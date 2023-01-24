История фото Путина, Берлускони, Ван Дамма и братьев Емельяненко. Что это было?

«Мы старались прославить страну».

Федор впервые за 6 лет подрался в России и на «льготных условиях». Общий концепт турнира – противостояние с США

Сбор крупных имен стал возможен благодаря канадскому букмекеру Кельвину Эйру. Его компания Bodog зашла на рынок ММА и организовала 12 турниров, четыре из которых прошли в России. Bodog Fight подтягивали звезд: кроме Емельяненко, там выступали Алексей Олейник, Олег Тактаров, Эдди Альварес, Чейл Соннен, Кейн Веласкес и Хорхе Масвидаль.

Первый российский турнир прошел в феврале-2007 в Санкт-Петербурге. Бывший менеджер Федора Емельяненко и основатель M-1 Global Вадим Финкельштейн вспоминал: «UFC купил Pride, насколько я помню, за $74 миллиона, и, по сути, Pride тут же прекратил существование. Bodog как раз решила изучить ММА и попробовать профинансировать несколько турниров.

Я встретился со своим знакомым, живущим в США, Владом Лавриновичем. Он в Америке организовывал концерты для российских знаменитостей, привозил в США Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова. И Влад сказал, что знает людей из Bodog и предложил мне попробовать организовать турнир в России. Там возникла какая ситуация – Федор был свободным агентом.

Мы предложили Bodog провести турнир в России, а Федор согласился бы подраться на льготных условиях с финансовой стороны. Просто потому что это было бы в России. При этом он был чемпионом Pride, непобедимым бойцом, очень популярным в мире. И этот вариант всех устраивал».

Тогда Федор Емельяненко строил карьеру в Японии, но проводил бои в России – последний раз был в 2001 году. Его участие сделало проведение турнира в России возможным. Общий концепт Bodog FIGHT: Clash of the Nations в Санкт-Петербурге – Россия против США.

Вечер возглавил бой Федора Емельяненко против серебряного призера Олимпиады по греко-римской борьбе Мэтта Линдланда, который дрался за 12 дней до турнира. В соглавном бою встретились Эдди Альварес (который тогда еще ни разу не проиграл) и ветеран Ник Томпсон. Третий по статусу бой – Александр Емельяненко против Эрика Пеле.

«Мы старались прославить страну, чтобы с нами считались». Братья победили и попали на вечер в Константиновский дворец

Администрация президента России Владимира Путина получила от организаторов приглашение на турнир – и приняла. Пиар-директор M-1 Global Наталья Буланова рассказывала о подготовке: «Я помню, как мне дня за два до турнира позвонил человек из службы безопасности президента. Я еще запомнила фразу «не знаю, мне вас поздравить или посочувствовать». Я уже потом поняла, что он имел в виду.

Мне нужно было подать списки всех людей, кто будет сидеть в ринг-сайде с паспортными данными: а это вип-персоны, друзья организаторов, люди из администрации. И я этот список в одну ночь сама, без помощников, составляла. Приехал кремлевский пул журналистов, около 50 человек охраны: до сих пор на фотографиях видно, что на площадке вокруг Путина и Берлускони много серьезных коротко стриженных людей».

Александр Емельяненко говорил, что перед встречей с Путиным его не мучили проверками: «Нет, не обыскивали. У нас даже форма одежды такая была: я там в спортивном костюме. Не думал, что у нас встреча состоится. Знал, что президент будет на нашем турнире, но на сам турнир поехал на машине в спортивном костюме. Припарковался, дошел до зала, никто меня не досматривал».

Иностранными гостями стали экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони с дочерью и Жан-Клод Ван Дамм. Ван Дамм приехал на турнир, чтобы после него предложить Федору Емельяненко сыграть самого себя в новом фильме о профессиональных боях. Ранее они познакомились в Париже.

Оба брата закончили бои досрочно и потратили на это семь минут. Федор Емельяненко в конце третьей минуты провел армбар, а Александр за четыре минуты нокаутировал Пеле. «Мы старались победить и прославить свою страну, чтобы с нами считались и нас знали», – говорил Федор Емельяненко.

Путин так оценил турнир: «Для нас большая честь принимать здесь лучших бойцов. Я не говорю сейчас о победителях или о тех, кто в этот раз уступил, – все вы выдающиеся спортсмены и, приехав сюда, вы оказали нам честь, доставили радость нашим болельщикам. У вас очень жесткий вид спорта, но он не лишен благородства, уважения к сопернику. Это спорт мужественных людей – и мужчин, и женщин».

После завершения турнира все спортсмены (включая иностранных), Берлускони и Ван Дамм попали в Константиновский дворец на празднование с Путиным. Александр Емельяненко вспоминал, что никаких требований не было:

«Там даже не столько был ужин, сколько просто мы сидели, общались. По-моему, даже не ели, а просто были холодные закуски. Из иностранцев там кто-то себе выпивку заказывал, но мы, чтобы не провоцировать себя перед Владимиром Владимировичем, пили воду, соки. Он не ограничивали нас по времени. Сидели, общались на разные темы, разговаривали».

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов