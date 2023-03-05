«Бог выбрал меня». Чтобы вернуть величие, Джонс ушел в религию и помирился с невестой, которую избивал при детях

Для победы над Ганом победил себя.

Джон Джонс победил Сирила Гана и стал чемпионом тяжелого веса UFC. Он шел к этому три года – и параллельно чуть не разрушил семью.

Как Джонс пересобрал себя и, кажется, отказался от образа злодея?

Джонс всю карьеру нарушает законы и сформировал образ злодея: бил невесту и смеялся над Кормье из-за убитого отца

Джонс – великий боец, но вне клетки всегда был плохим парнем: скандалил, домогался до женщин, попадал в ДТП. Вот список преступлений Джонса, которые дошли до суда (их могло быть больше):

• В мае 2012-го пьяный Джонс въехал на «Бентли» в столб в Нью-Йорке. Был арестован за вождение в нетрезвом виде, заплатил штраф в тысячу долларов и на шесть месяцев лишился водительских прав.

• В апреле 2015-го Джонс устроил аварию: проскочил на красный свет и столкнулся с двумя автомобилями. Скрылся с места происшествия, оставив в одной из машин беременную женщину. Был приговорен к 18 месяцам испытательного срока, но избежал уголовного наказания, согласившись заниматься благотворительностью.

• В апреле 2019-го Джонс обвинялся в сексуальных домогательствах и нападении на официантку стриптиз-клуба: шлепал, сажал на колени и целовал в шею. Когда та сопротивлялась, начал душить. Изначально Джонс отрицал вину, но позже признался. В итоге ему запретили посещать стриптиз-клуб и 90 дней совершать какие-либо правонарушения, употреблять алкоголь или наркотики.

• В марте 2020-го Джонса арестовали за вождение в нетрезвом виде и стрельбу из пистолета. В час ночи он палил в воздух из автомобиля – при проверке оказалось, что у него нет страховки. Джонс пошел на сделку и получил год испытательного срока, 48 часов общественных работ и штраф в 500 долларов. Дополнительно он прошел 90-дневную программу лечения от наркомании.

Стиль жизни Джона Джонса – песня Кровостока, как хорошо быть плохим: он провел лучшие годы карьеры в образе злодея и делал плохие вещи, которые цепляли зрителя. Когда Джонс унижал Даниэля Кормье в медиа (семьянина, которого считают хорошим парнем), это привлекало. Почти никто не жалел Кормье, которому было тяжело:

«Я вам расскажу одну историю. Перед нашим первым боем с Джонсом, он написал мне: «Кто твой папочка? Я твой папочка». После этого ему сказали, что мой отец был убит, когда я был ребенком (биологический отец Кормье погиб в перестрелке – Sports.ru).

Потом Джонс извинился через Дану Уайта. Но прошло время, и он вновь начал это писать. И каждый раз по ходу наших с ним перепалок Джонс возвращается к этой фразе, хотя знает, что случилось с моим отцом. Джонс – очень плохой человек, мерзавец, каких свет не видывал».

В этом был магнетизм, который завораживал зрителя. Джонс уничтожил Кормье еще до боя. Это была неприкрытая агрессия, из которой сформировалась многолетняя вражда. Казалось, в этом столкновении болельщики поддержали Джонса – и злорадствовали над слезами Кормье после их второго боя в 2015-м.

Но в 2021-м плакал Джонс. Это случилось в сентябре, когда его включили в Зал славы UFC. Он приехал на мероприятие в Лас-Вегас с семьей: получил награду и двинул речь на сцене. После чего пропал – и вернулся ночью в номер отеля-казино Caesars Palace, где спала его невеста Джесси Мозес и трое детей. Джонс был пьян, таскал девушку за волосы на глазах у испуганных детей, после чего избил. Джесси это отрицает, но полиция зафиксировала побои.

Когда приехали сотрудники полиции, пьяный Джонс был на улице. Он сопротивлялся: протаранил капот полицейского автомобиля и предлагал подраться. Видео задержания попало в сеть и вызвало скандал. Но Дана Уайт заявил, что не удивлен:

«Нас это уже не шокирует. Когда вы привозите его в Вегас, это всегда чревато проблемами. Этот город не подходит Джонсу, его нельзя пригласить сюда даже на 12 часов, чтобы ввести в Зал славы.

Эта ситуация удивляет кого-то? На самом деле нет. Вы надеетесь, что этот парень стал другим, но он доказывает, что каждый раз, когда он приезжает в Вегас, он не может справиться с этим местом. У этого парня много демонов, и это проблема».

