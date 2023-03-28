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Как нейросеть видит звезд UFC в России: Конор – крестьянин, Волкановски – десантник, Диаз – гопник

UFC UFC
Хорхе Масвидаль Хорхе Масвидаль
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Нейт Диаз Нейт Диаз
Джон Джонс Джон Джонс
Александр Волкановски Александр Волкановски
MMA MMA
Жорж Сен-Пьер Жорж Сен-Пьер
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Тони Фергюсон Тони Фергюсон
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Похожи?

Нейросети настолько вплелись в современную жизнь, что на Sports.ru даже вышло интервью о футболе с ChatGPT – тем самым чат-ботом, который написал студенту диплом.

Что будет, если через нейросеть поместить бойцов UFC в российские реалии – как минимум так их видит искусственный интеллект? В Midjourney (генерирует изображения с помощью команд, которые называются промтами) под каждого бойца мы задали определенные критерии.

Для понимания механики: чтобы получить желаемый результат, мы загрузили в нейросеть референсы (фотографии бойцов), с помощью которых искусственный интеллект воссоздал лица спортсменов. Благодаря промптам для картинок задавались остальные параметры: одежда, позы, жесты.

И вот результат.

•‎ Деревенский Конор Макгрегор (где-то под Саратовом?). Хотя больше похож на викинга:

•‎ Исраэль Адесанья на рынке:

•‎ Алекс Волкановски – теперь десантник:

•‎ Джон Джонс в очереди на почте (шутка, что посылки через «Почту России» идут столько же, сколько мы ждали возвращения Джонса в октагон):

•‎ Нейт Диаз – где-то у подъезда. Без семечек, но тоже опасно:

•‎ Жорж Сен-Пьер – то ли косплей на Данилу Багрова, то ли какой-то мужик из очереди в Мавзолей:

•‎ Тони Фергюсон в хоккейной форме сборной СССР:

•‎ Все просто: Хабиб Нурмагомедов в шапке-ушанке:

Фильм, в котором снимется Конор – ремейк боевика 80-х с Джилленхолом. Как прошли съемки на турнире UFC в Лас-Вегасе?

4 комментария

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Николай Т
Адесанью там продают что-ли?)
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NaGLiY
"Исраэль Адесанья на рынке" - расистские шутки?
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3a_3eHuT
Сен-Пьер так-то не Данилу косплеит, а Володьку скорее, да и Кремль позади...
+2
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Yhlas Bayramow
Нейт Диаз😎😎😎😎
0
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