Тяжелейшая победа Махачева над Волкановски: перебил в стойке, но не задавил борьбой и выживал в концовке

Закончил с гематомой под глазом.

В Австралии прошел турнир UFC 284, на котором за титул в легком весе и звание лучшего бойца лиги подрались Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

Как прошел их бой?

Махачев проводил первую защиту титула – сразу против лучшего бойца UFC. Он выглядел уставшим на взвешивании и при выходе в октагон

Волкановски поднялся в весе, чтобы стать двойным чемпионом. Он легко набрал массу – в молодости играл в регби с весом 97 кг. Махачев же напряг фанатов на взвешивании: выглядел бледным и уставшим. Комментатор Майкл Биспинг говорил о сложной весогонке:

«Прошел слух, что ему пришлось тяжело. Он был одним из последних, кто спустился на взвешивание. И продюсеры сказали нам: «Будьте готовы, есть серьезная вероятность, что Ислам не уложится в вес».

Это первая защита титула для Махачева – он взял пояс в октябре-2022, победив Чарльза Оливейру. Против Волкановски вышел большим фаворитом, хотя уступал ему в рейтинге P4P (впервые дрались первый и второй номера).

Сначала на стадионе появился Волкановски – турнир проходил в Австралии, поэтому фанаты встретили его с восторгом. Он выглядел бодрым, но тяжелым: зайдя в октагон, грузно пробежался вдоль сетки.

Когда в клетку вышел Махачев, трибуны загудели. Его вид снова беспокоил – Ислам впервые готовился без Хабиба, который контролировал команду дистанционно и не был в углу. Не помогло: Зубайра Тухугов провалил взвешивание и проиграл Элвесу Бреннеру.

Разбираем ход главного боя.

Первый раунд

Бой начался в спокойном темпе: Махачев забрал центр октагона, а Волкановски работал джебом. Бойцы почти не наносили ударов, лишь на второй минуте Алекс взорвался и донес серию по защите.

На третьей минуте Волкановски осмелел и работал первым номером. Он тяжело попал по Махачеву, который слегка пошатнулся. Тот казался медленным и даже не навязывал борьбу.

Во второй половине раунда – активизировался: пошел в размен и тяжело попал по Волкановски. Потом – добавил коленом и забрал спину. После перевода на канвас искал удушающий. Но не тратил силы, понимая, что времени мало.

Второй раунд

Волкановски зря пошел в размен – до этого он перебивал Махачева. Тот снова занял центр октагона, но не выбрасывал ударов. Волкановски пошел в атаку и уронил Махачева, но в ответ последовал перевод в партер. Он опять забрал спину – Волкановски поднялся.

Под конец раунда Волкановски снова пропустил и чуть не упал в нокдаун. Он чувствовал удары Махачева – сказывалась разница в мощи. Алекс восстановился и до перерыва клинчевал у сетки.

Казалось, первые раунды с небольшим преимуществом ушли Махачеву. Статистика почти равная: Волкановски больше целил в голову, Махачев – в корпус.

Третий раунд

Волкановски замедлился: работал вторым номером и опускал руки. Махачев прессинговал, но не форсировал – разбивал корпус и читал контратаки. На третьей минуте он перевел Волкановски, но тот снова поднялся и устроил размен. В конце раунда Алекс работал первым номером, зажимал к сетке и даже попытался перевести – неудачно.

Четвертый раунд

Волкановски работал первым номером – казалось, он проигрывает бой. Хорошо сближался, но бил в защиту, пропуская контрпанчи. На второй минуте Махачев провалил Волкановски и забрал спину. Это самая опасная позиция за бой – Алекс был лишен точки опоры.

Махачев удерживал Волкановски, но без активности. Тот пытался развернуться, кричал и бил по лицу. Странный раунд: Махачев контролировал, но даже в такой позиции Волкановски выглядел активнее и нанес больше ударов.

Пятый раунд

На первой же минуте Волкановски пропустил мощный левый прямой. Он прессинговал и сближался, выбрасывая взрывные серии. Махачев же был точнее: отступал и работал на контратаках.

На второй минуте он снова провалил Волкановски и перевел, но тот поднялся. Кажется, это самый сильный соперник-борец в карьере Махачева в UFC. То же повторилось на третьей минуте – у Ислама не получался контроль.

В конце раунда Махачев сильно устал – Волкановски почти провел тейкдаун. Он клинчевал у сетки и работал первым номером в стойке, а з а минуту до конца отправил Махачева в нокдаун и стал забивать в партере.

На последних секундах Волкановски набрасывал тяжеленные удары – спас гонг.

Судьи и независимые эксперты отдали победу Махачеву. Волкановски признал, что недооценил его ударную технику

После боя Волкановски поднял руки, а Адесанья и Хукер на трибунах – праздновали победу. Махачев тоже поднял руки, но выглядел плохо – уставший, с гематомой под глазом и сечками.

Судьи приняли единогласное решение: победа Ислама Махачева (48-47, 48-47, 49-46) . Это самый тяжелой бой в карьере Махачева – трибуны свистели. Волкановски их успокаивал, хотя был расстроен.

Махачев признался, что его удивила подготовка соперника. И то, как хорошо он защищался от борьбы. Но закончил уверенно: «Нравится вам или нет, но я лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории».

Волкановски спокойно признал, что недооценил ударную технику Махачева, и не спорил с судьями. По его словам, переход в легкий вес получился сложным – поэтому он продолжит в полулегком и подерется с Яиром Родригесом, который после победы на Джошем Эмметтом стал временным чемпионом.

Трибуны освистали Махачева, но победа заслуженная. Он был точнее, использовал борьбу и забрал больше раундов. Волкановски доминировал в концовке, но без нокаута. Как и судьи, независимые эксперты на mmadecisions.com увидели победу Махачева: 23 против 6. Почти все со счетом 48-47 – это был близкий бой, в котором все решил один раунд.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane / Stringer