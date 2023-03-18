Турнир, на котором сорвался бой Хабиба и Фергюсона.

Конор Макгрегор возвращается. Пока что – как тренер The Ultimate Fighter. В 2015 году он уже участвовал в шоу и сделал сезон особенным.

Как это было?

Сорвавшийся бой Хабиба и Фергюсона, драка на съемках, разбитые очки

Формат сезона TUF 22 с участием Конора – Европа против США. Макгрегор стал тренером европейских бойцов, американцев тренировала легенда легчайшего веса Юрайя Фэйбер. Несмотря на то, что драфт – неотъемлемая часть шоу, Конор и Фэйбер не проводили отбор участников.

В итоге тренеры не дрались друг с другом, но это не снизило напряжение. В первый же день съемок Конор подметил, что Фэйбер выглядит как 50-летний скейтбордист – в ответ получил упреки за чувство стиля и эпатажные наряды.

В команду Фэйбера попали Билли Куарантилло (семь боев в UFC), Крис Гритцмахер (семь боев в UFC), Джулиан Эроса (10 боев в UFC), Тан Ли (чемпион ONE) и Райан Холл (шесть боев в UFC). В команде Макгрегора успешную карьеру построил только Артем Лобов.

Но дефицит таланта в команде Конора компенсировалась его вовлеченностью: он сильно огорчался, когда те не прислушивались к его советам. Однажды Конор в гневе разбил пару дорогих очков – член его команды не придерживался плана на бой и проиграл.

Конор рассорил команду Фэйбера. Ти Джей Диллашоу, согласившийся быть ассистентом Фэйбера на время шоу, дополнительно тренировался в зале «Bang Muay Thai» Дуэйна Людвига.

Фэйбер и Людвиг давно конкурировали, поэтому решение Диллашоу сотрудничать сразу с двумя залами показалось Конору подозрительным: «Я много раз говорил Юрайе, что ему нужно понять, кто с ним, а кто против него. Я ценю верность и презираю нелояльных людей. Считаю Ти Джея предателем. Этот парень – змея».

Обвинения Конора спровоцировали массовую драку на съемках. Потасовку устроил Коди Гарбрандт, который заступился за команду – бойцов разняли. Спустя несколько месяцев после завершения съемок Диллашоу со скандалом прекратил сотрудничество с залом Юрайи Фэйбера, а Коди Гарбрандт согласился с Конором:

«То, как Ти Джей покинул Team Alpha Male [команда Фэйбера], было настоящим предательством. Он лгал команде и людям, помогавшим ему. Юрайя давал ему деньги и жилье, а он интриговал и строил заговоры. Мы спрашивали его – с нами он или нет, но он оказался змеей и предателем».

На The Ultimate Fighter 22 Хабиб Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном, но помешала травма ребра у Хабиба. В итоге Фергюсон провел бой с Эдсоном Барбозой, победил удушающим приемом и забрал бонусные 100 тысяч долларов – за лучший поединок и выступление вечера.

«Поздравляю жопоголового болвана». Конор проиграл в конкурсе с арбузами и порвал штаны, когда праздновал победу Лобова

• На шоу соревнуются не только бойцы, но и тренеры. Они участвуют в специальных испытаниях, за победу в которых можно заработать ценные призы для всей команды. Макгрегор и Фэйбер поднялись в воздух на вертолете и сбрасывали оттуда арбузы на огромную мишень. Приз для победителя – 10 тысяч долларов и полторы тысячи на каждого члена команды.

Фэйбер оказался точнее и один раз даже попал в центр круга. Конор разочаровался из-за поражения: «К черту этот конкурс. Тошнит от него, чувствую себя отвратительно. Не люблю проигрывать. Поздравляю жопоголового болвана».

• В предпоследней серии шоу Артем Лобов нокаутировал Джулиана Эросу и вышел в финал турнира. Конор радовался и, запрыгнув в октагон, даже порвал штаны: «Когда Артем побеждает – эмоции берут надо мной верх. Сегодня я был за это наказан. Но это того стоило, ведь я отпраздновал победу вместе с другом».

В финале шоу Лобов должен был встретиться с Саулем Роджерсом, но у того возникли проблемы с визой. Его заменил Райан Холл. Бой прошел в основном карде, а сам турнир возглавил поединок Фрэнки Эдгара и Чеда Мендеса.

• Бой между Лобовым и Холлом прошел всю дистанцию и закончился победой американца, который до сих пор выступает в UFC. На следующий день Конор дрался на UFC 194. На 13-й секунде поединка за пояс в полулегком весе Конор финишировал Жозе Альдо и стал новым чемпионом. Макгрегор оформил самый быстрый нокаут в истории титульных боев UFC и превратился в мировую звезду. Следующий бой Конор провел с Нейтом Диазом – и проиграл.

• Позже Юрайя Фэйбер говорил, что вместо Диаза именно он должен был подраться с Макгрегором: «Многие не знают, но мне предлагали бой с Конором на очень коротком уведомлении. Я собирался подняться на две весовые категории и подраться с ним. Но Конор хотел Нейта – и вы видели, к чему это привело».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/John Locher; Gettyimages.ru/Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC