История фото Путина, Берлускони, Ван Дамма и братьев Емельяненко. Что это было?
«Мы старались прославить страну».
Федор впервые за 6 лет подрался в России и на «льготных условиях». Общий концепт турнира – противостояние с США
Сбор крупных имен стал возможен благодаря канадскому букмекеру Кельвину Эйру. Его компания Bodog зашла на рынок ММА и организовала 12 турниров, четыре из которых прошли в России. Bodog Fight подтягивали звезд: кроме Емельяненко, там выступали Алексей Олейник, Олег Тактаров, Эдди Альварес, Чейл Соннен, Кейн Веласкес и Хорхе Масвидаль.
Первый российский турнир прошел в феврале-2007 в Санкт-Петербурге. Бывший менеджер Федора Емельяненко и основатель M-1 Global Вадим Финкельштейн вспоминал: «UFC купил Pride, насколько я помню, за $74 миллиона, и, по сути, Pride тут же прекратил существование. Bodog как раз решила изучить ММА и попробовать профинансировать несколько турниров.
Я встретился со своим знакомым, живущим в США, Владом Лавриновичем. Он в Америке организовывал концерты для российских знаменитостей, привозил в США Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова. И Влад сказал, что знает людей из Bodog и предложил мне попробовать организовать турнир в России. Там возникла какая ситуация – Федор был свободным агентом.
Мы предложили Bodog провести турнир в России, а Федор согласился бы подраться на льготных условиях с финансовой стороны. Просто потому что это было бы в России. При этом он был чемпионом Pride, непобедимым бойцом, очень популярным в мире. И этот вариант всех устраивал».
Тогда Федор Емельяненко строил карьеру в Японии, но проводил бои в России – последний раз был в 2001 году. Его участие сделало проведение турнира в России возможным. Общий концепт Bodog FIGHT: Clash of the Nations в Санкт-Петербурге – Россия против США.
Вечер возглавил бой Федора Емельяненко против серебряного призера Олимпиады по греко-римской борьбе Мэтта Линдланда, который дрался за 12 дней до турнира. В соглавном бою встретились Эдди Альварес (который тогда еще ни разу не проиграл) и ветеран Ник Томпсон. Третий по статусу бой – Александр Емельяненко против Эрика Пеле.
«Мы старались прославить страну, чтобы с нами считались». Братья победили и попали на вечер в Константиновский дворец
Администрация президента России Владимира Путина получила от организаторов приглашение на турнир – и приняла. Пиар-директор M-1 Global Наталья Буланова рассказывала о подготовке: «Я помню, как мне дня за два до турнира позвонил человек из службы безопасности президента. Я еще запомнила фразу «не знаю, мне вас поздравить или посочувствовать». Я уже потом поняла, что он имел в виду.
Мне нужно было подать списки всех людей, кто будет сидеть в ринг-сайде с паспортными данными: а это вип-персоны, друзья организаторов, люди из администрации. И я этот список в одну ночь сама, без помощников, составляла. Приехал кремлевский пул журналистов, около 50 человек охраны: до сих пор на фотографиях видно, что на площадке вокруг Путина и Берлускони много серьезных коротко стриженных людей».
Александр Емельяненко говорил, что перед встречей с Путиным его не мучили проверками: «Нет, не обыскивали. У нас даже форма одежды такая была: я там в спортивном костюме. Не думал, что у нас встреча состоится. Знал, что президент будет на нашем турнире, но на сам турнир поехал на машине в спортивном костюме. Припарковался, дошел до зала, никто меня не досматривал».
Иностранными гостями стали экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони с дочерью и Жан-Клод Ван Дамм. Ван Дамм приехал на турнир, чтобы после него предложить Федору Емельяненко сыграть самого себя в новом фильме о профессиональных боях. Ранее они познакомились в Париже.
Оба брата закончили бои досрочно и потратили на это семь минут. Федор Емельяненко в конце третьей минуты провел армбар, а Александр за четыре минуты нокаутировал Пеле. «Мы старались победить и прославить свою страну, чтобы с нами считались и нас знали», – говорил Федор Емельяненко.
Путин так оценил турнир: «Для нас большая честь принимать здесь лучших бойцов. Я не говорю сейчас о победителях или о тех, кто в этот раз уступил, – все вы выдающиеся спортсмены и, приехав сюда, вы оказали нам честь, доставили радость нашим болельщикам. У вас очень жесткий вид спорта, но он не лишен благородства, уважения к сопернику. Это спорт мужественных людей – и мужчин, и женщин».
После завершения турнира все спортсмены (включая иностранных), Берлускони и Ван Дамм попали в Константиновский дворец на празднование с Путиным. Александр Емельяненко вспоминал, что никаких требований не было:
«Там даже не столько был ужин, сколько просто мы сидели, общались. По-моему, даже не ели, а просто были холодные закуски. Из иностранцев там кто-то себе выпивку заказывал, но мы, чтобы не провоцировать себя перед Владимиром Владимировичем, пили воду, соки. Он не ограничивали нас по времени. Сидели, общались на разные темы, разговаривали».
Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
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Отличный показатель рабского менталитета.