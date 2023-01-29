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Нервное чемпионство Бетербиева: много пропускал, проигрывал по карточкам и спасся нокаутом

бокс
Артур Бетербиев Артур Бетербиев
Бетербиев – Ярд
Энтони Ярд Энтони Ярд
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь».

В ночь на 29 января в Лондоне прошел бой непобежденного Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда. Бетербиев – россиянин, но выступает за Канаду и владеет поясами по версия WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Бой проходил на «Уэмбли», но домашние трибуны не помогли Ярду: он проиграл нокаутом, а Бетербиев сохранил титулы. Как прошел бой?

Бетербиев заставил нервничать: долго нащупывал дистанцию и пропускал тяжелые удары

Ярд – атлетичный нокаутер: он не выделяется техникой, но умеет вырубать. Российским болельщикам он запомнился боем против Сергея Ковалева, когда в 2019-м проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, но сам едва не уронил соперника.

Ярд действует агрессивно: прессингует и ищет шанс донести мощный удар. Он моложе Бетербиева на семь лет (тому уже 38) и атлетичнее. В остальном Бетербиев казался лучше и вышел на бой фаворитом. Но бой оказался конкурентнее, чем ожидалось.

• В первом раунде Бетербиев прессинговал: хорошо двигался и видел джеб, которым Ярд держал дистанцию. Трибуны поддерживали Ярда, но он часто попадал в угол.

Ярд был выше и заметно атлетичнее. Но делал много лишних движений и нервничал. Бетербиев искал момент для удара и опасался контрпанча – Ярд активно отстреливался при сближении. Пару раз Бетербиев опасно провалился, но без серьезных последствий.

• Во втором и третьем раундах Бетербиев не ускорялся и много действовал одиночными ударами. Ярд выглядел неплохо: сохранял выгодную для себя дистанцию, выбрасывал серии на сближении и отгонял соперника. Но энергозатратный стиль изматывал – это сказывается в поздних раундах.

• В четвертом раунде Бетербиев действовал агрессивнее, увеличил темп и быстрее разрывал дистанцию. На ближней у Ярда не было шансов – в одном из разменов на последней минуте Бетербиев сильно попал: Ярд поплыл, но достоял до конца раунда.

Казалось, Ярд выдыхается – Бетербиев ускорился, пробивал корпус и все больше работал серийно. Но в пятом раунде Бетербиев взял передышку. Это стало ошибкой. В одном из эпизодов Ярд донес взрывную правую, чем порадовал трибуны. Бетербиев слегка поплыл и пятился, чтобы восстановиться. Получилось: в конце раунда он зажал Ярда в углу и выдал мощную серию.

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь». Бетербиева спас нокаут – 19-й в карьере

Бетербиеву требовалось увеличить темп. На дистанции и не под прессингом Ярд моментами был даже лучше. К седьмому раунду независимый эксперт в трансляции насчитал равенство – по три раунда у каждого.

Бетербиев провел не лучший бой. В седьмом раунде он с трудом сокращал дистанцию и подставлялся под удары. Казалось, Бетербиев устал. Ярд работал первым номером и уже не боялся.

Это подвело: он вымахался и выглядел уставшим. Тогда Бетербиев отлично попал и после добивания отправил соперника в нокдаун. Когда Ярд поднялся, то попал под пару тяжелых ударов – судья остановил бой, когда увидел реакцию угла. Бетербиев снова победил нокаутом – уже 19-й раз в карьере.

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь. Если честно, я был готов ко всем ударам Энтони, поэтому мог атаковать дальше», – сказал после боя Бетербиев.

Теперь все ждут его бой против Дмитрия Бивола – за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Они готовы драться – это может случиться до конца 2023-го.

Артур Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда и защитил чемпионские пояса. 19-0!

