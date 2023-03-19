7 комментариев

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Спорное поражение Усмана от Эдвардса: экс-чемпион доминировал весь бой, но не получил пояс. Почему?

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Леон Эдвардс Леон Эдвардс
Усман - Эдвардс
Камару Усман Камару Усман
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Судьи отдали только один раунд из пяти.

Камару Усман считался королем полусреднего веса, когда проиграл Леону Эдвардсу в августе-2022. Он был лучше в течение четырех раундов и забирал бой на карточках судей, но рухнул в нокаут – первый в карьере. Заготовленный удар от Эдвардса прервал серию Усмана из 15 побед подряд в UFC.

Усман был фаворитом трилогии с Эдвардсом. Весь бой прессинговал, но не впечатлил – плохо контролировал в партере и меньше попадал

Бойцы уже встречались в 2015-м – тогда выиграл Усман, проводивший второй поединок в UFC. В 2022-м счет противостояния стал равным, а на UFC 286 в Лондоне состоялась трилогия: Усман вернулся за поясом, а Эдвардс его защищал – при домашних трибунах.

До боя говорили, что 35-летний Усман может закончить карьеру из-за проблем с коленями. В 2019-м он рассказывал, что перенес на них пять операций и три года не бегал из-за болей. На взвешивании фанаты удивились плохому состоянию коленей Усмана. Кажется, из-за травм он стал хуже бороться – это сделало стиль более уязвимым. Но все равно подошел к трилогии фаворитом.

Третий бой с Эдвардсом начался в стойке: чемпион работал на контратаках, много двигался, не застаивался у сетки, чтобы не пропустить перевод. Усман прессинговал, но мало попадал, суетился и выглядел медленнее обычного. Но сделал главное: забрал центр октагона – это основа его стиля.

Во втором раунде Усман тяжело попал и легко перевел Эдвардса в партер, где забрал спину, но без обострения. Эдвардс продолжал работать на контратаках, полностью отдав центр клетки. В третьем – Эдвардс избежал очередного тейкдауна, схватившись за сетку. Рефери Херб Дин посмотрел повтор и снял с него балл.

В четвертом раунде Усман снова был активнее, но серьезного урона не наносил. А в пятом – Эдвардс активизировался: много и тяжело попадал – Усман замедлился. Но достоял до конца, съев остаток раунда неудачными тейкдаунами и клинчем у сетки.

Стиль Усмана – постоянный прессинг: он занимает центр октагона, поддавливает к сетке, где обычно выходит в клинч, реже – бросается за тейкдауном. Даже если перевода нет, это влияет на решение судей. Поэтому в бою с Усманом нельзя быть пассивным и выживать.

Эдвардс выбрасывал опасные панчи, но работал вторым номером, выцеливая чистые попадания. В четырех раундах из пяти он победил по акцентированным ударам, но в трех из пяти – уступил по попаданиям в голову. Он был меньше заточен на нанесение урона, хотя и пережил все попытки Усмана перевести бой в партер. 

Прессинг Усмана не впечатлил судей – они отдали Эдвардсу четыре из пяти раундов. Следующий претендент – Ковингтон

Эдвардс выиграл по очкам большинством голосов судей (47-47, 48-46, 48-46). Они отдали чемпиону все раунды, кроме третьего, в котором с Эдвардса сняли балл. Независимые журналисты на сайте mmadecisions.com в большинстве поддержали решение судей. Но у многих фанатов остались вопросы – из-за пассивности Эдвардса, который весь бой работал у сетки, принимал урон и пропустил несколько тейкдаунов (хоть и быстро поднялся). 

Усман признался, что считал себя победителем и опроверг слухи об отставке: «Знаешь, я сделал достаточно для победы, но понимал, что это был близкий бой. Отличный план на бой, отличный. Говорил, что мы с Леоном снова встретимся, но это не все – еще увидимся.

Я всегда уважал его за все, чего он достиг. Уважение. Лондон, у вас отличный чемпион. Когда меня можно увидеть в титульной гонке? Нужно все обсудить с тренерами. Я из тех ребят, кто не может долго сидеть на месте. Всегда нужно что-то делать».

Эдвардс был уверен в победе и назвал главные компоненты – больше чистых ударов и хорошая защита от борьбы: «Думал ли я, что достаточно сделал для победы? Да, 100%. У него не проходили тейкдауны, я пробивал более жесткие удары, разбил его ноги. Но отдаю должное Камару: это был мой самый сложный бой в карьере. Хочу сказать ему спасибо за то, что он потрясающий соперник».

Реванша не будет: Дана Уайт объявил, что следующим соперником Эдвардса станет Колби Ковингтон, который был запасным, приехал на арену и бушевал на трибунах перед камерами после поражения Усмана.

Реванш-титульник между Усманом и Эдвардсом и Физиев против Гейджи: онлайн UFC 286 в Лондоне

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Фото: East News/Alejandro Salazar/PxImages/Icon Sportswire, Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports

7 комментариев

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Олег Кайзер
Эдвардс с Ковингтоном, Усман с Чимаевым
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coldplay777
Что за клоун автор этой статьи?
Дурачок, где там Усман доминировал?
+1
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Одилжон Зиявиддинов
Автор смотрел повтор из первого боя? Где тут Усман доминировал? Вообще ничего не показал.
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Temirlahn
Усмана тактику все уже изучили и разобрали, Хабиба ждало тоже самое, рано или поздно, ушел во время. В этом его величие.
+1
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Vlad Cojocaru
Чего там спорного то? поставил 100$ на Усмана за 1.40. думал легкие 40 баксов на расчитывать было не на что, слабый матч показал Марти, да и 35 ему уже…
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alx_lv
Статью писал комментатор матч тв)
+5
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+5
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Расуль Мухаметов
В каком месте он доминировал? пропускал удары и плохо переводил, Леон сразу вставал. и Камару настолько быз запуган, что съедал своими кубиками кики.
+9
0
+9
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