Формально все обошлось: Джонс выплатил компенсацию в 750 долларов и прошел курсы по управлению гневом. По факту – поменялась жизнь: Джесси забрала детей и ушла (они встречались с начала 2000-х).

Так началось его перерождение. Из-за инцидента с домашним насилием Джонса выгнали из зала Jackson Wink, где он тренировался последние 12 лет. Так решил тренер Майк Винкельджон, назвавший Джона младшим братом. Боец обвинил его в лицемерии: «Ты годами тренировал осужденного насильника, и вдруг неожиданно у тебя появились моральные принципы!»

Джонс пересобрал себя – нашел тренеров и спарринг-партнеров, которые стали для него друзьями. Частью новой жизни стал Грег Джонсон – тренер из Jackson Wink, который долго работал с Джонсом. В 1992-м он создал стиль единоборств Гайдоджитсу (смесь джиу-джитсу, борьбы, дзюдо и кикбоксинга), в котором Джонс получил черный пояс.

Джон Джонс любит оружие, охоту и живет в криминальном Альбукерке, Нью-Мехико (локации сериала «Во все тяжкие»). Во время BLM он боролся с протестующими, которых называл «тупыми подростками»: патрулировал улицы, отпугивал вандалов и отбирал баллончики с краской.

Однажды Джонс прогнал грабителя, залезшего в его машину, выбежав из дома с дробовиком в руках. Так рассказывал о суровой жизни в Нью-Мехико перед боем с Ганом:

«Есть ли у меня страх перед боем? Не могу назвать это именно страхом. Но переживания есть. Интервью вот нервничаю давать. Снова войти в октагон, снова увидеть фанатов, снова получить огромное внимание. Я ведь из Альбукерке и живу очень простой жизнью. Стреляю из пушек, гуляю с собакой, забочусь о семье. Я очень простой парень».

Джонс родился в семье пастора – в тяжелый момент он вспомнил религию. Называет себя избранным и благодарит Иисуса за победы

Перед возвращением в UFC Джонс много говорил про религию: благодарил бога и называл себя избранным.

«Я искренне верю в то, что сам бог выбрал меня. Я избран быть непобедимым бойцом. Я действительно верю в это всем сердцем и душой. Чтобы победить, вам нужно победить не только меня, но и Господа, которому я служу. У меня могут быть близкие бои, но я действительно не верю, что могу проиграть», – говорил Джонс.

Он всегда был религиозным – говорят, из-за веры Джонс спорил с дагестанцами в зале. Перед боем с Ганом он заявил, что хочет использовать популярность, чтобы вести людей к богу.

Отец Джонса Артур служил пастором в церкви, что отразилось на воспитании детей: вместо вечеринок и развлечений они посещали церковные занятия. Возможно, строгость отца повлияла на будущий интерес Джона к запретному.

Джонс и двое его братьев выросли в криминальном Рочестере. Они очень любили сестру Кармен, но в 17 лет она умерла от рака мозга, что стало ударом для семьи. Джон набил на грудь знаменитую татуировку «Philippians 4:13» – отсылка к любимой библейской цитате сестры: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

В молодости Джонс-старший занимался бегом, футболом и был чемпионом города по борьбе. Он оборудовал в подвале бойцовский ринг, потому что братья целыми днями дрались (на лбу Джонса шрам от содовой, которую швырнул старший брат).

«Папа нашел какой-то губчатый материал и сделал из него настил. Он был достаточно мягким, но пропитан кровью и потом, сильно пропах. Пока все ребята были в летних лагерях, мы каждый день проводили время на том самодельном борцовском ковре», – вспоминает боец.

Братья стали американскими футболистами, а Джонс пошел в ММА. Он сделал это ради невесты Джесси, с которой встречался со школы. Когда Джонс изучал криминалистику в Нью-Йоркском колледже, она забеременела. Вместо учебы – работа охранником в клубе и депрессия из-за непонимания, как действовать дальше:

«Мне было 20 лет. В одночасье я превратился из подающего надежды борца в абсолютного неудачника. Мне казалось, что в меня не верил никто, кроме Джесси и ее мамы. И я должен был доказать, что они верили не зря».

Так Джонс стал бойцом, чтобы обеспечить семью. На UFC 285 она воссоединилась: Джесси была на трибунах и поцеловала Джона. Вероятно, они помирились, хотя не объявили об этом публично.

Джонс победил Гана и сотворил историю. Но еще до боя запланировал вечеринку в Лас-Вегасе. Уайт опасается, что Джонс снова сорвется.

А вы верите, что люди меняются?

Фото: East News/AP Photo/John Locher, AP Photo/David Becker, Clark County Detention Center via AP; Gettyimages.ru/Chris Graythen