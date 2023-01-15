Триумф российских бойцов в UFC: брат Хабиба вырубил соперника и раскаялся за добивание, а Копылов нокаутом выбил новый контракт

Эффектное начало года.

В ночь с 14 на 15 января в Лас-Вегасе прошел первый в году турнир UFC. В главном событии Насруддин Имавов проиграл Шону Стриклэнду.

Главный кард открывал бой Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса. Двоюродный брат Хабиба дерется в легчайшем весе и уже три раза победил в UFC. И стал первым членом команды, который подрался в лиге без Хабиба в углу – после его окончательного ухода из ММА.

Умар был фаворитом и брутально вырубил Барселоса необычной комбинацией. Это его первый нокаут в карьере – который получился почти случайно

Умар Нурмагомедов – восходящая звезда легчайшего дивизиона, где дерется Петр Ян. Нурмагомедов уже 11-й в рейтинге: до этого он уверенно победил Сергея Морозова, Брайана Келлехера и Нейта Мэнесса. Теперь – подрался с Раони Барселосом, который был серьезным андердогом.

Братья Хабиба – про универсальность. И Усман, который выступает в Bellator, и Умар уверенно дерутся в стойке и используют удары ногами. Умар отлично борется в UFC, но Барселоса победил в стойке. С первых секунд он держал его на дистанции, расстреливал ногами и хорошо двигался. За 30 секунд до перерыва Нурмагомедов пробил мидл-кик по печени и зарядил хук с левой в челюсть – Барселос упал в глухой нокаут. Умар по инерции жестко добил соперника, но сразу пожалел.

«Я не видел, что он отрубился. Я извинился перед ним за добивания. Это мой первый нокаут в жизни. Безумие. Не знаю, как это случилось», – сказал Умар после победы. И обратился к бойцам из легчайшего веса: «Почему мой дивизион ничего не говорит? Я хочу биться хоть с кем-нибудь. Никто не говорит: «Я здесь и готов с тобой драться». Где вы, парни? Я тут, в клетке. 4 марта буду готов».

Умар признался, что не тренировал необычную комбинацию, а нокаутирующий удар выпустил на инстинктах:

«Я не понял, что произошло, не понял, что финишировал его. Это определенно был инстинкт. Я не тренировал это комбо отдельно, иногда твое тело само по себе использует твои навыки. Поэтому важно очень много тренироваться, больше всех, и тогда вы будете чемпионом.

Я подложил ему руку под голову, когда добивал? Я чувствовал себя нехорошо из-за добивающего удара, все произошло очень быстро, не понимал, что это такой сильный нокаут. Поэтому мне хотелось помочь ему, и я подложил руку под его голову после добивания».

Победа Нурмагомедова не стала сенсацией: он уверенно движется в топ-10 рейтинга и готовится к чемпионству. Так считает и его окружение.

«Он будет чемпионом. Умар, поздравляю, братишка!» – написал в соцсетях Ислам Махачев. Хабиб выложил фото с Умаром и Дэйной Уайтом: «Если вы не знали, то теперь знаете. Бизнес наступает».

Копылов неудачно начал в UFC и сражался за новый контракт. Нокаутировал крепкого гавайца и, возможно, спас карьеру

В главном карде UFC Fight Night дрался другой россиянин – Роман Копылов. Он пришел в UFC в 2019-м непобежденным чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе. Но дважды проиграл – сперва Карлу Роберсону, а потом Альберту Дураеву. Копылов выглядел слабо, но реабилитировался, нокаутировав Алессио ди Кирико. Бой с Пунахеле Сориано был последним по контракту Романа и решал, останется ли он в UFC.

Сориано – крепкий боец, который выиграл три из пяти боев в UFC. Он уступил решением Брендану Аллену и русскому американцу Нику Максимову – бойцам с сильным партером. Пунахеле и сам неплохо борется, но быстро устает. И отлично заряжает в стойке – все победы в UFC были нокаутом.

Копылов – ударник: он обладает неплохой защитой от тейкдаунов, но перевести его реально. Поэтому Сориано в первом раунде забрал инициативу и почти сразу прошел в ноги, но неудачно. Копылов же быстро подстроился под соперника: хорошо работал вторым номером, держал Сориано на удобной дальней дистанции и расстреливал короткими комбинациями. За 40 секунд до конца раунда сам провел тейкдаун и даже зашел за спину Сориано, но безуспешно.

Второй раунд прошел в схожей манере, хотя Копылов немного замедлился. Это вдохновило Сориано, который пошел вперед, но нарвался на резкие контратаки. Копылов несколько раз пробил печень Сориано – тот прочувствовал. После очередного удара по корпусу скорчился и пропустил серию у сетки. Судья остановил бой – уверенная и яркая победа Копылова.

«Начало было нервное, потом в углу моего тренера Расула Магомедалиева все выправили, и результат не заставил ждать», – сказал Копылов после боя. И отметил, что единственной опасностью Сориано была его задняя рука.

Это был последний бой Копылова по контракту UFC – он сделал все, чтобы остаться: плохо начал, но дважды подряд победил нокаутом. Вероятно, это повлияет на будущее UFC. Иностранные фанаты приметили внешность Копылова, которого из-за кудрявых волос сравнивают то с Беном Аскреном, то с Чейзом Хупером. Так он продвигает себя в медиапространстве.

Фото: скриншоты из трансляции «Матч! Боец»