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию

23 комментария

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Nurr Nurr
Ответ Вася Енотов
В Англии нормально судят в большинстве случаев. Это вечера бокса в Германии часто заканчивались с "интересными" судейскими решениями
На карточках проигрывал у двоих судей
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Саламбек Алаев
Чем напомнил бой с Гвоздиком . Битер его выиграл в одну калитку
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Кирилл Павлюченко
Интересно, Канада будет считать победу Бетербиева "своей?!"
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Алексей
Ответ Даниил Конин
Спасся нокаутом? Серьёзно?.. 🤦
Ещё пару раундов Ярд самбы упал
+1
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Алексей
Ответ Александра Александрова
Ну спасся имеют виду , что если бы бой не закончился нокаутом и выстоял амер или кто он там , саксы бы ему 100% победу отдали зная судейство на Западе
Чемпиона надо уронить чтоб выиграть.
0
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Алексей
Не знаю кто пишет что по карточкам проигрывал, на один всегда в перейди был, молодец с победой, успехов.
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Алексей
Хороший правый.
+1
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Metrostadt11315
да шлепнул будь здоров. ярд наверное забыл как зовут
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rusichi
Такое впечатление, что автор оправдывает поражение Ярда)))
Пропущенные удары говорят о том, что БТР выиграл у действительно сильного соперника, за что ему честь и хвала!
19-0! Ждем поединка с Биволом!
+1
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Бабай Бабаев
Автор точно смотрел бой или "Рабинович напел"? Даже самые-самые отъявленные британские комментаторы, открыто поддерживающие Ярда признались, что этот бой был в "в одни ворота" без каких-либо шансов для Ярда...
+5
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+5
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Максим Иванов
Стареет Артур,уже проигрывая бой ,заканчивает в итоге нокаутом
Раньше он уничтожал ,а потом выключал
+2
-1
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Даниил Конин
Спасся нокаутом? Серьёзно?.. 🤦
+11
-2
+9
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Stan789
Ответ Александра Александрова
А он походу как я понял и проиграл два боя Ковалеву и Бетербиеву а так вроде 23 нокаута из 25 боев у него , те такой рубака тоже !
Он проигрывал Линдону Артуру ещё (я понятия не имею кто это, так как за боксом только по новостям на этом сайте слежу), но он взял реванш и это единственное поражение этого Артура).
0
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Криш-младший
уже 19 боев подряд спасается нокаутом))
+20
-1
+19
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Вася Енотов
Ответ Александра Александрова
Ну спасся имеют виду , что если бы бой не закончился нокаутом и выстоял амер или кто он там , саксы бы ему 100% победу отдали зная судейство на Западе
В Англии нормально судят в большинстве случаев. Это вечера бокса в Германии часто заканчивались с "интересными" судейскими решениями
+2
-2
0
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Оскар Муравьев
Ну теперь ждем осенью бой с биволом... Надеюсь Канело сольется с реванша этот бой ему совсем не нужен
+1
0
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Оскар Муравьев
Ярд так и будет контендером А по факту середняк да и с выносливостью беда
+5
-2
+3
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Оскар Муравьев
Ответ Александра Александрова
А он походу как я понял и проиграл два боя Ковалеву и Бетербиеву а так вроде 23 нокаута из 25 боев у него , те такой рубака тоже !
А кого он вырубил? смотрел там одни ноунеймы. Парень с набитым рекордом теперь имеет 2 поражения нокаутом от топов.. Так себе стала.. И что толку у него все победы нокаутом
+6
-2
+4
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Марат Люсьеныч
Автор вообще бой смотрел? Битер ему пузо обработал и сломал. Ну в какой-то момент на пару раундов упустил инициативу. Это бокс
+13
-3
+10
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Александра Александрова
Ответ Stan789
Бой против Ярда это единственный бой Ковалёва что я видел и судя по описанию, этот бой был косплеем того боя) Там Ковалёва тоже нокаут спас если не ошибаюсь, ему в моменте очень тяжело было. Ярд же вроде не спарингует на тренировках, или я ошибаюсь?
А он походу как я понял и проиграл два боя Ковалеву и Бетербиеву а так вроде 23 нокаута из 25 боев у него , те такой рубака тоже !
+2
0
+2
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Александра Александрова
Ответ JBa
Спасся нокаутом ЛОЛ Всем бы так спасаться
Ну спасся имеют виду , что если бы бой не закончился нокаутом и выстоял амер или кто он там , саксы бы ему 100% победу отдали зная судейство на Западе
+7
-6
+1
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JBa
Спасся нокаутом ЛОЛ

Всем бы так спасаться
+6
-2
+4
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Stan789
Бой против Ярда это единственный бой Ковалёва что я видел и судя по описанию, этот бой был косплеем того боя)
Там Ковалёва тоже нокаут спас если не ошибаюсь, ему в моменте очень тяжело было.
Ярд же вроде не спарингует на тренировках, или я ошибаюсь?
+1
-1
0
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