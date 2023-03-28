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Нейросети настолько вплелись в современную жизнь, что на Sports.ru даже вышло интервью о футболе с ChatGPT – тем самым чат-ботом, который написал студенту диплом.

Что будет, если через нейросеть поместить бойцов UFC в российские реалии – как минимум так их видит искусственный интеллект? В Midjourney (генерирует изображения с помощью команд, которые называются промтами) под каждого бойца мы задали определенные критерии.

Для понимания механики: чтобы получить желаемый результат, мы загрузили в нейросеть референсы (фотографии бойцов), с помощью которых искусственный интеллект воссоздал лица спортсменов. Благодаря промптам для картинок задавались остальные параметры: одежда, позы, жесты.

И вот результат.

•‎ Деревенский Конор Макгрегор (где-то под Саратовом?). Хотя больше похож на викинга:

•‎ Исраэль Адесанья на рынке:

•‎ Алекс Волкановски – теперь десантник:

•‎ Джон Джонс в очереди на почте (шутка, что посылки через «Почту России» идут столько же, сколько мы ждали возвращения Джонса в октагон):

•‎ Нейт Диаз – где-то у подъезда. Без семечек, но тоже опасно:

•‎ Жорж Сен-Пьер – то ли косплей на Данилу Багрова, то ли какой-то мужик из очереди в Мавзолей:

•‎ Тони Фергюсон в хоккейной форме сборной СССР:

•‎ Все просто: Хабиб Нурмагомедов в шапке-ушанке: