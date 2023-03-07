Дана Уайт – тоже в деле.

UFC 285 стал не только моментом для возвращения Джона Джонса, но и площадкой для съемок ремейка «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором.

Что известно о фильме, съемки сцен которого прошли прямо во время реального турнира?

Оригинальный фильм чуть не провалился в прокате и разозлил критиков

«Дом у дороги» – боевик 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. Сюжет фильма разворачивается в маленьком городе на границе штата Миссури, куда переезжает легендарный вышибала Джеймс Далтон. Устроившись в бар «Две двойки», Далтон сначала навел порядок там, а потом объявил войну городской мафии.

Несмотря на 15-миллионный бюджет, «Дом у дороги» с трудом отбил вложения. Фильм разгромили критики – его номинировали сразу в четырех категориях на ежегодную антинаграду «Золотая Малина».

Негативные отзывы не помешали фильму стать культовым, поэтому решение о его переосмыслении не стало неожиданностью.

В центре сюжета ремейка будет все тот же вышибала Далтон. Отличие от оригинала в том, что современный Далтон – экс-боец UFC, чем объясняются его выдающиеся бойцовские навыки. Его роль досталась актеру Джейку Джилленхолу.

Вместе с Джилленхолом снялся бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор. Для Конора участие в «Доме у дороги» станет дебютом в большом кино: «В Голливуде нет никого, кто обладал бы навыками или способностями делать то, что делаю я в этом фильме. Рекорды кассовых сборов. Награды».

Кого он сыграет – пока неизвестно. Deadline писал, что в Голливуде давно планировали поработать с Макгрегором, но для кинодебюта он хотел особенную роль. Планируется, что в ремейке «Дома у дороги» Конор сыграет отдельного персонажа, а не самого себя.

Как прошли съемки: Уайт предложил проверить Джилленхола на допинг, в фильме появятся Баффер и Кормье

Актеры и съемочная группа появились еще на церемонии взвешивания UFC 285 – к зрителям вышел Конор Макгрегор и попросил их помочь в съемке эпизода. Джилленхол представили как Элвуда Далтона – претендента на титул чемпиона в среднем весе.

Самого чемпиона и оппонента Далтона сыграет экс-боец UFC Джей Хирон. Хирон провел четыре боя в промоушене и даже дрался с Жоржем Сен-Пьером и Тайроном Вудли, но ни разу не победил.

Сцена битвы взглядов соперников закончилась потасовкой, а Джилленхол в образе Далтона прокричал в микрофон: «Не могу поверить, что шесть недель готовился ради боя с этим куском дерьма. Дайте мне титул! Погнали, ублюдок!»

Съемка сцены потребовала несколько дублей. В ней участвовал не только комментатор Джон Аник, но и президент UFC Дана Уайт, которого сильно впечатлила физическая форма Джилленхола: «Что я могу сказать? Джейк выглядит великолепно. Думаю, допинг-офицерам стоит его проверить».

По сюжету герой Джилленхола появляется в октагоне. Роль комментатора у клетки исполнил Даниэль Кормье. В предварительном карде UFC 285, который прошел на следующий день после взвешивания, съемки фильма продолжились.

В самом начале был снят эпизод с выходом Далтона к октагону, после чего последовала сцена с участием ринг-анонсера Брюса Баффера – он тоже исполнит роль камео.

Ключевая сцена двух съемочных дней – концовка боя Далтона и Харриса, персонажа Джея Хирона. На завирусившихся кадрах Далтон принимает тяжелые удары от Харриса, но находит силы на камбэк – и нокаутирует соперника коленом в прыжке.

Интересная деталь: несмотря на то что оппонент лежит без сознания, персонаж Джилленхола добивает Харриса и игнорирует требование рефери остановиться. Видимо, нарушение правил Далтоном и станем двигателем сюжета фильма.

Ремейк «Дома у дороги» выйдет в прокат в 2023 году.

Фото: imdb.com; East News/Patrick T. Fallon / AFP; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency