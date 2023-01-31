Как Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: сильно заболел перед боем и упрекался за ошибки. Теперь спасет только быстрый нокаут

Возьмет реванш?

5 февраля Федор Емельяненко проведет последний бой в карьере. Его соперником станет Райан Бейдер – чемпион Bellator в тяжелом весе. Они подерутся во второй раз: первый бой в 2019 году завершился быстрым поражением Емельяненко.

Как так получилось?

Перед Бейдером Емельяненко бил ветеранов, а за неделю до титульника несколько дней лежал с температурой

Три года назад Емельяненко подходил к финалу гран-при на серии из двух уверенных побед, поэтому казался фаворитом, который заберет пояс и красиво завершит карьеру. Вместо этого – поражение за 35 секунд и нокаут буквально после первого же пропущенного удара. Было ли это случайностью и лаки-панчем или связано с более глубокими причинами?

Емельяненко прилетел в США на бой против Бейдера со звездной поддержкой, снимающей сторис и убеждающей в уверенной победе. Но все завершилось быстрым нокаутом. После поражения Александр Шлеменко сказал, что Емельяненко выиграл бы у Бейдера 9 раз из 10, и назвал нокаут случайностью.

Важный фактор – состояние здоровья. За неделю до боя Емельяненко заболел и несколько дней пролежал с высокой температурой. Тренер Александр Мичков предлагал ему сняться с боя, но тот отказался: «Температура три дня держалась. Вся база, с которой он подошел к бою, опустилась на ноль после такой температуры».

Нужно понимать: Емельяненко шел на серии из двух побед, но его соперники – возрастные Фрэнк Мир и Чейл Соннен.

Соннен большую часть карьеры провел в среднем весе и заметно уступал в габаритах. Бейдер же – актуальный боец, который значительно моложе Емельяненко, а на момент их первого боя был чемпионом Bellator в полутяжелом весе и шел на серии из шести побед.

Тогда изношенность Емельяненко уже не раз мешали ему, а стиль, основанный на быстроте рефлексов, становился все менее эффективен. На старте боя Бейдер был весьма осторожен, постоянно двигался и кружил вокруг Емельяненко, пристреливаясь джебами. Когда он почувствовал превосходство в скорости, то выбросил незамеченный оверхенд и отправил соперника в нокаут.

Тренер Емельяненко Александр Мичков объяснял, что Федор специально держит руки низко и оставляет голову незащищенной. Они уже работали над постановкой классического бокса с нормальной защитой, но, по словам Емельяненко, из-за рук перед лицом он не видит удары. Мичков не переучивал его и позволил драться в привычной манере с опущенными руками. Скорость и реакция компенсировали этот пробел и даже сделали стиль неудобным и непредсказуемым для соперников.

Емельяненко упрекался в стагнации и повторении одинаковых ошибок – возможно, проблема в консерватизме подготовки

Федор Емельяненко никогда не боялся идти с соперниками в размены, полагаясь на реакцию и феноменальную для тяжеловеса скорость. В одном из первых боев в Японии это сыграло против него: Цуеси Косака выиграл у Емельяненко всего за 17 секунд. Пропущенный полулегальный удар не отправил Федора в нокаут, а лишь нанес рассечение, которое тут же привело к остановке боя доктором и спорному поражению.

После поражения от Косаки Емельяненко не проигрывал почти 10 лет. Он выделяется крепкой челюстью, но неоднократно пропускал тяжелые удары не от топовых бойцов (как от Казуюки Фуджиты и Бретта Роджерса) и оказывался в близости от нокаута. Емельяненко упрекался в стагнации и многократном повторении одних и тех же ошибок, которые приводили к поражениям – например, шел в слишком открытые размены с опущенными руками.

Он редко меняет тренировочный кэмп и работает в Старом Осколе, что замедляет развитие и мешает подготовиться к индивидуальным особенностям разных соперников. Так Бейдер подловил Емельяненко фирменным ударом, на которой тот попался. При этом к фирменному удару от Мирко Филиповича в 2005 году он был готов и защитился. Тогда Емельяненко провел месячные сборы в Голландии, где тренировал удары ногами и защиту от них с элитными иностранными кикбоксерами. Это спасло от жесткого хайкика и помогло победить.

Спарринг-партнер Емельяненко Роман Зенцов вспоминал: «Голландия в плане ударной техники дала уверенность в том, что у нашей школы лучше поставлены руки. А ноги мы там тоже подтянули – по защите от лоукиков и ударов коленями особенно много для себя вынесли. Я программы тренировок записывал для себя в блокнотик, потому что всего не упомнишь.

В Европе мы что поняли: нужна хорошая экипировка. Не потому, что это понты какие-то. Это мы так думали: что нам наряжаться во все это не надо, что у нас русский характер – кость в кость надо спарринговаться. А поняли, что хорошая экипировка дает возможность работать на тренировках в полную мощь. На тренировке ты не должен бояться, что травмируешь ногу. И после первого сбора в Голландии мы сделали такие выводы».

Сейчас Бейдер превосходит Емельяненко во всем. Главный шанс – нокаут в первом раунде

После победы над Емельяненко Бейдер дважды проиграл. Одно из поражений случилось от Вадима Немкова, который возглавляет тяжелый вес. Второе – от Кори Андерсона, уступающему в дивизионе только самому Немкову. Позже Бейдер компенсировал поражения, дважды защитив пояс в тяжелом весе, причем один раз против другого ученика Федора – Валентина Молдавского.

Емельяненко вновь набрал серию из двух побед над Куинтоном Джексоном и Тимоти Джонсоном, но оба соперника были удобными: на спаде и значительно уступали ему в скорости. Пока Емельяненко полтора года не дрался и становился президентом союза MMA России, Бейдер активно выступал и сейчас превосходит Федора практически во всем: общая физическая мощь, выносливость, реакция, скорость и даже борьба – одна из сил Емельяненко.

Сейчас Райану Бейдеру 39 лет. Три его последние победы – решения судей = общие 75 минут. В 2022-м он провел две защиты пояса в тяжелом весе, где за 10 пятиминуток разобрался с ветераном Чейком Конго (сейчас ему 47 лет) и Валентином Молдавским из Fedor Team.

Емельяненко старше Бейдера на семь лет и с 2017 года за шесть боев в Bellator суммарно провел около 12 минут. Лучшие шансы Федора на победу в реванше будут в первом раунде: задавить стартовым натиском и нокаутировать фирменными боковыми ударами. Если бой затянется, это будет в плюс более выносливому Бейдеру, который способен не только вырубить, но и заприжимать соперника у сетки до решения судей – иногда Бейдер пользуется такой тактикой.

Фото: East News/AP Photo/Chris Carlson, AP Photo/Nam Y. Huh; globallookpress.com/Matt Davies/Keystone Press Agency