышло интервью о футболе с ChatGPT – тем самым чат-ботом, который написал студенту диплом.
Что будет, если через нейросеть поместить бойцов UFC в российские реалии – как минимум так их видит искусственный интеллект? В Midjourney (генерирует изображения с помощью команд, которые называются промтами) под каждого бойца мы задали определенные критерии.
Для понимания механики: чтобы получить желаемый результат, мы загрузили в нейросеть референсы (фотографии бойцов), с помощью которых искусственный интеллект воссоздал лица спортсменов. Благодаря промптам для картинок задавались остальные параметры: одежда, позы, жесты.
И вот результат.
• Деревенский Конор Макгрегор (где-то под Саратовом?). Хотя больше похож на викинга:
• Исраэль Адесанья на рынке:
• Алекс Волкановски – теперь десантник:
• Джон Джонс в очереди на почте (шутка, что посылки через «Почту России» идут столько же, сколько мы ждали возвращения Джонса в октагон):
• Нейт Диаз – где-то у подъезда. Без семечек, но тоже опасно:
• Жорж Сен-Пьер – то ли косплей на Данилу Багрова, то ли какой-то мужик из очереди в Мавзолей:
• Тони Фергюсон в хоккейной форме сборной СССР:
• Все просто: Хабиб Нурмагомедов в шапке-ушанке:
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