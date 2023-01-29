Нервное чемпионство Бетербиева: много пропускал, проигрывал по карточкам и спасся нокаутом

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь».

В ночь на 29 января в Лондоне прошел бой непобежденного Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда. Бетербиев – россиянин, но выступает за Канаду и владеет поясами по версия WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Бой проходил на «Уэмбли», но домашние трибуны не помогли Ярду: он проиграл нокаутом, а Бетербиев сохранил титулы. Как прошел бой?

Бетербиев заставил нервничать: долго нащупывал дистанцию и пропускал тяжелые удары

Ярд – атлетичный нокаутер: он не выделяется техникой, но умеет вырубать. Российским болельщикам он запомнился боем против Сергея Ковалева, когда в 2019-м проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, но сам едва не уронил соперника.

Ярд действует агрессивно: прессингует и ищет шанс донести мощный удар. Он моложе Бетербиева на семь лет (тому уже 38) и атлетичнее. В остальном Бетербиев казался лучше и вышел на бой фаворитом. Но бой оказался конкурентнее, чем ожидалось.

• В первом раунде Бетербиев прессинговал: хорошо двигался и видел джеб, которым Ярд держал дистанцию. Трибуны поддерживали Ярда, но он часто попадал в угол.

Ярд был выше и заметно атлетичнее. Но делал много лишних движений и нервничал. Бетербиев искал момент для удара и опасался контрпанча – Ярд активно отстреливался при сближении. Пару раз Бетербиев опасно провалился, но без серьезных последствий.

• Во втором и третьем раундах Бетербиев не ускорялся и много действовал одиночными ударами. Ярд выглядел неплохо: сохранял выгодную для себя дистанцию, выбрасывал серии на сближении и отгонял соперника. Но энергозатратный стиль изматывал – это сказывается в поздних раундах.

• В четвертом раунде Бетербиев действовал агрессивнее, увеличил темп и быстрее разрывал дистанцию. На ближней у Ярда не было шансов – в одном из разменов на последней минуте Бетербиев сильно попал: Ярд поплыл, но достоял до конца раунда .

Казалось, Ярд выдыхается – Бетербиев ускорился, пробивал корпус и все больше работал серийно. Но в пятом раунде Бетербиев взял передышку. Это стало ошибкой. В одном из эпизодов Ярд донес взрывную правую, чем порадовал трибуны. Бетербиев слегка поплыл и пятился, чтобы восстановиться. Получилось: в конце раунда он зажал Ярда в углу и выдал мощную серию.

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь». Бетербиева спас нокаут – 19-й в карьере

Бетербиеву требовалось увеличить темп. На дистанции и не под прессингом Ярд моментами был даже лучше. К седьмому раунду независимый эксперт в трансляции насчитал равенство – по три раунда у каждого.

Бетербиев провел не лучший бой. В седьмом раунде он с трудом сокращал дистанцию и подставлялся под удары. Казалось, Бетербиев устал. Ярд работал первым номером и уже не боялся.

Это подвело: он вымахался и выглядел уставшим. Тогда Бетербиев отлично попал и после добивания отправил соперника в нокдаун. Когда Ярд поднялся, то попал под пару тяжелых ударов – судья остановил бой, когда увидел реакцию угла. Бетербиев снова победил нокаутом – уже 19-й раз в карьере.

«Мог бы сказать, что это был плохой бой, но я сижу здесь. Если честно, я был готов ко всем ударам Энтони, поэтому мог атаковать дальше», – сказал после боя Бетербиев.

Теперь все ждут его бой против Дмитрия Бивола – за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Они готовы драться – это может случиться до конца 2023-го.