Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Отвечаем на главные вопросы.

В июле Хабиб Нурмагомедов вошел в зал славы UFC, в октябре – праздновал победу Ислама Махачева как тренер, а в декабре – возглавил команду Bellator на совместном турнире с Rizin в Японии.

Теперь – полный уход из ММА.

Почему Хабиб вообще ушел?

Основная причина – семья, с которой Нурмагомедов хочет проводить больше времени. Он не высказывался лично, но репостнул запись: «Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба уделить время семье».

Тренер Хавьер Мендес объяснял: «Он просто не хочет пропустить отцовство. Около трех недель назад Хабиб разговаривал со мной, рассказывал об этом плане и сказал, что намерен поговорить с командой и сообщить им о принятом решении. На мой взгляд, он делает это по правильным причинам. Хабиб – семейный человек и хочет проводить больше времени с семьей».

Возможно, на решение повлияла религия. Хабиб еще в 2018-м признал, что очень религиозен. Спорт, в котором бьют по лицу, он назвал неправильным: «Людей нельзя бить, с этим 100 процентов согласен. Особенно по лицу. Я об этом думаю, я не слепой. Так что, ин ша Аллах, пусть Аллах всех нас, начиная с меня в первую очередь, направит на истинный путь».

По словам Хабиба, он читает намаз с 7 лет, а соблюдает пост – с 13. Нурмагомедов выплачивает нуждающимся закят и посещает Мекку: «Я мусульманин. Я не имею ничего против христиан, у каждого человека свой путь в этой жизни, а мой путь – ислам».

Что будет с его промоушеном Eagle FC?

После смерти Абдулманапа Нурмагомедова в 2020-м Хабиб продолжил дело отца в ММА: курировал промоушен Eagle FC, который вывел на мировую арену, тренировал бойцов и вкладывался в спортивные проекты в Дагестане. Сначала в Eagle FC он был недоволен всем: организацией, съемкой и даже светом. Хабиб видел, как делают лучшие бои в UFC. И хотел конкурировать с Дэйной Уайтом.

Похоже, Eagle FC остался без руководителя. Но промоушен не погибнет: им будет руководить друг Хабиба и президент Шамиль Завуров. Одновременно это удар по перспективам Eagle FC – без Хабиба лигу трудно продвигать на западе. Как и в России, где непросто стать гегемоном на фоне сильных ACA и AMC Fight Nights.

А как же тренерство? Хабиб не будет работать с Махачевым и другими бойцами?

Авторитетный сайт MMA Junkie признал Хабиба лучшим тренером 2022-го, отметив чемпионство Ислама Махачева в UFC и Усмана Нурмагомедова в Bellator. Хавьер Мендес, тренер Хабиба из АКА, видел в нем потенциал: «Он идет по стопам своего отца. По моему мнению, Хабиб на пути к статусу величайшего тренера всех времен».

Это правда: Хабиб получил уникальные знания от Абдулманапа Нурмагомедова и передавал их молодым. Но не раз отмечал, что не хочет быть тренером. Он помогал родным и друзьям и заставлял их тренироваться.

«Вы можете быть уверены, что Хабиб – точная копия своего отца. Дядя Манап нас так сильно не гонял уже, а Хабиб говорит: «Кто не дерется, делайте по две тренировки, не пропускайте ничего, каждая тренировка важна!» Мы тренируемся независимо от того, рядом Хабиб или нет. Но, когда Хабиб рядом, мы делаем 150 процентов, а не 100», – говорил Умар Нурмагомедов.

Но преувеличивать роль Хабиба-тренера не стоит, потому что эти бойцы уже сформировались. Проблема – в подготовке новых поколений, где Абдулманап играл большую роль. Махачев и другие бойцы из команды много тренируются в США и прогрессируют. Там достаточно квалифицированных тренеров, а роль Хабиба заключалась в поддержке дисциплины, мотивации и подготовке геймплана.

Будет ли Хабиб в углу Махачева в первой защите титула против Волкановски?

Неизвестно. Бой состоится 12 февраля, а Хавьер Мендес примет Ислама в Австралии только 20 января. До этого тренировками Махачева в Дагестане занимается Хабиб. Кажется, дальше он отойдет от тренерства.

«Его будет не хватать? Безусловно. Повлияет ли это плохо на команду? Это предстоит увидеть. Но, учитывая, какую огромную работу он проделал, тренируя братьев и других членов команды, я думаю, они готовы двигаться вперед и продолжить его наследие», – считает Хавьер Мендес.

Чем Хабиб займется после ухода из MMA?

Как говорит окружение, он больше времени уделит семье – у него дочь и двое сыновей. И, вероятно, продолжит изучать ислам, о чем давно мечтал.

Из вариантов в бизнесе – сельское хозяйство. Он получил экономическое образование в РЭУ им. Г.В. Плеханова и хотел строить бизнес в Дагестане. «Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться», – говорил Хабиб в 2020-м.

Он всегда восхищался людьми, которые много читают, знают языки и создают проекты. Он уверен, что и сам готов стать таким человеком. После карьеры бойца Хабиб инвестировал во многие проекты, которые соответствуют нормам ислама – например, в Wahed, который выступает против выдачи кредитов под проценты.

Рамазан Рабаданов, друг семьи Нурмагомедова, рассказал, что Хабиб хочет преуспеть в бизнесе:

«Я совсем не удивлен этому [уходу из MMA]. Это естественный переход человека с одного уровня на другой. Он общался с разными бизнесменами. Сравнив свой потенциал в этом с людьми, которые делают большие деньги и дела, он понял, что сможет выжить на новом для себя уровне.

Уровень бизнес-организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнет свое новое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет».

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; instagram.com/khabib_nurmagomedov