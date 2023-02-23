9 комментариев

Владимир Минеев продолжил военное дело отца.

Владимир Минеев – один из главных бойцов в российских ММА: он чемпион AMC Fight Nights в среднем весе, а его противостояние с Магомедом Исмаиловым стало блокбастером.

Сейчас Минеев находится в зоне боевых действий на Украине (ради этого приостановил карьеру), а до этого служил контрактником в ВДВ.

Минеев вырос в 90-е: дрался с арматурой в школе, страдал от лишнего веса и насмешек. Отец был хирургом-академиком и отдал его в карате

Минеев вырос в Ульяновске и с детства много дрался. В городе могли избить арматурой прямо в школе – даже поход за хлебом заканчивался дракой:

«Я родился в 1990-м в Ульяновске, в районе, через километр от которого – тюрьма. Когда шел в магазин, часто дрался, ведь если я иду с сумкой туда, значит у меня бабки есть. А я с того района, где у человека могли кроссовки отобрать, просто потому, что у него есть кроссовки, а у тебя нет. Я с того района, где нужно было расти сильным. А я сначала был пухлым, из-за этого тоже часто дрался».

После очередной драки отец отдал его в секцию каратэ. Минееву понравилось: он любил боевики 90-х и подражал кумирам – Брюсу Ли и Чаку Норрису. Дальше Минеев ушел в кикбоксинг – в котором достиг наибольшего успеха до перехода в ММА.

Его пример – отец Константин Минеев, который служил военным врачом. После отставки Минеев-старший стал профессором и проводил в Ульяновске уникальные операции, ради которых пациенты приезжали из других городов. Его важные достижения – усовершенствование аппарата Илизарова, два научных открытия, семь изобретений и множество патентов. Он был членом не только Российской академии наук, но и международных организаций – например, Нью-Йоркской медицинской академии.

Несмотря на заслуги, Минеев-старший жил скромно – не стремился к богатству, но не давал семье бедствовать.

«Отец не ездил на Mercedes, он ездил на УАЗ. Сам копал картошку, косил сено и закидывал на сеновал. При этом являлся членом шести академий – нью-йоркской, испанской, итальянской...

Жратва была, но мы сами своим трудом ее доставали. Глядя на людей вокруг, я понимал, что это ###### [кошмар]. У кого не было такого внутреннего стержня или кто не обладал такими знаниями, как отец, жили плохо», – вспоминал Минеев.

Минеев мог стать врачом, но выбрал единоборства. Он потомственный военный: служил контрактником в ВДВ, а сейчас – на Украине

Константин Минеев делал из сына хирурга: обучал латыни и анатомии, приводил на операции, показывал, как работать инструментами. Когда Минееву-младшему было 14 лет, его отец умер от онкологии. Это стало потрясением: чтобы помочь семье, пришлось работать в раннем возрасте и забыть о карьере врача:

«Я старался не падать духом, пришлось рано повзрослеть. Все, что должен был делать отец, обрушилось на меня. Начал работать пастухом – пас коров, на мебельной фабрике собирал табуретки. Работал охранником игровых автоматов. Потом стало получаться в спорте, появилась стипендия – 2,5 тысячи рублей. Как-то мог себя обеспечивать».

Вторым отцом для Минеева стал тренер секции каратэ Евгений Головихин, который работал с ним с девяти лет. По просьбе матери, потерявшей контроль над сыном, тренер стал его опекать – однажды даже посетил родительское собрание. Головихин запрещал Минееву ходить на тренировки, если тот получал плохие оценки или хулиганил в школе. Это сработало: он погрузился в спорт и быстро прогрессировал.

В 16 лет Минеев переехал в Москву, чтобы стать профессиональным спортсменом. Он хорошо выступал в кикбоксинге: попал в сборную России, стал чемпионом страны и Европы, перешел в профессиональный кикбоксинг и ММА. В смешанных единоборствах Минеев добился наибольшего успеха – выиграл 16 боев при одном поражении.

Минеев рано выбился на высокий уровень, что стало проблемой: «У меня была звездная болезнь лет в 19-20. Может, и в 25. Я осознавал, что это не очень хорошо, уже после. Делал выводы и старался таких ошибок не совершать».

Когда Минеев учился в Московском государственном университете природообустройства, то попробовал наркотики. Он полюбил ночную московскую жизнь, ходил по вечеринкам и часто дрался. Что не мешало побеждать: в 2009-м Минеева даже хотели отправить как боксера на Олимпиаду-2012 в Лондон.

Минеев стал звездой, но продолжил путь отца и стал военным. В 2009-м поступил на срочную службу во внутренние войска МВД России, а в 2018-м – рядовым военнослужащим в 31-ю гвардейскую десантную бригаду ВДВ, продолжая выступать в ММА.

Минеев добровольно отправился в зону боевых действий на Украине. Потерял там младшего брата, но не скрывался от повестки

В ходе частичной мобилизации Минеев получил повестку и пришел в военкомат. Командование воинской части предоставило ему бронь, но Минеев подписал контракт, 18 ноября победил Фернандо Родригеса и отправился в зону боевых действий на Украине, где до этого погиб его младший брат.

AMC Fight Nights рассчитывает на Минеева и планирует новые бои. Перед очередным турниром он по видеосвязи пожелал удачи ученику Омару Алиеву – прямо во время битвы взглядов:

«Ребята, я всех поздравляю с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Поздравьте своих друзей, которые далеко, поздравьте тех, кто этого достоин. Всего доброго, а ребятам – без травм, пусть победит сильнейший. На Омара у нас большие планы, поэтому от завтрашнего дня много что зависит.

Я по мере возможностей слежу за развитием событий. Вижу, что у меня накопилось много работы. Но пока здесь с этим закончим, а потом, когда вернусь, возьмусь за те дела, которые ждут меня на гражданке».

В соцсетях Минеев показал новый талисман, который защищает солдат на фронте:

«Друзья, делюсь с вами фотографией с талисманом. Это тертый калач Джуниор, он прошел четыре горячие точки и является талисманом для ребят. Он хоть и мал, но в тельняшке».

Фото: РИА Новости/Антон Денисов; Instagram/mineevmma